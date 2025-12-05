నేడు మూడో మెగా పేరెంట్స్ - టీచర్స్ మీటింగ్, హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, లోకేశ్లు
మన్యం జిల్లా భామినిలో పాల్గొననున్న చంద్రబాబు, లోకేశ్ - చిలకలూరిపేట పాఠశాలలో కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్
3rd Mega Parent Teacher Meeting in Govt Schools: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మూడో మెగా పేరంట్-టీచర్ మీటింగ్కు సర్వం సిద్ధమైంది. చంద్రబాబు, లోకేశ్ మన్యం జిల్లా భామినిలో, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పిల్లలు రాసిన పరీక్ష పేపర్లు, హోలిస్టిక్ ప్రొగెస్ కార్డుతో పాటు విద్యార్థుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన హెల్త్కార్డులను మెగా పీటీఎం లో తల్లిదండ్రులకు అందిస్తారు.
భామినిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మూడో విడత మెగా పీటీఎం నిర్వహించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ మన్యం జిల్లా భామిని మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని శ్రీ శారదా జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులతో మాట్లాడతారు. ఈ సందర్భంగా భామినిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఏర్పాట్లను మంత్రి సంధ్యారాణి స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
1500 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు: ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో 1500 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తును నిర్వహిస్తున్నారు. భామిని పాఠశాలకు ఉపకరణాలు, క్రీడా సామాగ్రి అందజేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు విద్యార్థుల చదువులపై తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడతారని మంత్రి సంధ్యారాణి వెల్లడించారు.
విద్యార్థులకు ప్రోగ్రెస్ కార్డులతో పాటు హెల్త్ కార్డులు: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఈ ఏడాది అన్ని పరీక్షలు ఒకే పుస్తకంలో రాసేలా మూల్యాంకన పుస్తకాలను తీసుకొచ్చారు. వాటితో పాటు హోలిస్టిక్ ప్రొగెస్ కార్డు, విద్యార్థుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన హెల్త్కార్డులనూ మెగా పీటీఎం లో తల్లిదండ్రులకు అందించనున్నారు. తద్వారా వారివారి పిల్లల చదువులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో అర్థం చేసుకునే వీలుంటుందన విద్యాశాఖ చెబుతోంది. అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు ఆయా తరగతులకు సాధించాల్సిన సామర్థ్యాల ఆధారంగా నిర్వహించిన బేస్లైన్ పరీక్ష ఫలితాలు, వివరాలను వెల్లడిస్తారు.
దీని ప్రకారం రూపొందించిన వంద రోజుల ప్రణాళిక, అభ్యసన మెరుగుదలకు తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి సహకారాన్ని అందించాలో వారికి దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ఒక విద్యార్థి తల్లిదండ్రులతో ఉపాధ్యాయులు చర్చిస్తున్నప్పుడు మిగిలిన వారు ఖాళీగా ఉండకుండా తల్లిదండ్రుల మొబైల్ ఫోన్లలో లీప్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయించి, గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్, పాజిటివ్ పేరెంటింగ్, నిపుణాంధ్ర పాట, భాష, గణితం సబ్జెక్టుల్లో సాధించాల్సిన కనీస సామర్థ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలను వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఆహ్వాన పత్రికలతో తల్లిదండ్రులకు ఆహ్వానం: మెగా పీటీఎం ను పండగ వాతావరణంలో నిర్వహించే విధంగా పాఠశాలల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు. కొన్నిచోట్ల పిల్లలతో ప్రత్యేకంగా ఆహ్వాన పత్రికలను తయారు చేయించి వారి తల్లిదండ్రులను సమావేశానికి ఆహ్వానించారు.
"ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో 1500 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తును నిర్వహిస్తున్నాం. చంద్రబాబు ఉదయం గంటలకు చేరుకుని మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకూ పాఠశాలలో ఉంటారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా భామిని పాఠశాలకు ఉపకరణాలు, క్రీడా సామాగ్రిని విద్యార్థులకు సీఎం అందించనున్నారు. విద్యార్థుల చదువులపై తల్లిదండ్రులతో చంద్రబాబు నేరుగా మాట్లాడి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటారు"-సంధ్యారాణి, మంత్రి
