మారిన టెక్నాలజీ - త్రీడీ ప్రింటర్తో వెదురు, చెక్క బొమ్మల తయారీ
అధికనాణ్యతతో అందమైన బొమ్మలు, విగ్రహాలు - ఏజెన్సీ ప్రాంత ప్రజలకు శిక్షణ - ఏఐ ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 2:58 PM IST
3D Printing Technology By Engineering Students: సాధారణంగా బొమ్మలు, విగ్రహాలు చేతితో తయారుచేసేవే చూస్తుంటాం. అయితే ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ మారింది. త్రీడీ ప్రింటింగ్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి సరికొత్త పద్ధతిలో బొమ్మల తయారీకి వేదికైంది ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల. ఉపాధి కోసం దూరప్రాంతాలకు వెళ్లలేని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల వారికి శిక్షణ ఇస్తూ జీవనోపాధికి తోడ్పాటునందిస్తోంది. వెదురు, చెక్కలతో వీరు తయారు చేసిన బొమ్మలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
త్రీడీ ప్రింటింగ్లో అధికనాణ్యత: గిరిజనుల జీవనాధార వృత్తులలో వెదురు, చెక్క బొమ్మల తయారీ ఒకటి. సాధారణంగా వీటిని చేతులతో తయారుచేస్తారు. ఇవి రోజువారీ జీవితంలో రోడ్లపై, దుకాణాల్లో చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే ప్రస్తుతం మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా త్రీడీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీతో వెదురు, చెక్క బొమ్మలు తయారీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది విశాఖపట్నం గాయత్రి విద్యాపరిషత్ ఇంజి నీరింగ్ కళాశాల. గిరిజనులు చేతులతో తయారుచేసే ఈ పనిని త్రీడీ ప్రింటింగ్ ద్వారా సులభంగా తయారు చేస్తున్నారు.
డీఎస్టీ సైన్స్& టెక్నాలజీ ఫర్ విమెన్ ప్రోగ్రామ్: వీరంతా విశాఖపట్నం గాయత్రి విద్యాపరిషత్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు. డీఎస్టీ సైన్స్& టెక్నాలజీ ఫర్ విమెన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వెదురు, చెక్క బొమ్మలను తయారుచేసే త్రీడీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఏజెన్సీ ప్రాంత ప్రజలకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావించి వీటి తయారీపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దేవుడి విగ్రహాలు వంటి రకరకాల బొమ్మలు రూపొందిస్తున్నారు.
గంటల వ్యవధిలో కావాల్సిన డిజైన్: కావాల్సిన డిజైన్లో బొమ్మ ప్రింట్ను త్రీడీ ప్రింటింగ్కు ఇస్తే చాలు గంటల వ్యవధిలో తయారు చేసి ఇస్తోంది ఈ త్రీడీ ప్రింటర్. ఇవి ఆకర్షణీయంగా ఉండడమే కాదు. పూర్తి నాణ్యత కలిగి ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు విద్యార్థులు.
'ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్న అతిపెద్ద సమస్య ప్లాస్టిక్. ఇది స్థిరమైనది కావడంతో దీనిని ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. కానీ దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ టెక్నాలజీతో వెదురు, చెక్కలతో మనకు కావాలసిన రూపాల్లో బొమ్మల్ని తయారుచేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల ఈ బొమ్మలు దృఢంగా ఉండటమే కాకుండా ఎక్కువరోజులు వస్తాయి. ఈ టెక్నాలజీ ఏర్పాటు కోసం మా ఉపాధ్యాయుల గైడెన్స్తో పాటు సినియర్ల నుంచి సలహాలు తీసుకుని దీనిపై ప్రయాత్నాలు చేశాము. అలాగే ఈ త్రీడీ ప్రింటింగ్ బొమ్మల ద్వారా పర్యవరణానికి మేలు కలుగుతుంది.' -విద్యార్థులు
బొమ్మల తయారీ విధానం: సాధారణంగా గిరిజనులు అమ్మే వెదురు బొమ్మలతో పోలిస్తే త్రీడీ ప్రింటింగ్లో తయారయ్యేవి అధిక నాణ్యతతో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అలాగే బొమ్మల తయారీ గురించి చెప్పారు.
మనం ప్రింట్ చేసే ముందు కావాల్సిన డిజైన్ని తయారు చేసుకుంటాం. ఆ డిజైన్ స్లైస్ ఫామ్లో చేసి మెమోరి కార్డులోకి గానీ పెన్ డ్రైవ్లోకి ఎక్కిస్తాం. ఆ తర్వాత దానిని ప్రింటర్కి ఇస్తాం. అప్పుడు ఆ ప్రింటర్ మనం కావాల్సిన బొమ్మను మొదట లేయర్స్ ఫాంలో చేస్తూ పూర్తి ఆకృతిని ఇస్తుంది. -ప్రేమ్ చంద్, రీసెర్చీ అసిస్టెంట్
డిజైన్, గ్రాములు బట్టి సమయం: ఈ మెషిన్ పెద్ద పరిమాణం గల బొమ్మలు, వస్తువులను కూడా ప్రింట్ చేస్తోంది. తయారీ మధ్యలో పవర్ పోయినా ప్రింటింగ్ ఆగిపోయినా ఎక్కడ ఆగిందో అక్కడి నుంచి తిరిగి ప్రింటింగ్ పూర్తి చేస్తుంది. వైఫై ద్వారా కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. మెటీరియల్ లేయర్, డిజైన్, గ్రాములు బట్టి సమయం ఆధారపడుతుందని చెబుతున్నారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కీర్తిప్రియ.
ఏఐ ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం: గాయత్రి విద్యా పరిషత్, బౌలింగ్ గ్రీన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ సహకార పరిశోధన, విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాయి. ఏఐ ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టాయి. దీంతో ఈ తరహా కొత్త ఆలోచనలు చేసే విద్యార్దులకు లబ్ది చేకూరనుందని అన్నారు.
ఈ విధంగా 2 దేశాల మధ్య ఉన్న ఈ ఒప్పందంతో ఏజెన్సీ ప్రజలకు మెరుగైన జీవనోపాధి కలగనుంది. యువత పెద్ద ఎత్తున కొత్త అవకాశాలు అందిపుచ్చుకునేందుకు ఈ తరహా ఏర్పాట్లు దోహద పడనున్నాయి.
