పంచాయతీ ఎన్నికల్లోపే బీసీ కోటా - స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్ల ఖరారు!

స్థానిక సంస్థల్లో 34 శాతం రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు ఇదే ప్రాతిపదిక - ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని బీసీ సంక్షేమశాఖ నిర్ణయం - ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తర్వాత ముందుకు

BC Quota Based on the Comprehensive Family Survey
BC Quota Based on the Comprehensive Family Survey (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:19 AM IST

BC Quota Based on the Comprehensive Family Survey : రాష్ట్రంలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రాతిపదికగా వెనుకబడిన తరగతుల జనాభా లెక్క తేల్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేస్తోంది. ఇందుకుగానూ బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో వచ్చే వివరాలతో ఆర్టీజీఎస్ డేటాను అనుసంధానించనున్నారు. దీని ఆధారంగా వివరాల్ని అధికారులు సరిపోల్చనున్నారు. తదుపరి దీన్ని సీఎం చంద్రబాబుకు నివేదిస్తారు. ఆయన ఆమోదం మేరకు తర్వాత ముందుకు వెళ్లనున్నారు.

మొత్తం 38 అంశాలు సేకరణ : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత నెల రోజులుగా స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాల సిబ్బంది ప్రతీ ఇంటింటికీ వెళ్లి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేపడుతున్నారు. ఇందులో ప్రజల ఆధార్ నంబర్ దగ్గర నుంచి వ్యవసాయం, విద్య, ఉపాధి, ఆర్థిక వనరులు, ఇళ్లలోని సామగ్రి, సామాజిక వర్గాల వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు.

వీటితో పాటుగా సహా మొత్తం 38 అంశాలు సేకరిస్తున్నారు. వాటిని కూటమి ప్రభుత్వం రూపొందించిన యాప్​లో పొందుపర్చుతున్నారు. ఇది కలెక్టర్ల నేతృత్వంలో జరుగుతుంది. అందువల్ల బీసీ జనాభా ఖరారు చేసేందుకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీంతో పాటు రెవెన్యూశాఖ వద్ద ఉన్న కుల ధ్రువీకరణ పత్రాల ఆధారంగా బీసీల జనాభా ఎంత ఉందనే వివరాలు అన్నింటిని సేకరించారు. ఈనెల 15 వరకు ఈ సర్వే కొనసాగనుంది.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లోపే బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారు : మార్చి నెల చివరి నాటికి సర్పంచుల పదవీ కాలం కూడా ముగియనుంది. తదుపరి పంచాయతీ ఎన్నికల నాటికి కూటమి పార్టీలు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చనున్నాయి. ఈమేరకు బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు సమాచారం తెలిసింది. రిజర్వేషన్ కోటా ఖరారు చేసేందుకు డెడికేటడ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పటికే చంద్రబాబు నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు.

డెడికేటెడ్ కమిషన్ నియామకం : ఈ కమిషన్ ఏర్పాటుకు తెలంగాణ, ఉత్తర్​ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో అనుసరించిన విధానాన్ని ఇక్కడ అమలు చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే వీటికి సంబంధించిన వివరాలు అన్నింటిని అధికారులు పరిశీలించారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో చేపట్టిన కులగణన తీరుతో పాటు డెడికేటెడ్ కమిషన్ నియామకాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ముందు ఉంచనున్నారు. తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోవాలని యోచిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరో వారంలో ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రానున్నట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. డెడికేటెడ్ కమిషన్ నియామకం జరిగిన తర్వాత గరిష్ఠంగా 45 రోజుల గడువుతో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు.

మరోవైపు ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూటమి ప్రభుత్వం గత నెలా (జనవరి) నుంచి కుటుంబ సర్వే ప్రారంభించనుంది. దీనిలో భాగంగా ప్రతి ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఈ సర్వే ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే ప్రతి ఇంటి వివరాలు పక్కాగా యాప్​లో నిక్షిప్తం చేయాలి. అర్హులైన వారికీ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, సేవలు సకాలంలో అందుతున్నాయో లేదా అడిగి తెలుసుకునేలా. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని పరిష్కారం చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

