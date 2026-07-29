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ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత గర్భం - బిడ్డకు జన్మనిచ్చి తనువు చాలించిన తల్లి

మార్కాపురం జిల్లాలో అమ్మతనానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంలా నిలిచిన ఘటన - లేక లేక వచ్చిన గర్భం, కానీ అమ్మకు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్య - శిశువును చూడకుండానే మృత్యు ఒడికి చేరిన మాతృమూర్తి

Woman dies during childbirth in Markapuram
Woman dies during childbirth in Markapuram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:39 AM IST

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Woman dies during childbirth in Markapuram : అమ్మ అనే పదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా, త్యాగానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచింది ఆ మాతృమూర్తి. లేక లేక వచ్చిన గర్భం. కానీ ఆ తల్లికి తీవ్రమైన గుండె సమస్య. ‘నేను పోయినా ఫర్వాలేదు. నా కన్నపేగు ఈ లోకాన్ని చూస్తే చాలు’ అంటూ కన్నబిడ్డ కోసం తన ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టింది. సిజేరియన్‌తో పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చి, ఆ పసికందును తనివి తీరా చూడకుండానే అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. గుండెలను పిండేసే ఈ హృదయవిదారక ఘటన మార్కాపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

వివరాల్లోకి వెళితే: మార్కాపురం జిల్లా అర్థవీడు మండలం కాకర్ల గ్రామానికి చెందిన గుంటు లీలమ్మ (40) స్థానికంగా ఆశా కార్యకర్తగా సేవలందిస్తున్నారు. కుటుంబ బాధ్యతల వల్ల ఆమె చాలా కాలం పెళ్లి చేసుకోలేదు. చివరకు 2018లో వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లయిన చాలా ఏళ్ల వరకు పిల్లలు కలగలేదు. ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత ఇటీవల ఆమె గర్భం దాల్చింది. దాంతో ఆ దంపతుల ఆనందానికి అవధులు లేవు. అయితే ఆ సంతోషం ఎంతో కాలం నిలవలేదు.

అంతలోనే పిడుగుపాటు లాంటి వార్త ఆ దంపతులను నిరాశపరిచింది. మూడో నెలలో చేయించుకున్న వైద్య పరీక్షల్లో లీలమ్మకు తీవ్రమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు తేలింది. గర్భం కొనసాగించడం క్షేమం కాదని, ప్రాణాలకే ప్రమాదమని వైద్యులు హెచ్చరించారు. అయినా వెనకడుగు వేయకుండా పెద్దాసుపత్రులకు వెళ్లారు. స్టెంట్ వేసి ఫర్వాలేదని వైద్యులు చెప్పడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో: నెలలు నిండాయి. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిలోనూ మార్పు వచ్చింది. అత్యవసర పరిస్థితి కావడంతో 2 రోజుల క్రితం తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు ఆరోగ్యం నిలకడగా లేదని చెప్పారు. తల్లీబిడ్డల్లో ఎవరో ఒకరిని మాత్రమే కాపాడగలమని తేల్చి చెప్పారు. ఆ క్షణంలో ఆ తల్లి తన ప్రాణం బిడ్డే కావాలని కావాలని అనుకుంది.

ఆ మేరకు కన్సెంట్‌ఫారం మీద సంతకం చేయాలని భర్తను పట్టుబట్టి ఒప్పించింది. దాంతో కాదనలేక ఆయన అలాగే సంతకం చేశారు. వైద్యులు సిజేరియన్‌ చేయగా, పండంటి మగబిడ్డ జన్మించాడు. కన్నబిడ్డను కళ్లారా చూడకుండానే ఆమె మృత్యు ఒడికి చేరింది.

నివాళులర్పించిన వైద్యులు: మంగళవారం ఆమె మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. అటు పండంటి బిడ్డ, ఇటు విగతజీవిగా మారిన తల్లిని చూసి బంధువులు, స్థానికులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ డీఐవో సుజన, వైద్యసిబ్బంది మృతదేహాన్ని సందర్శించి నివాళులర్పించారు. ప్రాణమిచ్చిన ఆ ‘అమ్మ’ ఇక లేకపోయినా, ఆమె త్యాగం ఆ ఊరి గుండెల్లో ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటుంది.

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