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ఘనంగా మూడో అంతర్జాతీయ తెలుగు రచయిత్రుల మహాసభలు - 600 మందికిపైగా హాజరు

ముగింపు సభకు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన రాయపాటి శైలజ - మహిళాభ్యున్నతి, భద్రతకు తీర్మానాలు చేసిన రచయిత్రుల మహాసభ - అనుచిత వ్యాఖ్యలపై ప్రత్యేక చట్టం తీసుకురావాలని తీర్మానం

3rd International Telugu Women Writers Conference
3rd International Telugu Women Writers Conference (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 2:25 PM IST

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3rd International Telugu Women Writers Conference : ఒక మహిళ పుస్తకం చదివితే ఆమె జీవితం మాత్రమే మారుతుంది, అదే మహిళ కలం పట్టి పుస్తకాలను రచిస్తే సమాజమే మారుతుందని మూడో ప్రపంచ తెలుగు రచయిత్రుల మహాసభలు చాటి చెప్పాయి. తెలుగు సాహిత్యం గొప్పదనాన్ని, ప్రాముఖ్యతను ప్రపంచానికి తెలియజేసేలా సాగిన మహాసభలు అత్యంత వైభవంగా ముగిశాయి. మహిళల చైతన్యం, హక్కులే ప్రధాన అజెండాగా సాగిన ఈ సభల్లో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

ఆరు వందల మందికిపైగా రచయిత్రులు హాజరు : సాహిత్యం అంటే కేవలం అక్షరాల సమూహం కాదు. సమాజాన్ని మార్చే శక్తి అని మూడో అంతర్జాతీయ తెలుగు రచయిత్రుల మహాసభలు నిరూపించాయి. మండలి వెంకట కృష్ణారావు శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ కేబీఎన్​ కళాశాల కేంద్రంగా రెండ్రోజుల పాటు జరిగిన మహాసభలు ఘనంగా ముగిశాయి. ఈ వేడుకల్లో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 600 మందికిపైగా రచయిత్రులు పాల్గొన్నారు.

ఘనంగా ముగిసిన మూడో అంతర్జాతీయ తెలుగు రచయిత్రుల మహాసభలు - ఆరు వందల మందికిపైగా రచయిత్రులు హాజరు (ETV Bharat)

మూడ్రోజుల పాటు సాగిన సభల్లో కథలు, సాహిత్యం, నవలలు, సామాజిక అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా మహిళలపై అనుచితంగా ప్రవర్తించిన, మాట్లాడిన ప్రజాప్రతినిధులను అనర్హులుగా ప్రకటించే చట్టం, సోషల్ మీడియాలో మహిళలపై అనుచిత పోస్టులు పెట్టేవారిని కఠినంగా శిక్షించే చట్టాన్ని తీసుకురావాలని రచయిత్రుల మహాసభ తీర్మానించింది. మాతృభాష, సంస్కృతి పరిరక్షణతో పాటు, యువ రచయిత్రుల సంఖ్య పెరగాలని పేర్కొంది.

ముఖ్యఅతిథిగా ఏపీ మహిళా కమిషన్ ఛైర్‌పర్సన్‌ : రచయిత్రుల ముగింపు సభకు ఏపీ మహిళా కమిషన్ ఛైర్‌పర్సన్‌ రాయపాటి శైలజ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. రచనలు, పుస్తకాల ద్వారా నేటితరానికి గొప్ప సందేశాన్ని చేరవేయొచ్చన్నారు. రచయితల కలం ఆగిపోకూడదని నిరంతరం రాస్తూనే ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఎంతోమంది కవయిత్రులు తమ రచనలతో తెలుగు సాహిత్యం గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పారని శ్రీకాకుళం అంబేడ్కర్‌ వర్సిటీ వీసీ ఆచార్య కె.ఆర్‌.రజని అన్నారు. రచయిత్రులకు గౌరవం కల్పించే బాధ్యతను కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని రాష్ట్ర సృజనాత్మకత, సంస్కృతి సమితి ఛైర్‌పర్సన్‌ తేజస్వి పొడపాటి హామీ ఇచ్చారు.

మహిళల అభ్యున్నతి, భద్రత, గౌరవం కోసం అమలుపరచాల్సిన పది తీర్మానాలను మహాసభల్లో ప్రవేశపెట్టి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించినట్లు ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్‌ వెల్లడించారు. ఈ తీర్మానాలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్లి చట్ట రూపకల్పన చేసేలా కృషి చేస్తామన్నారు. ఉత్తమ సేవలందిస్తున్న తెలుగు రచయిత్రులను మూడో అంతర్జాతీయ తెలుగు రచయిత్రుల మహాసభలు వేదికగా శాలువలతో ఘనంగా సత్కరించారు.

"అంతర్జాతీయంగా ఉన్న 7000కు పైగా భాషలలో తెలుగు 14వ స్థానంలో ఉంది. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని అనుకుంటున్నాం కానీ నేటి నుంచి అంతర్జాతీయ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని అనుకోవాలి." - ఆచార్య కె.ఆర్. రజని, ఉపకులపతి, శ్రీకాకుళం అంబేడ్కర్ వర్సిటీ

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WRITERS CONFERENCE VIJAYAWADA
తెలుగు రచయిత్రుల మహాసభలు
TELUGU WOMEN WRITERS CONFERENCE

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