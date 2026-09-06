తెలంగాణలో 369 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు - టెండర్లకు టీజీ రెడ్కో ఆహ్వానం
హైదరాబాద్లో 200 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు టెండర్లు - టీజీఎన్పీడీసీఎల్ పరిధిలో 169 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకు టెండర్లు - ఆరు క్లస్టర్లలో 200 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు
Published : September 6, 2026 at 3:16 PM IST
TGREDCO Charging Stations in Telangana : తెలంగాణలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని మరింత పెంచడంతో చేయడంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పబ్లిక్ ఈవీ ఛార్జింగ్ మౌలిక వసతులను భారీగా విస్తరించేందుకు తెలంగాణ పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీ రెడ్కో) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 369 పబ్లిక్ ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు, నిర్వహణ, అప్గ్రేడేషన్, వాణిజ్య నిర్వహణ కోసం ప్రైవేట్ ఛార్జ్ పాయింట్ ఆపరేటర్లను (సీపీఓలు) ఆహ్వానిస్తూ టెండర్ల ప్రకటనను జారీ చేసింది.
ఈవీ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి : తెలంగాణలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, వాటికి అనుగుణంగా పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. పెరుగుతున్న విద్యుత్తు వాహనాల మార్కెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రైవేట్ రంగం ఈ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా ప్రణాళిక చేసింది. దీర్ఘకాలికంగా, వాణిజ్యపరంగా నిలకడైన ఈవీ ఎకోసిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేయడమే టీజీ రెడ్కో ముఖ్య లక్ష్యం అని రెడ్కో ఎండీ ముషారఫ్ ఫారూఖీ పేర్కొన్నారు.
10 సంవత్సరాలపాటు కాంట్రాక్ట్ : హైదరాబాద్ పరిధిలోని జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తూ రెడ్కో సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన 200 పబ్లిక్ ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఆరు క్లస్టర్లుగా అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎంపికైన సీపీఓలు వీటి ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్, అప్గ్రేడేషన్, వాణిజ్య నిర్వహణ బాధ్యతలను చేపడతారని, ప్రాజెక్టు కాంట్రాక్ట్ కాలం 10 సంవత్సరాలు ఉంటుందన్నారు. టీజీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలోని వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాల్లోని 16 ప్రాంతాల్లో 169 పబ్లిక్ ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నామని రెడ్కో ఎండీ ముషారఫ్ ఫారూఖీ తెలిపారు.
టారిఫ్ను యూనిట్కు రూ.13 : ఎంపికైన సీపీఓలు సర్వే, డిజైన్, సరఫరా, సివిల్ వర్క్స్, ఇన్స్టాలేషన్, టెస్టింగ్, కమిషనింగ్తో పాటు 10 సంవత్సరాల పాటు ఆపరేషన్, మెయింటెనెన్స్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుందన్నారు. పీఎం ఈ డ్రైవ్ పథకంలో భాగంగా అర్హులైన బిడ్దర్కు నిబంధనలకు లోబడి సబ్సిడీ కూడా ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. రెండు ప్రాజెక్టుల్లోనూ వినియోగదారుల కోసం ఈవీ ఛార్జింగ్ టారిఫ్ను యూనిట్కు రూ.13 (GST అదనం)గా నిర్ణయించామన్నారు. కాంట్రాక్ట్ కాలం మొత్తం ఇదే టారిఫ్ అమల్లో ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రూ.169 ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ప్రాజెక్టుకు సెప్టెంబర్ 7న ఉదయం 11.30 గంటలకు, 200 ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ప్రాజెక్టుకు అదే రోజు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రీ-బిడ్ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. బిడ్ల సమర్పణ ప్రక్రియ ఈనెల 08 నుంచి ప్రారంభమై 22న ముగుస్తుందని అన్నారు. టెండర్లను తెలంగాణ ఈ-ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్ ద్వారా సమర్పించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
YUVA : ఒకే వాహనంలో ప్యాసింజర్లు, సరకు రవాణా - ఈ కుర్రాడి టాలెంట్కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే
పాత ఆటోలను ఈవీలుగా మార్చుకునే అవకాశం - ప్రభుత్వం నుంచి రూ.లక్షన్నర ప్రోత్సాహకం - ఈ స్కీమ్ గురించి తెలుసా?