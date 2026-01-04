కనుల పండువగా రెండో రోజు తెలుగు మహాసభలు - ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన మారిషస్ అధ్యక్షుడు
దేశంలో మాట్లాడే భాషల్లో తెలుగు మూడో స్థానంలో ఉందన్న మారిషస్ అధ్యక్షుడు ధరమ్ బీర్ గోకుల్ - తెలుగువారి కోసం సేవలందిస్తున్న పలువురికి సత్కారం
3rd Telugu Mahasabhalu Second Day in Guntur: తెలుగుదనం మురిసిపోయేలా తెలుగు భాష సంబరపడేలా 3వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు గుంటూరులో కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి. ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ ఆధ్యక్షుడు గజల్ శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన జరుగుతోన్న మహా సభల్లో రెండో రోజైన ఇవాళ పలు కీలక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రపంచ మహా సభలకు తొలిసారిగా ఓ దేశాధ్యక్షుడు పాల్గొన్నారు. మారిషస్ దేశ అధ్యక్షుడు ధరమ్ బీర్ గోకుల్, సతీ సమేతంగా తెలుగు మహా సభల్లో పాల్గొన్నారు. వేదిక వద్దకు వచ్చిన వారికి నిర్వాహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ధరమ్ బీర్ గోకుల్ను అశ్వరథం పై మహాసభల ప్రధాన వేదిక వద్దకు తీసుకెళ్లిన నిర్వాహకులు ఆత్మీయ ఆహ్వానం పలికారు.
శాసన సభాపతి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.జయసూర్య, ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్దప్రసాద్, పలువురు ప్రముఖులు స్వాగతం కార్యక్రమంలో పాల్గొని అనంతరం వారితో పాటు వేదిక పంచుకున్నారు. వేదికపై ఏర్పాటు చేసిన తెలుగు తల్లి విగ్రహానికి మారిషస్ అధ్యక్షుడు ధరమ్ బీర్ గోకుల్ నమస్కరించారు.
అనంతరం ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించారు. అంతకుముందు సభ ప్రారంభం కాగానే నిర్వహించిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి. తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయలు తెలియజేస్తూ ఆంధ్ర సాహిత్యం, చరిత్ర, ఆంధ్ర చారిత్రక వైభవం తెలియజేస్తూ ఆలపించిన గీతాలకు చిన్నారుల ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది.
ఉగాదికి మారిషస్లో జాతీయ సెలవుగా ప్రకటించాం: ''మారిషస్లో ఉగాదిని తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలతో జరుపుకుంటాం. ఉగాదికి మారిషస్లో జాతీయ సెలవుగా ప్రకటించాం. భాష, సంస్కృతి కాపాడటం ప్రతి దేశ బాధ్యతే కాదు అత్యవసరం కూడా. 50 దేశాల్లో తెలుగును మాట్లాడుతున్నారు. మారిషస్ సంస్కృతిలో తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు అంతర్భాగం. మారిషస్లో తెలుగును తృతీయ భాషగా గుర్తించాం. ఏపీ అవతరణ దినోత్సవాన్ని మారిషస్లోనూ జరుపుకుంటారు. మారిషస్లో తెలుగు సాహిత్యం, భాష ప్రోత్సాహానికి చంద్రబాబు కృషి చేశారు. తెలుగు భాషాభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్న చంద్రబాబును అభినందిస్తున్నాను'' అని మారిషస్ అధ్యక్షుడు ధరమ్బీర్ అన్నారు.
తెలుగు సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటాలి: ప్రజలు కొత్త సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారని తెలుగు పండుగలు మర్చిపోతున్నారని శాసన సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గుంటూరులో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. పండుగలు ఘనంగా జరుపుకుని తెలుగు సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటాలని అయ్యన్నపాత్రుడు పిలుపునిచ్చారు. ఇతర దేశాల్లో ఉండేవారే మన పండుగలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రంలోని వారే తెలుగు పండుగలు మర్చిపోతున్నారు. కొత్త సంవత్సర వేడుకలు మాత్రం ఘనంగా జరుపుకున్నారు.
తెలుగు భాష పరిరక్షణకు నడుం బిగించాలి: తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మాతృభాష తెలుగును తప్పని సరిగా నేర్పించాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.జయసూర్య కోరారు. కొందరు తెలుగు భాషను విస్మరిస్తూ ఆంగ్ల భాషను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఇది సరికాదన్నారు. గుంటూరులో రెండో రోజు జరిగిన మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల్లో పాల్గొని జస్టిస్ జయసూర్య ప్రసంగించారు. ఆంగ్లభాషను నేర్చోకోవచ్చు కానీ మాతృభాష తెలుగును ఎప్పటికీ విస్మరించకూడదని సూచించారు. మాతృభాష తెలుగును అందరూ ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్న ఆయన తెలుగు భాష పరిరక్షణకు అందరూ నడుం బిగించాలని పిలుపునిచ్చారు.
మారిషస్ దేశం అందరికీ ఆదర్శంగా: తెలుగు భాషా పరిరక్షణ, అభివృద్ది కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని జనసేన ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్దప్రసాద్ అన్నారు. గుంటూరులో కొనసాగుతోన్న మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల్లో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నా మార్పు రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇద్దరూ తెలుగు భాషాభిమానులేనని మాతృబాష అభివృద్ధికి మరింత చర్యలు తీసుకుంటారని విశ్వాసం తనకుందన్నారు. మారిషస్ దేశంలో తెలుగు భాషా అభివృద్ది కోసం అక్కడి దేశాధ్యక్షుడు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. తెలుగు భాష సహా తెలుగువారి ఆచార వ్యవహారాలు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మారిషస్ దేశం గౌరవిస్తుందన్నారు. మారిషస్ దేశం వారి మాతృ భాష పరిరక్షణలో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్న మండలి బుద్దప్రసాద్ మారిషస్లో ఒకటి నుంచి పీజీ వరకు తెలుగు భాషను నేర్పే అవకాశం కల్పించారన్నారు. మారిషస్ను ఆదర్శంగా తీసుకుని రాష్ట్రప్రభుత్వం తెలుగుకు వెలుగు కల్గించాలన్నారు.
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో పలువురికి సన్మానం: గుంటూరులోని మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో పలువురు ప్రముఖులను ఘనంగా సన్మానించారు. ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాల్లో ఉంటూ తెలుగువారి కోసం సేవలందిస్తున్న పలువురుని పురస్కారాలతో సత్కరించారు. వారణాసిలో నాలుగు తరాలుగా తెలుగు వారికి విశిష్ట సేవలందిస్తున్న వేమూరి వెంకట సుందరశాస్త్రికి పూర్ణ కుంభ పురస్కారం అందజేశారు. అనంతపురానికి చెందిన ప్రవాస భారతీయుడు తాళంకి శ్రీధర్ చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి ఆయనకి పూర్ణకుంభ పురస్కారం అందజేశారు. శాసనసభ సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు చేతుల మీదుగా వీరు పురస్కారాలు అందుకున్నారు.
