ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్పై ప్రత్యేక దృష్టి - ఎస్ఐపీబీ ద్వారా 388 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం
భారీ పెట్టుబడులను క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకెళ్లడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఎస్ఐపీబీ ద్వారా 388 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. సుమారు రూ.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు 10.79 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 12:36 PM IST
Special Focus On Grounding The Projects : రాష్ట్రానికి వచ్చిన భారీ పెట్టుబడులను కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకెళ్లడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఎస్ఐపీబీ ద్వారా ఆమోదించిన 388 ప్రాజెక్టుల వల్ల సుమారు 14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 10,79,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి. విశాఖపట్నం భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందే కనీసం 75 నుంచి 80 శాతం ప్రాజెక్టులను గ్రౌండింగ్ చేయాలని సర్కారు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన అనుమతులను వేగంగా మంజూరు చేస్తూ పెట్టుబడిదారులకున్న అడ్డంకుల్ని తొలగించే దిశగా అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు.
ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రజలకు ఉపాధి : రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులను గ్రౌండింగ్ చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన ప్రాజెక్టుల్లో పరిశ్రమలు, వాణిజ్య రంగానికి చెందినవే అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఈ శాఖకు సంబంధించి 110 ప్రాజెక్టుల ద్వారా 4,91,000 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. వీటి ద్వారా 3,52,000 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు సంస్థలు ప్రతిపాదించాయి. విద్యుత్ శాఖ పరిధిలో 97 ప్రాజెక్టులు, 4,15,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో 4,74,000 ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నాయి. ఐటీ శాఖకు చెందిన 83 ప్రాజెక్టుల ద్వారా 4,60,000 కోట్ల పెట్టుబడులతో 2,06,000 మందికి ఉపాధి రానుంది. పర్యాటక రంగంలో 63 ప్రాజెక్టుల ద్వారా 13 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో 22 వేల ఉద్యోగాలు ప్రతిపాదించారు.
ఐ అండ్ ఐ పరిధిలో 5 ప్రాజెక్టులు12 వేల కోట్లతో 8 వేల మందికి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలోని 30 ప్రాజెక్టులు 15 వేల కోట్లతో 17 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నాయి. మొత్తం ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన పెట్టుబడుల్లో పరిశ్రమలు, ఐటీ, నెడ్క్యాప్ ప్రాజెక్టుల వాటానే 98 శాతంగా ఉంది. మొత్తం పెట్టుబడుల్లో పరిశ్రమలశాఖ 35 శాతంతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఐటీ రంగం 33 శాతం, నెడ్క్యాప్ 30 శాతం వాటాతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. గత నెలలో జరిగిన ఎస్ఐపీబీ సమావేశంలో ఆమోదించిన 29 ప్రాజెక్టులను మినహాయిస్తే అంతకుముందు జరిగిన 20 ఎస్ఐపీబీ సమావేశాల ద్వారా 359 ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇచ్చారు. వీటిలో 179 ప్రాజెక్టులు శంకుస్థాపన లేదా ఆ తర్వాతి దశల్లో ఉన్నాయి. మరో 180 ప్రాజెక్టులు ప్రభుత్వ జీవోలు, భూసేకరణ ప్రక్రియ దశలో ఉన్నాయి.
"మేము ఇతర రాష్ట్రాల కంటే వేగంగా అనుమతులను మంజూరు చేస్తున్నాము. ఉదాహరణకు గూగుల్ డేటా సెంటర్ కోసం 'ప్రీ-ఫ్యాబ్' (యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి మేము ఫిబ్రవరిలోనే అనుమతులు జారీ చేశాము. భూమికి సంబంధించిన అనుమతులు, పర్యావరణ అనుమతి (EC)ఇతర అవసరాలకు సంబంధించిన అనుమతులు కూడా అంతే వేగంగా మంజూరు చేశారు. ఫలితంగా ఆ ప్రీ-ఫ్యాబ్ యూనిట్ నవంబర్లో ప్రారంభం కానుంది. భూమి అందుబాటులో ఉన్న చోట మేము వెంటనే దానిని కేటాయిస్తాము. అయితే భూసేకరణ అవసరమైన సందర్భాల్లో కొంత జాప్యం జరుగుతుంది. మేము 9,000 ఎకరాల పట్టా భూమిని సేకరించాలని యోచిస్తున్నాము. ఇందుకోసం రూ.2,500 కోట్ల రుణం తీసుకుంటున్నాం" -యువరాజ్, పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి
గ్రౌండింగ్కు తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం : నవంబర్లోగా ఈ ప్రాజెక్టుల్లో 75 శాతం గ్రౌండింగ్ చేయించడమే అధికారుల లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం శంకుస్థాపన దశకు చేరుకున్న ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 46గా ఉంది. మరో 104 ప్రాజెక్టుల్లో నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. 11 ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం పూర్తికాగా 18 ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే ఉత్పత్తి ప్రారంభించాయి. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన దశలో 123 ప్రాజెక్టులు ఉండగా 57 ప్రాజెక్టులు భూసేకరణ ప్రక్రియలో ఉన్నాయి. 75 శాతం గ్రౌండింగ్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే భూసేకరణ, ఉత్తర్వుల దశలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల్లో మరో 90 ప్రాజెక్టులను శంకుస్థాపన దశకు తీసుకురావాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
పెట్టుబడి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో అనుమతుల కారణంగా జాప్యం లేకుండా ప్రభుత్వం కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. భూముల యాజమాన్య హక్కులు పూర్తిగా చేతికి వచ్చిన తర్వాతే అనుమతులు ఇచ్చే పాత విధానానికి భిన్నంగా భూసేకరణ ప్రక్రియకు ముందే అవసరమైన అనుమతులు అందిస్తోంది. భూసేకరణ జరుగుతున్న సమయంలోనే పర్యావరణ అనుమతులు, భవన నిర్మాణాలకు ప్లాన్ అప్రూవల్స్ వంటి ప్రక్రియలను వేగంగా పూర్తి చేస్తోంది. భూములు అందుబాటులో ఉన్నచోట వెంటనే కేటాయింపులు చేయాలని అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. తద్వారా భూములు అప్పగించిన వెంటనే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించే అవకాశం ఏర్పడుతోంది. ఈ విధానంతో ప్రాజెక్టులు అనుమతుల దశలోనే ఎక్కువ కాలం నిలిచిపోకుండా గ్రౌండింగ్కు తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పనుల పురోగతి పై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి : ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులకు అనుమతులు వేగంగా ఇస్తున్నామని పరిశ్రమలశాఖ చెబుతోంది. గూగుల్ డేటా సెంటర్ కోసం ప్రీఫ్యాబ్ యూనిట్ ఏర్పాటుకు ఫిబ్రవరిలోనే అనుమతులు ఇచ్చారు. భూములు, పర్యావరణ అనుమతులు, ఇతర క్లియరెన్స్లను కూడా వేగంగా పూర్తి చేశారు. మొత్తం 9 వేల ఎకరాల పట్టా భూములు సేకరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని ఇందుకోసం 2 వేల 500 కోట్ల రూపాయల రుణం తీసుకుంటోంది. విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందే పెట్టుబడి, ప్రాజెక్టులను గరిష్ఠ స్థాయిలో గ్రౌండింగ్ చేయడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. 14,06,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు క్షేత్రస్థాయిలోకి వస్తే భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అందుకే అనుమతుల వేగంతో పాటు భూసేకరణ, నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తోంది.
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