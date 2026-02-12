ETV Bharat / state

ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులకు మాత్రమే - ఇంటర్‌ పరీక్షల్లో 32 పేజీల బుక్‌లెట్‌

రెండో ఏడాది వారికి 24 పేజీలే - పబ్లిక్‌ పరీక్షలకు హాజరు కానున్న 10.57లక్షల మంది విద్యార్థులు - 23 నుంచి పరీక్షలు ఏర్పాట్లు పూర్తి - అన్ని కేంద్రాల్లోనూ సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు

32 Pages Booklet For Intermediate First Year Public Exams
32 Pages Booklet For Intermediate First Year Public Exams (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

32 Pages Booklet For Intermediate First Year Public Exams :రాష్ట్రంలో ఈనెల 23 నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇందుకుగానూ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు మొత్తం 10,57,899 మంది ఉండగా వీరిలో ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులు 5,31,275, ద్వితీయ సంవత్సరం వారు 5,26,624 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరు కానున్నారు.

ప్రథమ సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ ఏడాది సిలబస్​తో పాటు ప్రశ్నపత్రాల విధానంలోనూ కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు తీసుకు వచ్చారు. ఈసారి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్​కు 32 పేజీల బుక్​లెట్ ఇవ్వనున్నారు.

అదనంగా పేజీలు ఇవ్వరు: ఇప్పటివరకు సమాధానాలు రాయడానికి 24 పేజీల బుక్​లెట్​ ఇస్తుండేవారు. ఈసారి మాత్రం 32 పేజీల బుక్​లెట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అన్ని ప్రశ్నలకు అందులోనే సమానాధాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. అదనంగా ఎలాంటి పేజీలు ఇవ్వరు.

ప్రథమ సంవత్సరంలో గణితం, భౌతిక (ఫిజిక్స్), రసాయన (కెమిస్ట్రీ), జీవ శాస్త్రాల్లో ప్రశ్నల సంఖ్య పెరిగింది. దాంతో బుక్​లెట్​లో పేజీలు పెంచారు. ఛాయిస్​ లేకుండా పూర్తిగా అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాసినా కూడా 28 పేజీలు సరిపోతాయి. అందుకోసమే 32 పేజీల బుక్​లెట్ తీసుకు వచ్చినట్లు ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి పేర్కొంది. ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులకు మాత్రం గతంలో మాదిరిగానే 24 పేజీల బుక్​లెట్ ఇస్తారు.

జీవశాస్త్రానికి విడివిడిగా: అయితే గతంలో వృక్ష, జంతుశాస్త్రా (బోటనీ, జువాలజీ)లకు విడివిడిగా పరీక్షలు నిర్వహించేవారు. ఈ ఏడాది నుంచి రెండింటిని కలిపి జీవశాస్త్రంగా ఒక్క ప్రశ్నపత్రమే ఇస్తారు.

  • పార్ట్​-Aలో బోటనీ నుంచి 43, పార్​-Bలో జువాలజీ నుంచి 42 మార్కులకు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటికి జవాబులు రాసేందుకు విడివిడిగా 24 పేజీల 2 బుక్​లెట్లు ఇస్తారు. బుక్​లెట్లపై వృక్ష శాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం అని ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటారు.
  • ఈ ఏడాది నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్​ వారికి ఒక్క మార్కు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. సెకండ్ ఇయర్ ప్రశ్నపత్రాల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.

వీటికి సైతం 32 పేజీల బుక్​లెట్: అదే విధంగా ఆర్థిక శాస్త్రం, పౌరశాస్త్రం, చరిత్ర సబ్జెక్టుల మార్కుల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. అయినా ప్రశ్నల సంఖ్య పెరగడంతో వీటికి సైతం 32 పేజీల బుక్​లెట్ ఇస్తారు.

29 మార్కులు వస్తే పాస్: భౌతిక, రసాయన, జీవశాస్త్రం సబ్జెక్టులకు మొదటి ఏడాదిలో 85 మార్కులకు రాత పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ సబ్జెక్టుల్లో 35 శాతం మార్కులు వస్తే పాసయినట్లే. ఆ లెక్కన 29.75 మార్కులు రావాల్సి ఉండగా, 29 మార్కులు వచ్చిన కూడా ఉత్తీర్ణులైనట్లే పరిగణిస్తారు. ద్వితీయ సంవత్సరంలో 85 మార్కులకు గానూ 30 మార్కులు తెచ్చుకోవాలనే నిబంధనను పెట్టారు.

రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి 35 శాతం కింద 59.5 మార్కులు సాధించాల్సి ఉండగా, 59 మార్కులను ఉత్తీర్ణతగా నిర్ణయించారు. ఈ అర్ధ మార్కును సర్దుబాటు చేస్తున్నారు. రెండో ఏడాదిలో ప్రాక్టికల్స్ 30 మార్కులకు ఉత్తీర్ణత మార్కులను 10.5 నుంచి 11కు పెంచారు.

సబ్జెక్టుల వారీగా ఒక్క మార్కు ప్రశ్నలు: గణితం 12, రసాయనశాస్త్రం 9, భౌతికశాస్త్రం 9, వృక్షశాస్త్రం 5, జంతుశాస్త్రంలో 4 ప్రశ్నలుగానూ సబ్జెక్టుల వారీగా ఒక్క మార్కు ప్రశ్నలనూ ఉండనున్నాయి.

అన్ని కేంద్రాల్లోనూ సీసీ కెమెరాలు: అన్ని కేంద్రాల్లోను కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిని జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకు అనుసంధానం చేయనున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక్కో జిల్లాను ఒక్కో అధికారి పర్యవేక్షించనున్నారు. ఆయా కళాశాలలు సీసీ కెమెరా పుటేజ్​ హార్డ్​డిస్క్​ను ఆర్​ఐఓలకు ఇస్తాయి. అక్కడ వాటిని భద్రపరచనున్నారు.

అర మార్కు తక్కువైనా పర్లేదు - ఇంటర్‌ పరీక్షలలో సంస్కరణలు

ఇంటర్‌ పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో 32 పేజీల బుక్‌లెట్‌ - ఆ సబ్జెక్టుల్లో 29 మార్కులకే ఉత్తీర్ణత

TAGGED:

INTER EDUCATION BOARD IN AP
32 PAGES BOOKLET FOR INTER EXAMS
BOOKLET FOR INTER EXAMS
INTERMEDIATE PUBLIC EXAMS 2026
32 PAGES BOOKLET FOR FIRST YEAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.