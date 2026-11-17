26న దేశవ్యాప్తంగా రైతాంగ ఉద్యమ కార్యక్రమాలు : రాకేశ్ టికాయిత్
36th AIKS Sabha At Nalgonda : నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో 36వ అఖిల భారత కిసాన్ సభను నిర్వహించారు. రైతుల కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని నవంబరు 26న ఉద్యమానికి పిలుపునిచ్చారు.
Published : November 17, 2026 at 10:53 AM IST
నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని సారంపల్లి మల్లారెడ్డినగర్లో 36వ అఖిల భారత కిసాన్ సభ (ఏఐకేఎస్)ను నిర్వహించారు. 4 రోజుల పాటు ఈ సభ జరుగనుండగా, రెండో రోజు (సోమవారం) ఇది ఘనంగా సాగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భారత కిసాన్ యూనియన్ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, రైతు ఉద్యమ నాయకుడు రాకేశ్ టికాయిత్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సభలో ప్రధానంగా దేశవ్యాప్తంగా రైతులు పడుతున్న కష్టాలను, అలాగే రైతులకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయం గురించి చర్చించారు.
కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలి
ఈ సందర్భంగా రైతులను ఉద్దేశించి రాకేశ్ టికాయిత్ మాట్లాడారు. ఐక్య పోరాటాలతో కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా ఉద్యమ కార్యాచరణను చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు. దానికి సమయం ఆసన్నమైందని తెలిపారు. బీజేపీ ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమాన్ని నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. నవంబర్ 26న దేశవ్యాప్తంగా రైతాంగ ఉద్యమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. 27న రహదారులను దిగ్బంధం చేయాలన్నారు. అలాగే 26న రాత్రి ఆందోళన స్థలాల్లోనే బస చేయాలని, 27న ఉదయం చక్కా జామ్ నిర్వహించాలని సూచించారు.
"రైతాంగ ఐక్య పోరాటాలతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలి. కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా ఉద్యమ కార్యాచరణను చేపట్టాలి. దీనికోసం నవంబరు 26న దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. 27న రహదారులను దిగ్బంధం చేయాలి" - రాకేశ్ టికాయిత్, రైతు ఉద్యమ నాయకుడు
కార్పొరేట్ సంస్థలకే ప్రయోజనం
ఆర్ఎస్ఎస్-బీజేపీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు విస్తృత పోరాటాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అఖిల భారత కిసాన్ సభ జాతీయాధ్యక్షుడు అశోక్ ధావలే అన్నారు. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం కొనసాగితే కార్పొరేట్ సంస్థలకు అనుకూలంగా విధానాలు అమలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. కార్యక్రమం అనంతరం పలువురు సీపీఎం ప్రముఖులకు ఏఐకేఎస్ నేతలు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
సభలో పాల్గొన్న నేతలు
ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐకేఎస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి విజూ కృష్ణన్, ఆహ్వాన సంఘం అధ్యక్షుడు జూలకంటి రంగారెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ సీతారాములు, మాజీ ఎమ్మెల్యే నంద్యాల నర్సింహా రెడ్డి, ఐద్వా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మల్లు లక్ష్మి, ఏఐకేఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముదిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి, సీఐటీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు తుమ్మల వీరారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నల్గొండ వేదికగా కదం తొక్కిన ఎర్రసైన్యం
దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎర్రసైన్యం నల్గొండ వేదికగా కదం తొక్కింది. అఖిల భారత కిసాన్ సభ ఆధ్వర్యంలో 36వ జాతీయ మహాసభలు నల్గొండలో ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. నవంబర్ 15 నుంచి 18 వరకు 4 రోజుల పాటు ఈ మహాసభలు జరగనున్నాయి.
ఇందులో భాగంగా మొదటి రోజు నల్గొండలోని మర్రిగూడ బైపాస్ నుంచి భారీ మహా ప్రదర్శన ర్యాలీ చేపట్టారు. ఎర్ర దుస్తులు ధరించి ఎర్ర జెండాలు చేతబూని తండోపతండాలుగా కవాతులో పాల్గొన్నారు. ఎన్జీ కళాశాల వరకు 4 కిలోమీటర్లకు పైగా ఈ ర్యాలీ సాగింది. అనంతరం కళాశాల మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించగా, దేశంలోని 29 రాష్ట్రాల నుంచి రైతులు, రైతు సంఘం నేతలు, కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులు భారీగా పాల్గొన్నారు.
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