భాష పరిరక్షణ బాధ్యత పండితులదే కాదు ప్రతి ఇంటిదీ : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్
తెలుగును కాపాడుకోలేకపోతే భవిష్యత్తు క్షమించదు - ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో పాల్గొన్న మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 8:35 AM IST
Margadarsi MD Sailaja Kiran on Language Persevaration: తెలుగు భాష నిలిచి ఉంటేనే మన సంస్కృతి నిలిచి ఉంటుంది. మన సంస్కృతిని పదిలంగా పరిరక్షించుకుంటేనే మన సమాజం నిలుస్తుందని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ అన్నారు. అమలాపురంలో జరుగుతున్న 3వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు హాజరైన ఆమె తెలుగు భాష పరిరక్షణపై సుదీర్ఘంగా ప్రసంగం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ మాట్లాడుతూ మన సంస్కృతి, వారసత్వం, భావోద్వేగం, అంతేకాకుండా వేల ఏళ్ల సాహిత్యాన్ని, భక్తిని, కళాత్మకమైన వైభవాన్ని చాటుతున్న గొప్పభాష తెలుగని కొనియాడారు. అంతటి ఖ్యాతి కలిగిన తెలుగు భాషను రక్షించడం ఒక్క పండితుల బాధ్యత మాత్రమే కాదని, ప్రతి తెలుగిళ్లు ఈ మహత్తరమైన బాధ్యతను తీసుకోవాలని శైలజాకిరణ్ వివరించారు.
భాష పరిరక్షణ మనందరి బాధ్యత: మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. రెండో రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా జరిగిన ఈ వేడుకకు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. భాషాభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలకు సంబంధించి ఆమె చర్చించారు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం అలనాటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు ఎలుగెత్తి చాటారని శైలజాకిరణ్ గుర్తుచేశారు.
ఈనాడు దినపత్రిక ద్వారా తెలుగు భాషకు, తెలుగు ప్రజలకు రామోజీరావు విశేష సేవలు అందించారని అందరికీ వివరించారు. మనం తెలుగును కాపాడకపోయినట్లయితే భవిష్యత్తు మనల్ని ఏ మాత్రం క్షమించదని శైలజాకిరణ్ అన్నారు. తేనెలొలికే అమ్మభాషను మనమే మాట్లాడకపోతే మరెవరు మాట్లాడతారని వివరించారు. మా ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దలు సహా అందరూ కూడా తెలుగులోనే చక్కగా మాట్లాడుకుంటామని ఆమె తెలియజేశారు. తల్లిభాషలోని పునాది బలంగా ఉన్నటివంటి పిల్లలే రాణిస్తారని అన్నారు.
మన మూలాలను కోల్పోకూడదు: భాషా పరిపక్వతతో ఉన్న పిల్లలు సంస్కృతిపై అపారమైన గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటారని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ లక్షణాలను కలిగి ఉన్న పిల్లలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదిగి నైతిక విలువలతో అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా జీవిస్తారని శైలజాకిరణ్ తెలిపారు. తల్లిభాషపై పట్టు సాధించిన పిల్లలే ఇతర భాషలను సైతం అవలీలగా నేర్చుకుంటారని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయన్నారు. ఆధునిక, సాంకేతిక విద్య అవసరమైనప్పటికీ అది మన మూలాలను కోల్పోయేలా కాకుండా మరింత బలాన్ని చేకూర్చేదిగా ఉండాలి.
మన ఇంట్లో పిల్లలతో కథలు, పద్యాలను చదివించాలని శైలజాకిరణ్ అందరికీ సూచించారు. వారికి నాణ్యమైనటువంటి తెలుగు మాధ్యమంలో విద్యను అందించాలని పేర్కొన్నారు.
తెలుగు భాష అభివృద్ధికి ఎందరో మహానుభావులు విశేషంగా కృషి చేసినట్లు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. వారి జీవితాలను తృణప్రాయంగా త్యాగం చేశారన్నారు. నన్నయ్య, తిక్కన, ఎర్రన్న మహాభారతాన్ని తెలుగులోకి అనువదించి సాహితీ లోకంలో చిరస్థాయిగా నిలిచారని కొనియాడారు. దేశభాషలందు తెలుగులెస్స అని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సగర్వంగా ప్రకటించి భాషాభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేశారని తెలిపారు.
అదే విధంగా సామాజిక సంస్కరణలను తీసుకురావడంతో పాటుగా ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యానికి కందుకూరి విరేశలింగం పంతులు ఎంతో సేవ చేశారన్నారు. ప్రాచీన గ్రంథాలను డిజిటల్ రూపంలో భద్రపరచుకుని భావితరాలకు అందించాలని వివరించారు. రచయితలు, కవులు, కళాకారులను ప్రోత్యహించాలని శైలజాకిరణ్ పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులతో మాట్లాడిన శైలజాకిరణ్: మనమందరం తెలుగున ప్రేమిద్దాం, తెలుగును ఆచరిద్దాం, తెలుగును దశదిశలా సగర్వంగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్దామంటూ మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ అందరితో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. తాము తెలుగువాళ్లమని ప్రతి ఒక్క యువతీయువకులు గర్వంగా చాటిచెప్పాలని ఆమె వివరించారు. తెలుగు మహాసభలో ఏర్పాటు చేసిన రామోజీరావు వేదిక వద్ద నుంచి విద్యార్థులతో ఆమె ముచ్చటించారు. వారి సందేహాలను అడిగి తెలుసుకుని నివృత్తి చేశారు. అంతేకాకుండా పరిశోధన రంగంలో నేటి తరం యువత కీలక పాత్రను పోషించాలని పిలుపునిచ్చారు.
దేశభాషలెన్నున్నా తొలి ప్రాధాన్యం తెలుగుకే - అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైన తెలుగు మహాసభలు