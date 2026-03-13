ETV Bharat / state

3డీ టెక్నాలజీతో భవన నిర్మాణ ఆకృతులు - అద్భుతాలు చేస్తున్న విద్యార్థులు

3డీ టెక్నాలజీతో వీఆర్‌ సిద్ధార్ధ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల ప్రతిభ - తక్కువ ఖర్చుతో భవన నిర్మాణాల ఆకృతులు తయారీ - ఇండస్ట్రీయల్ వేస్టేజ్‌ను ఉపయోగించి భవన నిర్మాణాలు

3D Printed Homes Using Industrial Waste Innovative Project by Engineering Students
3D Printed Homes Using Industrial Waste Innovative Project by Engineering Students (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

3D Printed Homes Using Industrial Waste Innovative Project by Engineering Students: ప్రతీ ఒక్కరూ సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని కలలు కంటూ ఉంటారు. దాని కోసం ప్రణాళికలు కూడా వేసుకుంటారు. కానీ కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల కారణంగా వారి కలలు కల్లలుగానే మిగిలిపోతాయి. వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు సరికొత్త ఆలోచనలతో వచ్చారు విజయవాడ వీఆర్​ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు. 3డీ టెక్నాలజీతో సిమెంట్ బదులు ఇండస్ట్రీయల్ వేస్టేజ్‌ ఉపయోగించి భవన నిర్మాణ ఆకృతులు తయారు చేస్తున్నారీ విద్యార్థులు. ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి తక్కువ సిమెంట్, కూలీలతో ఇళ్లను నిర్మిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

3డీ టెక్నాలజీతో దృఢమైన భవనాలు: ప్రస్తుతం ఏఐ టెక్నాలజీ అన్ని రంగాలను ప్రభావితం చేస్తోంది. దీంతో కృత్రిమ మేధను అందిపుచ్చుకుని నేటితరం యువత సరికొత్త ఆవిష్కరణల దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇదే తరహాలో 3డీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి దృఢమైన భవన నిర్మాణ ఆకృతులనే తయారు చేస్తున్నారీ వీఆర్ సిద్ధార్థ్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు. ఇండస్ట్రీయల్ వేస్టేజ్‌ను వాడుకుని భవన నిర్మాణాలు నిర్మించి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. నిర్మాణాలు బలంగా ఉండాలంటే సిమెంట్, స్టీల్ అధికంగా వాడతారనేది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది.

3డీ టెక్నాలజీతో నిర్మాణాలు చేస్తూ అబ్బుర పరుస్తున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

అద్భుత ఫలితాలు: మనకు కావాల్సిన ప్రతిరూపాలను కంప్యూటర్‌లో డిజైన్ చేసి బటన్ నొక్కితే చాలు 3డీ ప్రింటింగ్ పరికరంతో ఆటోమాటిక్‌గా తయారవుతోంది. కూలీలు ఎక్కువ లేకుండా తక్కువ సమయంలోనే నాణ్యమైన భవన నిర్మాణాలు చేసేందుకు ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడనుంది. సిమెంట్ కుర్చీ, సెక్యూరిటీ గది ఇలా ఎన్నింటినో వీరు 3డీ ప్రింటింగ్‌తో తయారు చేశారు. సాధారణంగా భవనాల నిర్మాణాలకు సిమెంట్, కంకర , స్టీల్​ ముడిపదార్ధాలు వినియోగిస్తారు. కానీ ఈ విద్యార్థులు బ్లాస్ట్ ఫర్నిష్, ఫాస్పో జిప్సమ్, ఫ్లైయాష్, అగ్రికల్చర్​ వ్యర్థాల లాంటి విభిన్న పదార్ధాలు వినియోగించి భవన నిర్మాణాల్లో అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు.

2023లో వీఆర్​ సిద్ధార్ధ యూనివర్శిటీలో 3డీ ప్రింటింగ్​ టెక్నాలజీ పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రొఫెసర్ చెబుతున్నారు. భవన నిర్మాణానికి వినియోగించే ముడిపదార్ధాలు మారడంతోపాటు 3డీ ప్రింటింగ్‌కు ప్రత్యేక సిమెంట్ లేదని రూపొందించుకున్న మౌల్డ్ ఆధారంగా విభిన్న పదార్ధాలు మిక్స్ చేసి కాంక్రీట్ తయారు చేసుకోవచ్చని అంటున్నారు. ఆటోమేషన్ విధానంతోపాటు తక్కువ సమయంలో భవన నిర్మాణాలను తయారు చేసేలా విద్యార్ధులకు శిక్షణనిస్తున్నారు.

'ఆటోమేషన్​ ద్వారా నిర్మాణం పనులు త్వరగా అవుతాయి. ఫ్యూజన్ 360 ఆటోక్యాడ్ ఉపయోగించి భవనాలను మరింత బలంగా తయారు చేయొచ్చని తెలుసుకున్నాం. వాటి గురించిన పూర్తి వివరాలు తెసుకోవడం ద్వారా దాని ఆధారంగా పూర్తిస్థాయి బస్​ షెల్టర్​ రూపొందించాం.' -విద్యార్థులు

మన్నిక పెరిగేందుకు బ్లాస్ట్ ఫర్నిష్​: బస్టాప్ నమూనాను ఆటోక్యాడ్‌లో ఫ్యూజన్ 360 సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉపయోగించి తయారు చేశామని, పూర్తి స్థాయి బస్​ షెల్టర్​ను 3డీ ప్రింటింగ్​తో రూపొందించినట్లు ఈశ్వర్ మౌళి అంటున్నాడు. భవనాల మన్నిక పెరిగేందుకు బ్లాస్ట్ ఫర్నిష్ లాంటి వ్యర్ధాలను వినియోగించినట్లు వివరించాడు. భవిష్యత్తులో జియోటెక్నాలజీ ద్వారా జియో షీట్స్, జియో షెల్స్‌ ఉపయోగించి తక్కువ సయమంలోనే దృఢమైన భవన నిర్మాణాలు నిర్మిస్తామని విద్యార్థులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఏఐ టూల్స్​తో నోట్​ తయారీ - గ్రూప్​-1లో మున్సిపల్​ కమిషనర్​గా ఎంపిక

'గ్రూప్‌-1 సాధించడమే లక్ష్యం' - గ్రూప్‌-2 ర్యాంకర్‌ సాయిప్రియ

TAGGED:

INDUSTRIAL WASTE INNOVATIVE PROJECT
3D HOMES ENGINEERING STUDENTS
YUVA STORY
PROJECT BY ENGINEERING STUDENTS
3D PRINTED HOMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.