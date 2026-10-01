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దేశంలోనే తొలిసారి - ప్రభుత్వ రంగంలో '3డీ కాంక్రీట్‌ ప్రింటింగ్‌ ఇళ్లు'

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన-గ్రామీణ 2.0 పథకం కింద తెనాలి నియోజకవర్గం బుర్రిపాలెంలో ప్రయోగాత్మకంగా 100 ఇళ్లను సెంట్రల్‌ బిల్డింగ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ (సీబీఆర్‌ఐ) నిర్మించనుంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా ప్రభుత్వ రంగంలో అమలు కానుంది.

3D Concrete Printed Houses in Burripalem
3డీ కాంక్రీట్‌ ప్రింటింగ్‌ ఇళ్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:28 AM IST

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3D Concrete Printed Houses in Burripalem : దేశంలోనే తొలిసారిగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పరంగా ఇళ్ల నిర్మాణంలో 3డీ కాంక్రీట్‌ ప్రింటింగ్‌ (3 DCP) అధునాతన సాంకేతికతను తీసుకురానున్నారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన-గ్రామీణ్‌ 2.0 పథకం కింద గుంటూరు జిల్లా తెనాలి నియోజకవర్గంలోని బుర్రిపాలెంలో ప్రయోగాత్మకంగా 100 ఇళ్లను నిర్మించనున్నారు. సెంట్రల్‌ బిల్డింగ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ (CBRI) ఆధ్వర్యంలో ఈ నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర గృహనిర్మాణశాఖ, కేంద్ర ప్రభుత్వం, సీబీఆర్‌ఐ మధ్య అక్టోబర్‌ 4న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలో ఒప్పందం జరగనుంది.

325 చదరపు అడుగుల్లోనే నిర్మాణం: కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు ఒక్కో ఇంటిని 325 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తారు. ఇతర దేశాలు, ప్రైవేటు రంగంలో ఇప్పటికే 3డీ కాంక్రీట్‌ ప్రింటింగ్‌ విధానం అమల్లో ఉంది. దేశ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నాణ్యతను మరింత మెరుగుపరిచేలా ఇంటి నిర్మాణంలో సీబీఆర్‌ఐ సాంకేతిక మార్పులు చేసింది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక నిర్మాణ నమూనాను రూపొందించింది. పీఎంఏవై-గ్రామీణ్ 2.0 పథకం కింద ఇళ్ల నిర్మాణాలకు ప్రస్తుతం ఇస్తున్న ఆర్థిక సాయం కంటే 3డీ కాంక్రీడ్ ప్రింటింగ్ విధానంలో చేపట్టే ఇళ్లకు అదనంగా నిధులు మంజూరు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు నూతన సాంకేతికతను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ ఇళ్లకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అదనపు మొత్తాన్ని భరించనున్నాయి.

రోబోటిక్‌ పరిజ్ఞానంతో నిర్మాణం: 3డీ కాంక్రీట్‌ ప్రింటింగ్‌ ఆధునిక రోబోటిక్‌ సాంకేతికత ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. తొలుత ఆర్కిటెక్ట్‌ కంప్యూటర్​లో 3డీ క్యాడ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ద్వారా భవనం నమూనాను రూపొందిస్తారు. 3డీ ప్రింటింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన కాంక్రీట్‌ మిశ్రమాన్ని పంప్‌ ద్వారా ప్రింటర్‌కు పంపుతారు. కంప్యూటర్‌ కమాండ్ల ఆధారంగా రోబోటిక్‌ హ్యాండ్‌ లేదా గ్యాంట్రీ ప్రింటర్‌ నాజిల్‌ పనిచేస్తాయి. వీటి ద్వారా కాంక్రీట్‌ను నిర్ణీత మార్గంలో పొరలు పొరలుగా వేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఒక పొర వేసిన వెంటనే అది త్వరగా గట్టిపడుతుంది. దానిపై వచ్చే తదుపరి పొర బరువును తట్టుకునేలా ఈ పదార్థాన్ని రూపొందిస్తారు.

వేగంగా తక్కువ వృథాతో: సాధారణ నిర్మాణ పద్ధతితో పోలిస్తే 50-70 శాతం వేగంగా ఇళ్లను పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. సెంటరింగ్‌ సామగ్రి అవసరం ఉండదు. అదేవిధంగా మెటీరియల్ విషయానికి వస్తే వృథా 30-60 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. వంపులు, సంక్లిష్టమైన ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్లను సైతం సులభంగా నిర్మించవచ్చు. తక్కువ ఖర్చుతో ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ఈ సాంకేతికత దోహదపడనుంది.

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TAGGED:

3D CONCRETE PRINTING TECHNOLOGY
3D CONCRETE PRINTED HOUSES
3D HOUSES IN BURRIPALEM
3డీ కాంక్రీట్‌ ప్రింటింగ్‌ ఇళ్లు
3D HOUSES IN BURRIPALEM

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