ETV Bharat / state

ఆధునిక బోధనా పద్ధతుల అధ్యయనం - సింగపూర్‌ పర్యటనకు 37 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు

సింగపూర్‌ పర్యటనకు రాష్ట్రం నుంచి 37 మంది ఉత్తమ ప్రభుత్వ టీచర్లు - సింగపూర్‌లో 5 రోజులపాటు పర్యటించనున్న ఉపాధ్యాయులు - నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సింగపూర్‌లో శిక్షణ తీసుకోనున్న ఉపాధ్యాయులు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Teachers Singapore Tour in AP : నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సింగపూర్ శిక్షణ కోసం రాష్ట్రానికి చెందిన 37 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ప్రభుత్వం సింగపూర్ పంపింది. ఉపాధ్యాయులు సింగపూర్‌ పర్యటనపట్ల విద్య శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సింగపూర్‌లో ఐదు రోజులపాటు ఆధునిక బోధన పద్ధతులు, విమర్శనాత్మక ఆలోచన, విద్యార్థి కేంద్రిత బోధన విధానాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని లోకేశ్ చెప్పారు.

పాఠ్య ప్రణాళిక రూపకల్పన నుంచి పాఠశాలల్లో ప్రత్యక్ష అనుభవం వరకూ, ప్రపంచ స్థాయి ఉత్తమ విధానాలను నేర్చుకుని, వాటిని తిరిగి మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల తరగతుల్లో అమలు చేయడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని వివరించారు. ఉపాధ్యాయుడు అభివృద్ధి చెందితే, తరగతి గది రూపాంతరం చెందుతుందనే ఉద్దేశంతోనే సింగపూర్‌కు శిక్షణ కోసం పంపామని మంత్రి లోకేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా వెల్లడించారు.

సింగపూర్ పర్యటనకు ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు : విద్యా విధానంలో ఆధునిక అంశాలపై అవగాహన సదస్సు, వృత్తి విద్య నైపుణ్యంపై శిక్షణ కోసం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నుంచి ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు ఎంపికయ్యారు. వీరు శుక్రవారం సింగపూర్‌ బయలుదేరారు. ఈ నెల 4 నుంచి 8వ తేదీ వరకు వివిధ విద్యా విధానాలపై అధ్యయనం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాతీయ విద్యా శిక్షణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రం నుంచి 37 మంది ఉపాధ్యాయులను పంపిస్తోంది.

ఈ బృందంలో నెల్లిమర్ల మండలంలోని పారసాం ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు, ఎంఈవో-2 సిద్ధాంతం త్రినాథరావు, భోగాపురం మండలం రావాడ ఉన్నత పాఠశాల పీడీ సూర్యనారాయణ, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కొమరాడ ఏపీటీఎఫ్‌డబ్ల్యూఎస్‌ ప్రిన్సిపల్‌ డి.లక్ష్మణరావులకు అవకాశం దక్కింది. ఎంఈవో-2 త్రినాథరావు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, అమరావతిలో ఎన్‌సీఆర్‌టీ డైరెక్టర్‌ చేతుల మీదుగా వీసా, పాస్‌పోర్టు అందుకున్నట్లు చెప్పారు. అంతర్జాతీయస్థాయిలో వేగంగా మారుతున్న విద్యాబోధన అంశాలను పరిశీలించి, రాష్ట్రంలో అమలుకు దోహదపడుతుందని ఆయన అన్నారు. వీరిని ఆయా పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది అభినందించారు.

చంద్రబాబు, లోకేశ్‌ చేతుల మీదుగా అవార్డు : వృత్తిపై విధేయత, పనిచేసిన ప్రతి చోట విద్యార్థులను క్రీడల్లో మేటిగా నిలుపుతూ గ్రామస్థులు, తల్లిదండ్రుల మన్ననలు పొందిన రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ముజీర్‌కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. సింగపూర్‌ దేశ విద్యావిధానాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు ప్రభుత్వం తరఫున ఈ నెల 2 నుంచి 9 వరకు ఆ దేశ పర్యటనకు నెల్లూరు నుంచి శుక్రవారం బయలుదేరి వెళ్లారు.

ఇటీవల ముజీర్‌ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌ చేతుల మీదుగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా అవార్డు అందుకున్నారు. ఇందుకూరుపేట మండలం నరసాపురం ఉన్నత పాఠశాలలో పీడీగా పనిచేస్తూ తమ పాఠశాల ఖ్యాతిని రాష్ట్ర స్థాయిలో నిలిపినందుకు ప్రధానోపాధ్యాయులు నాగేశ్వరరావు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, గ్రామస్థులు అభినందనలు తెలిపారు.

విద్యాశాఖ అధికారులు అభినందనలు : సింగపూర్‌లో నేషనల్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో మే 4 నుంచి జరగనున్న శిక్షణ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రం నుంచి అరకులోయ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయిని శెట్టి రోజారాణి ఎంపికయ్యారు. ప్రపంచ స్థాయి విద్యావ్యవస్థలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను సిద్ధం చేయడం, వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాలను పెంపొందించడంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పర్యటనను రూపొందించింది.

ఈ బృందంలో ముగ్గురు రాష్ట్రస్థాయి ఉన్నతాధికారులు, గతంలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన 37 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు చోటుకల్పించారు. ఇందులో రోజారాణికి అవకాశం లభించింది. ఈనెల 2న బయలుదేరి సింగపూర్‌ వెళ్లనుండగా 8 వరకు అక్కడ జరగనున్న శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ఈమెకు మండల విద్యాశాఖ అధికారులు అభినందనలు తెలిపారు. వీరితో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన వారు సింగపూర్ పర్యటనకు వెళ్లారు.

TAGGED:

TEACHERS SINGAPORE TOUR
LOKESH ON BEST TEACHERS
37 GOVERNMENT BEST TEACHERS IN AP
ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు సింగపూర్ పర్యటన
BEST TEACHERS SINGAPORE TOUR IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.