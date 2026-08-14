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17న భోగాపురం నుంచి రాకపోకలు ప్రారంభం - తొలిరోజు 31 విమాన సర్వీసులు

ఈ నెల 16 అర్ధరాత్రి నుంచి విశాఖ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సేవలు రద్దు - అక్కడి నుంచి సేవలందించే విమానాలన్నీ భోగాపురం నుంచే - తొలుత తమ సర్వీసులు ప్రారంభించనున్న ఇండిగో సంస్థ

17 నుంచే రాకపోకలు - భోగాపురం నుంచి తొలిరోజు 31 విమాన సర్వీసులు
17 నుంచే రాకపోకలు - భోగాపురం నుంచి తొలిరోజు 31 విమాన సర్వీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 4:29 PM IST

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31 Flight Services From Bhogapuram on The First Day: భోగాపురంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రాకపోకలపై విమానయాన సంస్థలు ఒక్కొక్కటిగా తమ షెడ్యూళ్లను విడుదల చేస్తున్నాయి. ఈ నెల 16 అర్ధరాత్రి నుంచి విశాఖ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సేవలు రద్దు కానుండగా అక్కడి నుంచి సేవలందించే విమానాలన్నీ భోగాపురం నుంచి వెళ్లనున్నాయి. ఇండిగో సంస్థ తొలుత తమ సర్వీసులను ప్రారంభించనుంది. ఈ నెల 17న హైదరాబాద్, దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు, కోల్‌కతా, తిరుపతికి రానూపోనూ 31 సర్వీసులు నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది.

బయలుదేరే సర్వీసుల వివరాలిలా ఉన్నాయి

భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్‌: ఈ నెల 17న ఉదయం 8.55, 10.40 గంటలకు, మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు, సాయంత్రం 4.25 గంటలు, రాత్రి 7.20, 8.40, 9.20 గంటలకు బయలుదేరనున్నాయి.

భోగాపురం నుంచి దిల్లీ: ఉదయం 8.20 గంటలు, రాత్రి 10.45 గంటలకు

భోగాపురం నుంచి బెంగళూరు: మధ్యాహ్నం 2.55 గంటలు, రాత్రి 9.10 గంటలకు

భోగాపురం నుంచి చెన్నై: మధ్యాహ్నం 12.15 గంటలు, సాయంత్రం 6.35 గంటలకు

భోగాపురం నుంచి కోల్‌కతా: రాత్రి 7.50 గంటలకు

భోగాపురం నుంచి ముంబయి : మధ్యాహ్నం 3.05 గంటలకు

భోగాపురం నుంచి తిరుపతి: మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు విమానాలు ప్రారంభమవుతాయని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు.

తిరుపతి - భోగాపురం ఎంపీ విమాన ప్రయాణం: ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన రాకపోకలు ఈనెల 16వ తేదీ అర్థరాత్రి ప్రారంభమవుతాయని విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు స్పష్టం చేశారు. అదే రోజు తాను తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని తిరుపతి నుంచి నుంచి భోగాపురం విమానంలో వస్తానని తెలిపారు. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకి కృషి చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

జగన్​పై మండిపాటు: ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ తీరుపై మండిపడ్డారు. అక్రమాస్తుల కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవించిన జగన్​కు జైలు రూల్స్​ తెలియదా అని ప్రశ్నించారు. గురువారం (నిన్న) కర్నూలు పర్యటన సందర్భంగా జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు హాస్యాస్పాదమన్నారు. పోలీసు వ్యవస్థపై జగన్ ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడడం ఏ మాత్రం సమంజసం కాదన్నారు . ఎంతో అనుభవం కలిగిన, గొప్ప విజన్ ఉన్న నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అని కొనియాడారు.

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