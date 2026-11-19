డిసెంబర్ 2న మూడో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు - నోటిఫికేషన్ విడుదల
3rd Phase of Panchayat Elections Notification: ఏపీలో మూడో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నెల 21 నుంచి 23 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు.
మూడో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:28 PM IST
ఏపీలో మూడో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. ఈ నెల 21 నుంచి 23 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. 24న నామినేషన్ల పరిశీలన చేపడతారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు 27 తుది గడువు. డిసెంబర్ 2న పోలింగ్ నిర్వహించి అదే రోజు ఫలితాలను వెల్లడించనున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నట్లు ఎస్ఈసీ తెలిపింది.