ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షల్లో 32 పేజీల బుక్లెట్ - ఆ సబ్జెక్టుల్లో 29 మార్కులకే ఉత్తీర్ణత
ప్రథమ సంవత్సరంలో ప్రశ్నపత్రాల మోడల్ మార్పుతో పేజీల పెంపు - వృక్ష, జంతుశాస్త్రాలకు వేర్వేరుగా 24 పేజీల సమాధాన పత్రాలు
AP Inter New Question Paper Pattern : ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల్లో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు 32 పేజీల సమాధాన పత్రాల బుక్లెట్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ ఏడాది ఫస్టియర్లో జాతీయ విద్య పరిశోధన, శిక్షణ మండలి(ఎన్సీఈఆర్టీ) సిలబస్ను అమలుచేయడంతో పాటు ప్రశ్నపత్రాలను మార్చారు. తొలిసారి ఒకమార్కు ప్రశ్నలను ప్రవేశపెట్టారు. ఫలితంగా ప్రశ్నల సంఖ్య పెరిగింది. గణితంలో గతంలో 150 మార్కులకు రెండు పేపర్లు ఉండగా ఈసారి వంద మార్కులకు ఒకటే పేపర్ను తీసుకొచ్చారు.
ప్రశ్నపత్రంలో ఏ, బీ సెక్షన్లు : భౌతిక, రసాయనశాస్త్రాల సబ్జెక్టుల్లో 85 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. దీంతో సమాధానాల బుక్లెట్ పేజీలను పెంచారు. ఇప్పటివరకు 24 పేజీల బుక్లెట్ ఉండగా ఇకనుంచి 32 పేజీలది ఇస్తారు. గణితం, భౌతిక, రసాయనశాస్త్రాలు, చరిత్ర, ఆర్థికశాస్త్రం, రాజనీతిశాస్త్రం, కామర్స్లకు 32 పేజీల బుక్లెట్ ఉంటుంది. జీవశాస్త్రంలో వృక్షశాస్త్రానికి 24 పేజీలు, జంతుశాస్త్రానికి 24 పేజీల చొప్పున రెండు బుక్లెట్లిస్తారు. ప్రశ్నపత్రంలో ఏ, బీ సెక్షన్లుగా విడిగా వృక్ష, జంతుశాస్త్రాల ప్రశ్నలుంటాయి. విద్యార్థులు జవాబులను విడివిడిగా బుక్లెట్లలో రాయాలి. మిగతా సబ్జెక్టులకు గతంలో మాదిరిగానే 24 పేజీల బుక్లెట్ ఇస్తారు.
భౌతిక, రసాయన, జీవశాస్త్రం సబ్జెక్టులకు మొదటి ఏడాదిలో 85 మార్కులకు రాత పరీక్ష ఉంటుంది. ఉత్తీర్ణతకు 35% లెక్కన 29.75 మార్కులు రావాల్సి ఉండగా దీన్ని 29కి తగ్గించారు.
- ద్వితీయ సంవత్సరంలో 85 మార్కులకు 30 మార్కులు తెచ్చుకోవాలనే నిబంధన పెట్టారు.
- రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి 35% కింద 59.5 మార్కులు సాధించాల్సి ఉండగా 59 మార్కులనే ఉత్తీర్ణతగా నిర్ణయించారు. ఈ అరమార్కును సర్దుబాటు చేసి, రెండో ఏడాదిలో ప్రాక్టికల్స్ 30 మార్కులకు ఉత్తీర్ణత మార్కులను 10.5 నుంచి 11కు పెంచారు.
- మొదటి ఏడాదిలో కొన్ని సబ్జెక్టుల్లో 30% మార్కులొచ్చినా ఉత్తీర్ణులే. మొత్తమ్మీద 35% రావాలి. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టులో అత్యధిక మార్కులు వచ్చి, మిగతా వాటిల్లో 30% చొప్పున వచ్చినా ఉత్తీర్ణులైనట్లే పరిగణిస్తారు.
- జాగ్రఫీ పరీక్షను గతంలోలాగే 75 మార్కులకు నిర్వహించి, 85 మార్కులకు లెక్కిస్తారు. మొదటి ఏడాది 15, రెండో ఏడాది 15 కలిపి ద్వితీయ సంవత్సరంలో 30 మార్కులకు ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహిస్తారు.
- ఒక మార్కు, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలకు ఛాయిస్ ఉండదు.
- వృక్షశాస్త్రం 43, జంతుశాస్త్రం 42 మార్కులకు ఉంటాయి.
- గ్రూపు ఐదు సబ్జెక్టులు కాకుండా ఆరో సబ్జెక్టుగా ఎంపిక చేసుకున్న దానిలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి కాదు. ఆరో సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయినా ఐదు సబ్జెక్టుల మార్కులతో మెమో ఇస్తారు. ఒకవేళ ఉత్తీర్ణులైతే వేరేగా ప్రత్యేక మార్కుల మెమో ఇస్తారు.
పరీక్షలు రాయనున్న 10.40 లక్షల మంది : ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు ఈసారి 10.40 లక్షల మంది పబ్లిక్ పరీక్షలు రాయనున్నారు. వీరిలో 5.35 లక్షల మంది ప్రథమ, 5.05 లక్షల మంది ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులున్నారు. ద్వితీయ సంవత్సరం ప్రశ్నపత్రాలు, జవాబుల బుక్లెట్ల్లో మార్పుండదు. పాత విధానాన్ని కొనసాగిస్తారు. 2026-27 విద్యాసంవత్సరం నుంచి సెకండియర్లో ఎన్సీఈఆర్టీ సిలబస్ అమల్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు రెండో ఏడాది ప్రశ్నపత్రాల్లోనూ మార్పులు చేస్తారు.
