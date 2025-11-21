ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో భారీగా ఐపీఎస్​ల బదిలీలు - రాచకొండ క్రైమ్స్ డీసీపీగా గుణశేఖర్

రాష్ట్రంలో భారీగా ఐపీఎస్​ల బదిలీలు - 32 మందికి స్థానచలనం కల్పించిన సర్కార్

IPS TRANSFERS IN TELANGANA
IPS TRANSFERS (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 3:47 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 6:45 PM IST

1 Min Read
IPS Transfers in Telangana : రాష్ట్రంలో భారీగా ఐపీఎస్‌లను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. 32 మంది ఐపీఎస్‌ అధికారులకు స్థాన చలనం కలిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దేవేంద్ర సింగ్‌ చౌహాన్​ను అదనపు డీజీ పర్సనల్‌గా బదిలీ చేశారు. పరిమళ హనా నూతన్ జేకబ్‌ను సీఐడీ డీఐజీ, పోలీస్‌ అకాడమీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌గా చేతన మైలబత్తుల, మహేశ్వరం డీసీపీగా నారాయణ రెడ్డి, నార్కోటిక్‌ బ్యూరో ఎస్పీగా పద్మజ, నాగర్‌ కర్నూల్‌ ఎస్పీగా పాటిల్‌ సంగ్రామ్‌ సింగ్‌, హైదరాబాద్‌ దక్షిణ మండలం డీసీపీగా కిరణ్‌ ఖరే నియమితులయ్యారు.

ఎంబీఈఐటీ డీసీపీగా రూపేశ్​, మహబూబాబాద్‌ ఎస్పీగా శబరీశ్​, ములుగు ఎస్పీగా సుధీర్‌, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ ఎస్పీగా నితికా పంట్, టీఎస్ఎస్​పీ ఆదిలాబాద్‌ రెండో బెటాలియన్‌ కమాండెంట్​గా కాంతిలాల్‌ సుభాశ్, హైదరాబాద్‌ టాస్క్‌ ఫోర్స్‌ డీసీపీగా గైక్వాడ్ వైభవ, జయశంకర్ భూపాలపల్లి ఎస్పీగా సిరిశెట్టి సంకేత్, మల్కాజిగిరి డీసీపీగా శ్రీధర్‌, వనపర్తి ఎస్పీగా సునీత తదితరులు బదిలీ అయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

  • సీఐడీ డీజీగా పరిమళా నూతన్
  • పోలీస్ అకాడమీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్​గా ఎం.చేతన
  • మహేశ్వరం డీసీపీగా నారాయణ్ రెడ్డి
  • నార్కోటిక్ ఎస్పీగా పద్మ
  • మల్కాజ్ గిరి డీసీపీగా శ్రీధర్
  • సౌత్ జోన్ డీసీపీ కిరణ్ ఖారే
  • నాగర్ కర్నూల్ ఎస్పీగా సంగ్రామ్ సింగ్
  • వికారాబాద్ ఎస్పీగా స్నేహ మెహ్రా
  • టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీగా వైభవ్ గైక్వాడ్
  • ములుగు ఎస్పీగా సుధీర్
  • భుపాలపల్లి ఎస్పీగా సంకేత్
  • వనపర్తి ఎస్పీగా సునీత
  • ఎస్ఎం ఐటీ డీసీపీగా రూపేశ్
  • మహబూబాబాద్ ఎస్పీగా శబరీశ్
  • ఆసిఫాబాద్ ఎస్పీగా నిఖితా పంత్
  • నార్కోటిక్ ఎస్పీగా గిరిధర్
  • ముులుగు ఎస్పీగా సుధీర్ రామ్​నాథ్
  • భూపాలపల్లి ఎస్పీగా సంకీర్త్
  • గవర్నర్ ఏడీసీగా పి.సుభాశ్
  • పెద్దపల్లి రామగుండం డీసీపీగా బి.రామ్​రెడ్డి
  • కొత్తగూడెం ఓఎస్డీగా అవినాశ్
  • ఉట్నూర్ ఏఎస్పీగా కాజల్
  • భువనగిరి ఏఎస్పీగా రాహుల్ రెడ్డి
  • జగిత్యాల ఏఎస్పీగా శేషాద్రిని రెడ్డి
  • ములుగు ఏఎస్పీగా శివం ఉపాధ్యాయ
  • భైంసా ఎస్డీపీఓగా రాజేశ్ మీనా
  • ఆదిలాబాద్ ఏఎస్పీగా మౌనిక
  • ఏటూరు నాగారం ఏఎస్పీగా మనన్ భట్
  • నిర్మల్ ఏఎస్పీగా పి.సాయికిరణ్
  • వేములవాడ ఏఎస్పీగా రుత్విక్ సాయికొట్టె
  • సత్తుపల్లి ఏసీపీగా యాదవ్ వసుంధర
  • టీజీ ట్రాన్స్ కో ఎస్పీగా శ్రీనివాస్
  • రాచకొండ క్రైమ్స్ డీసీపీగా గుణశేఖర్
