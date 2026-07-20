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పెన్నా ఒడ్డున ఉన్నా తీరని దాహం - తాగునీటి కోసం 'దర్జిపల్లి' ప్రజల పాట్లు

తాగునీటి కోసం దర్జిపల్లి ప్రజల అష్టకష్టాలు- ఉదయం లేచింది మొదలు నీటి కోసం పరుగులు- పెన్నా నది ఒడ్డున ఉన్నా తీరని దాహం-35 కుటుంబాలు ఉంటే అందరూ నీటి బాధితులే

Darjipalli Suffering From Water Scarcity
Darjipalli Suffering From Water Scarcity (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:54 PM IST

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Darjipalli Suffering From Water Scarcity : అదో చిన్న గ్రామం. తరతరాలుగా ఆ ప్రాంత ప్రజల గొంతెండుతూనే ఉంది. ఎంతో మంది పాలకులు మారారు. ప్రభుత్వాలు మారాయి. కానీ వారి తలరాత మాత్రం మారలేదు. ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి వరకు నీటి కోసం పెన్నా నదికి పరుగులు తీస్తూ అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. నదిలో చెలిమలు తవ్వి నీటిని ఒడిసిపడుతున్న ఆ ప్రజల దీనగాథ తెలుసుకోవాలంటే కడప జిల్లా వెళ్లాల్సిందే.

పెన్నా ఒడ్డున ఉన్నా తీరని దాహం (ETV Bharat)

గ్రామానికి నీటి కష్టాలు : పెన్నా నదిలో చెలిమలు తవ్వి ఒక్కొక్క చుక్క నీటిని ఒడిసిపడుతున్న ఈ జనం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట మండలం దర్జిపల్లి వాసులు. 35 కుటుంబాలు 150 మంది జనాభా ఉన్న ఈ గ్రామానికి తాగునీటి కష్టాలు మాత్రం తప్పడం లేదు. ప్రతి కుటుంబం నీటి బాధితులే. పొద్దు పొడవక ముందే ఇళ్లలోని ఆడబిడ్డలు, వృద్ధులు, పిల్లలు అర కిలోమీటర్ దూరంలోని పెన్నా నదికి పరుగులు తీస్తారు. చేతుల్లో ఖాళీ బిందెలు, నీరు దొరుకుతుందో లేదో అన్న ఆరాటం ఇదే వారి నిత్యకృత్యం. తాగునీటి కోసం ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇవే అగచాట్లు పడుతున్నారు.

నదికి వెళ్లినా నేరుగా నీరు దొరకదు. ఎండలకు ఎండిపోయిన పెన్నా నది ఇసుక తిన్నెల్లో గోతులు తవ్వాలి. అందులో నుంచి చుక్క చుక్క ఊరే నీటి కోసం గంటల తరబడి నిరీక్షించాలి. ఆ దోసెడు నీటిని మహిళలు ఎంతో జాగ్రత్తగా బిందెల్లోకి తోడుకుని తీసుకెళ్లాల్సిన దుస్థితి. ఏళ్లు గడుస్తున్నా, ప్రపంచం సాంకేతికత వైపు దూసుకుపోతున్నా దర్జిపల్లి గ్రామ ప్రజల దాహార్తి మాత్రం తీరడం లేదు

గ్రామానికి వచ్చేందుకు భయపడుతున్న బంధువులు : నీటి సమస్య తీర్చాలని అధికారులు, రాజకీయ నాయకుల చుట్టూ బాధిత ప్రజలు కాళ్లరిగేలా తిరిగారు. 5 ఏళ్ల క్రితం ప్రభుత్వం ఓ బోరును వేయించి పైపు లైన్లు, కుళాయిలు సైతం బిగించారు. అయితే అందులో ఉప్పు, ఫ్లోరైడ్ కలిసిన నీరు రావడంతో బోరు వేసినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. ఫలితంగా చేసేదేం లేక దర్జిపల్లి ప్రజలు పెన్నానదిపైనే ఆధారపడ్డారు.పెన్నా నదిలో బోరుబావిని తవ్వించి, ఆ నీటిని తమ గ్రామానికి సరఫరా చేయడం ద్వారా స్పందించాలని గ్రామస్థులు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులను కోరుతున్నారు. తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడి కారణంగా దర్జిపల్లికి రావడానికి బంధువులు కూడా భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నీటి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు వేడుకుంటున్నారు.

"గత నాలుగైదు ఏళ్లుగా తీవ్రమైన నీటి కొరతో బాగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. కనీసం తాగడానికి కూడా నీరు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది. ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా పరిస్థితిలో ఎటువంటి మార్పు రాలేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు. వారు సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది. నీటి కోసం మేము కిలోమీటర్ దూరం వరకు నడవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ నీటి వసతులను కల్పిస్తే ఎంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది". -గ్రామస్థులు

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TAGGED:

DARJI PALLI SUFFERING FROM WATER
DARJIPALLI DEPENDS ON PENNA
దర్జిపల్లి ప్రజల పాట్లు
35FAMILIES SUFFERING OF WATER
WATER SCARCITY ISSUES IN AP

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