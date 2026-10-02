రాష్ట్రంలో 3డీ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు - బుర్రిపాలెంలో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-గ్రామీణ్ 2.0 పథకం కింద దేశంలోనే తొలిసారి నిర్మించనున్న 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ ఇంటి నిర్మాణ వ్యయాన్ని రూ.5.10 లక్షలుగా అధికారులు ఖరారు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 9:35 AM IST
3d House For Rs 5 Lakh and 10 Thousand Rupees: సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడం ప్రతీ ఒక్కరి కల. కానీ ఈ రోజుల్లో ఇల్లు కట్టాలంటే విపరీతమైన ఖర్చు అవుతుంది. పేదవారి సొంతింటి కల నెరవేరడం కత్తిమీద సామైంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే పీఎం ఆవాస్ యోజన ఎంతగానో ఉపయుక్తంగా ఉంది. ఈ పథకం కింద సాధారణ ఇళ్లను త్రీడీలో నిర్మించనున్నారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-గ్రామీణ్ 2.0 పథకం కింద దేశంలోనే తొలిసారి నిర్మించనున్న 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ ఇంటి నిర్మాణ వ్యయాన్ని రూ.5.10 లక్షలుగా అధికారులు ఖరారు చేశారు.
ప్రస్తుతం ఈ పథకం కింద కట్టే మామూలు ఇళ్లకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి రూ.2.39 లక్షలు ఇస్తున్నాయి. నూతన సాంకేతికతను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ఈ ఇళ్లకు అదనపు సాయాన్ని అందించనున్నాయి. ఈ వ్యయంతో ఇంటి స్థలం అభివృద్ధి, నిర్మాణం, మెట్లు, మరుగుదొడ్డి, ర్యాంప్, షేడ్, తదితరాలన్నీ కల్పిస్తారు. రూర్కీలోని సెంట్రల్ బిల్డింగ్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ (సీబీఆర్ఐ) సాంకేతికంగా సహకరిస్తుంది.
బుర్రిపాలెంలో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్గా: 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్తో ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని రాష్ట్రంలో చేపట్టేలా సీబీఆర్ఐ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకురావడంలో కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్లశాఖ సహాయమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ చొరవ తీసుకున్నారు. ప్రయోగాత్మకంగా రూర్కీలోని సీబీఆర్ఐలో నిర్మించిన కొన్ని 3డీ ఇళ్లను ఆయన పరిశీలించారు. దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ముందు తన స్వగ్రామమైన తెనాలి నియోజకవర్గ పరిధిలోని బుర్రిపాలెంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఆ మేరకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సమన్వయపరచడంతో ఈ నెల 4న అవగాహన ఒప్పందం జరగనుంది.
బుర్రిపాలెంలో 100 ఇళ్లను 3డీ విధానంలో నిర్మించనుండగా వీటికి అదనంగా గుంటూరు గ్రామీణ పరిధిలోని ఓబుల్నాయుడుపాలెంలో దివ్యాంగులకు ప్రత్యేకంగా 77 గృహాలను నిర్మించి ఇవ్వనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.13.93 కోట్లుగా అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.9.44 కోట్లు కాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.4.49 కోట్లు వెచ్చించనుంది.
దేశంలోనే తొలిసారి - ప్రభుత్వ రంగంలో '3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ ఇళ్లు'
పేదల సొంతింటి ఆశలకు రెక్కలు - పీఎంఎవై 2.0కి నవంబర్ 30 వరకు గడువు పొడిగింపు