తొలివిడత ఎన్నికలు : 395 సర్పంచి పదవులు ఏకగ్రీవం - 5 గ్రామాల్లో నో నామినేషన్స్
తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 395 సర్పంచులు, 9,331 వార్డులకు ఎన్నికలు ఏకగ్రీవం - 5 గ్రామాల్లో దాఖలు కాని నామినేషన్లు - రెండో దశలో 4,332 సర్పంచి పదవులకు 28,278 నామినేషన్లు
Published : December 5, 2025 at 7:17 AM IST
TS Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 395 సర్పంచి పదవులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 3 వేల 836 గ్రామాల్లో 13 వేల 127 మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఐదు గ్రామాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. రెండో దశ పోలింగ్కు సంబంధించి 4 వేల 332 సర్పంచి పదవులకు 28 వేల 278 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇక మూడో విడత నామినేషన్ల దాఖలు గడువు నేటితో ముగియనుంది.
ఈ నెల 11న జరగనున్న తొలి దశ సర్పంచి ఎన్నికల పోరులో సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల పదవులకు 81 వేల 20 మంది బరిలో నిలిచారు. 4,236 గ్రామాల్లో తొలి దశ పోలింగ్ జరగనుండగా, 395 గ్రామాల్లోని సర్పంచి పదవులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. సర్పంచి పదవులకు 8,095 మంది నామినేషన్లు ఉప సంహరించుకున్నారు. ఐదు గ్రామాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగతా 3 వేల 836 గ్రామాల్లోని సర్పంచి పదవులకు 13 వేల 127 మంది పోటీ పడుతున్నారు. అంటే ఒక్కో సర్పంచి పదవికి 3.42 మంది చొప్పున తుది బరిలో నిలిచారు.
5 గ్రామాల్లో నో నామినేషన్స్ : 149 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. 9 వేల 331 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. వార్డు సభ్యుల పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు చేసిన వారిలో 9 వేల 626 మంది ఉపసంహరించుకున్నారు. మిగిలిన వార్డులకు సభ్యులుగా పోటీ చేసేందుకు 67 వేల 893 మంది తుది బరిలో నిలిచారు. అంటే సగటున ఒక్కో వార్డు సభ్యుడి పదవికి 2.42 మంది చొప్పున పోటీ పడుతున్నారు. సర్పంచి పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు కాని 5 గ్రామాల్లో 3 మంచిర్యాల జిల్లాలో ఉండగా, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్లో ఒక్కో పంచాయతీ ఉన్నాయి. వార్డు సభ్యుల పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు కాని వార్డులు అత్యధికంగా ఆసిఫాబాద్లో 41, మంచిర్యాలలో 34 ఉన్నాయి.
నేటితో ముగియనున్న మూడో విడత నామినేషన్ల గడువు : ఈ నెల 14న జరగనున్న రెండో దశ ఎన్నికల్లో 4 వేల 332 సర్పంచి పదవులకు 28 వేల 278 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. తొలి దశ ఎన్నికల్లో ఒక్కో పంచాయతీకి ఆరుగురు చొప్పున నామినేషన్లు వేయగా, రెండో దశలో సగటున 6.5 మంది పోటీపడుతున్నారు. ప్రధాన పార్టీల మద్దతుదారులు భారీ సంఖ్యలో ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. 38 వేల 342 వార్డు స్థానాలకు 93 వేల 595 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఒక్కో వార్డుకు సగటున 2.44 మంది పోటీ పడుతున్నారు. రెండో విడత ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ల ఉప సంహరణకు ఈ నెల 6వ తేదీ వరకు గడువు ఉంది. ఈ నెల 14న పోలింగ్ జరగనుండగా, అదేరోజు ఫలితాలు వెలువడతాయి. మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు గడువు నేటితో ముగియనుంది. 6వ తేదీన నామినేషన్ల పరిశీలన, 7, 8 తేదీల్లో ఫిర్యాదుల స్వీకరణ ఉంటుంది. 9వ తేదీ నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు కాగా, అదే రోజు అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తారు. మూడో దశకు ఈ నెల 17న పోలింగ్ జరగనుంది.
ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చిన వారికే ఓటు వేస్తామన్న గ్రామస్థులు - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు