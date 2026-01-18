జాతీయ రహదారుల యోగం ఎప్పుడు? - కేంద్రం వద్ద 31 ఆర్అండ్బీ రోడ్ల ప్రతిపాదనలు పెండింగ్
నాలుగున్నరేళ్లుగా ఒక్క రోడ్డుకూ ఎన్హెచ్ భాగ్యం లేదు - ఆ రోడ్లు జాతీయ రహదారులైతే మారనున్న రూపురేఖలు - ప్రమాదాలు తగ్గించేలా విస్తరణ, బైపాస్ల నిర్మాణానికి వీలు
31 R&B Roads Proposals Pending at Central Government : ఏవైనా రెండు జాతీయ రహదారుల మధ్య కనెక్టివిటీ కల్పించే ఆర్అండ్బీ రోడ్లను జాతీయ రహదారులుగా కేంద్రం గుర్తిస్తుంది. వాటిలో వాహన రద్దీ ఆధారంగా 10 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండు వరుసలుగాను, అత్యధిక ట్రాఫిక్ ఉంటే నాలుగు వరుసలుగా విస్తరిస్తుంది. ఇలాంటి 31 రోడ్లను ఎంపికచేసి రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రం ఆమోదం కొరకు పంపారు. ఈ ప్రతిపాదనలను కేంద్రం ఆమోదించాలి. నాలుగున్నరేళ్లుగా కేంద్రం పట్టించుకోవట్లేదు. 2021 సెప్టెంబరు తర్వాత ఒక్క ఆర్అండ్బీ రహదారికీ ఎన్హెచ్(నేషనల్ హైవే) భాగ్యం కల్పించలేదు. ఆయా రాష్ట్ర రహదారుల్లో మరింత వాహన రద్దీ పెరిగి, ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నా కేంద్రం తనకు సంబంధం లేదన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తోంది.
ఓ రోడ్డులో రాకపోకలు సాగించే వాహనాలను పాసింజర్ కార్ యూనిట్లతో లెక్కిస్తారు. ఒక కారును ఒక పీసీయూగా, బస్సు లేదా లారీలైతే మూడు సీసీయూలుగా లెక్కిస్తారు. రెండు బైక్స్ను ఒక పీసీయూగా పరిగణిస్తారు.
గుంటూరు నుంచి నారాకోడూరు, చేబ్రోలు, పొన్నూరు మీదుగా బాపట్ల వరకు ఉన్న రాష్ట్ర రహదారిలో రోజుకు సగటున 33,879 పాసింజర్ కార్ యూనిట్లు (పీసీయూలు) రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఇది గుంటూరు వద్ద కోల్కతా-చెన్నై హైవేని, బాపట్ల వద్ద కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవేని అనుసంధానం చేస్తుంది. దీనిని జాతీయ రహదారిగా గుర్తించి, నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించాలి. కానీ కేంద్రం నుంచి స్పందన రావడం లేదు. బేస్తవారపేట నుంచి పొదిలి, ఉప్పలపాడు, చీమకుర్తి మీదుగా ఒంగోలు వరకు ఉన్న రాష్ట్ర రహదారి పైనా రోజుకు సగటున 20,611 పీసీయూల వాహనాలు పరుగులు పెడుతున్నాయి. దీన్నీ నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించాలి. కానీ కేంద్రం కనీసం జాతీయ రహదారిగా గుర్తించటం లేదు.
జాతీయ రహదారుల నిబంధనల ప్రకారం రోజుకు 10వేల పీసీయూలకు పైగా ట్రాఫిక్ ఉంటే ఆ రోడ్డును నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించాలి. ఏపీ నుంచి ప్రతిపాదనలు పంపిన రాష్ట్ర రహదారుల్లోని 14 రోడ్లలో వాహనరద్దీ 10 వేల పీసీయూలకుపైనే ఉంది. చిలకపాలెం-రామభద్రపురం-రాయగడ రోడ్డులో 15,997 పీసీయూలు, కళింగపట్నం-పాలకొండ-రాయగడ రోడ్డులో 16,538 పీసీయూలు, విజయనగరం-పాలకొండ రోడ్డులో 15,908 పీసీయూలు ఉన్నాయి.
ఎన్హెచ్లైతే.. ప్రయోజనాలేముంటాయి?: ఏ రహదారి అయినా ఎన్హెచ్గా మారితే దానిని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, హైవేల శాఖ (మోర్త్) ప్రమాణాలతో కనీసం 10 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరిస్తారు. 10వేల పీసీయూలు దాటిన రోడ్లను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. పట్టణాలు, ఎక్కువ జనాభా ఉండే గ్రామాల మధ్య నుంచి రోడ్డు వెళ్తున్న చోట్ల బైపాస్లు నిర్మిస్తారు. దీనివల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి. వంపులు లేకుండా చాలావరకు తిన్నగా ఉండేలా మారుస్తారు. దీనివల్ల ప్రమాదాలు నియంత్రించవచ్చు. శిథిల వంతెనలు ఉంటే, వాటిస్థానంలో కొత్తవి నిర్మిస్తారు. ప్రతి ఐదేళ్లకు ఆ రోడ్లలో తప్పనిసరిగా రెన్యువల్స్ (పునరుద్ధరణ) పనులు చేస్తారు. ఎన్హెచ్లో పనులు చేసేందుకు నిధుల కొరత ఉండదు.
10 వేలకుపైగా పీసీయూలు ఉన్న రోడ్లు: 10 వేలకుపైగా పీసీయూలు ఉన్న రోడ్లలో రాజమహేంద్రవరం-సామర్లకోట రోడ్డులో 13,257 పీసీయూలు, ఎమ్మిగనూరు-పత్తికొండ-కళ్యాణదుర్గం-మడకశిర రోడ్డులో 12,548, గుత్తి-ఆదోని-కౌతాళం రోడ్డులో 12,548, జమ్మలమడుగు-కొలిమిగుంట్ల రోడ్డులో 11,011, సబ్బవరం-నర్సీపట్నం-తుని రోడ్డులో 10,445, తాళ్లపాలెం-చింతపల్లి-సీలేరు-భద్రాచలం రోడ్డులో 10,274, రాజమహేంద్రవరం-నిడదవోలు-భీమవరం రోడ్డులో 10,355, నాగసముద్రం క్రాస్-నాయనపల్లి క్రాస్రోడ్డులో 10,209, గుంటూరు-ప్రత్తిపాడు-ఒంగోలు రోడ్డులో 10వేల పీసీయూలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ జాతీయ రహదారులైతే వీటిని నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు వీలుంటుంది.
కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలి: రాష్ట్ర రోడ్లను ఎన్హెచ్లుగా ఉన్నతీకరించే అధికారం మోర్త్కు ఉంటుంది. తాము చెప్పేవరకు ఏ రాష్ట్ర రహదారినీ ఎన్హెచ్గా ఉన్నతీకరించొద్దంటూ 2021 సెప్టెంబరులో పీఎంఓ నుంచి మోర్త్కు ఆదేశాలొచ్చాయి. ఎవరైనా కేంద్రమంత్రి గడ్కరీని కలిసి అడిగినా, పీఎంఓలో సంప్రదించాలని ఆయన చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వానికి గత ఏడాదిన్నరగా కేంద్రం అనేక ప్రాజెక్టులు ఇస్తోంది. ఇలాంటి తరుణంలో రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులు ఎన్హెచ్ల కోసం ప్రత్యేక చొరవ చూపాలి. రాష్ట్ర ఎంపీలు కూడా ఈ రోడ్లను ఎన్హెచ్లుగా మార్చాల్సిన ఆవశ్యకతను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లి వాటిని సాధించాలి. 31 రోడ్లూ ఒకేసారి కాకపోయినా దశలవారీగా ఐదేసి రోడ్ల చొప్పున ఉన్నతీకరించేలా కోరితే కేంద్రం సానుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వీలుంటుంది.
