రామోజీరావుకు నివాళిగా 3కే వాక్థాన్ - అందరూ పాల్గొనాలన్న మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్
3K Walkathon Dedicated Ramoji Rao: రేపు ఉదయం నెక్లెస్రోడ్డులో మార్గదర్శి వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావుకు నివాళిగా 3కే వాక్థాన్ నిర్వహించనున్నారు. జలవిహార్ నుంచి ఉదయం 7 గంటలకు మార్గదర్శి వాక్థాన్ ప్రారంభంకానుంది.
Published : November 14, 2026 at 9:16 PM IST
రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతి వేడుకలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేపు(ఆదివారం) ఘనంగా జరగనున్నాయి. రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకొని సంస్థ ఉద్యోగులు, అభిమానులతో ఆదివారం (నవంబర్ 15) 3కే ట్రిబ్యూట్ వాక్థాన్ నిర్వహించనున్నట్లు మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ జలవిహార్ సహా అన్ని జిల్లాల్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. జలవిహార్ వద్ద రేపు ఉదయం 7 గంటలకు వాక్థాన్ ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు. రామోజీరావుని అభిమానించే ప్రతి ఒక్కరు ఈ వాక్థాన్లో పాల్గొనాలని శైలజా కిరణ్ కోరారు.
"రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా సంస్థ ఉద్యోగులు, అభిమానులతో కలిసి 3కే ట్రిబ్యూట్ వాక్థాన్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం అన్ని జిల్లాల్లో జరుగుతుంది. రేపు ఉదయం 7 గంటలకు హైదరాబాద్ జలవిహార్ నుంచి వాక్థాన్ ప్రారంభమవుతుంది. రామోజీరావుని అభిమానించే ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనాలి" - శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ
సోమవారం రామోజీ ఎక్స్లెన్స్' జాతీయ అవార్డులు ప్రదానం
దేశ ప్రగతి, ప్రజల ఉన్నతికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు రామోజీరావు. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడమే నిజమైన విజయమని ఆయన బలంగా నమ్మారు. ఇతరుల్లో స్ఫూర్తి నింపడం, అవకాశాలు సృష్టించడం, ప్రతి రంగంలో శ్రేష్ఠతను ప్రోత్సహించడం ఆయన ఆదర్శాలు. క్రమశిక్షణ, సంకల్పం, దేశ సేవ ఈ మూడు మంత్రాలు తరతరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూనే ఉంటాయి. అదే స్ఫూర్తిని సార్థకం చేస్తూ, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్' జాతీయ అవార్డులు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం గత సంవత్సరం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగింది. ఈసారి ఏపీలో జరగనుంది. జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కళ సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, యూత్ ఐకాన్ ఇలా విభాగాల్లో సేవలందించిన విశిష్ట వ్యక్తులకు వీటిని అందజేస్తున్నారు.
మరోవైపు ఈ నెల 16న ఏపీలోని విజయవాడ వేదికగా రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని శైలజ కిరణ్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా వివిధ రంగాల్లో అత్యుత్తమ సేవలు అందించిన 9 మంది మట్టిలో మాణిక్యాలకు అవార్డులు అందించినట్టు వెల్లడించారు.
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