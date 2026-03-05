వెలిగొండ ప్రాజెక్టు@30 ఏళ్లు - జులైలో నల్లమల సాగర్కు రానున్న కృష్ణా జలాలు!
వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసి నేటికి 30 ఏళ్లు - 1996, మార్చి 5న ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన చంద్రబాబు - దశాబ్దాలుగా ముందుకు సాగని ప్రాజెక్టు పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 10:48 AM IST
30 Years Completed Foundation Stone of Veligonda Project : పూలసుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా వాసుల ఆశల సౌధం. దశాబ్దాలుగా పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రజల శ్వాసగా మారింది. అలాంటి ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసి నేటికి 30 ఏళ్లు అయ్యింది. ఏళ్ల తరబడి ఓట్ల ప్రాజెక్టుగానే వెలిగొండ ఉండిపోయింది. గత ప్రభుత్వమైతే పావలా పనిచేసి ముప్పావలా ప్రచారం చేసుకుందన్న విమర్శలూ ఉన్నాయి. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పనులు శరవేగంగా సాగడంపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు వెలిగొండ జలాలు తమ గొంతును తడిపి, చేలను ముద్దాడుతాయా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
పశ్చిమ ప్రకాశం దేశంలోనే అత్యంత దుర్భిక్ష ప్రాంతం. కరవుతోపాటు ఫ్లోరైడ్ రక్కిసి ఇక్కడి ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులు పెడుతోంది. ప్రజలకు సురక్షితమైన నీటిని అందిస్తే ఈ సమస్యల నుంచి గట్టెక్కుతారని చంద్రబాబు తలపోశారు. సరిగ్గా 30 ఏళ్ల క్రితం 1996 మార్చి 5న ఇదే రోజు వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు సీఎం హోదాలో ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. కృష్టానది వెనుక జలాలతో కొల్లం వాగు వద్ద హెడ్ స్లూయిస్ నిర్మించి అక్కడ నుంచి ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాలకు 45TMCల నీటిని మళ్లించాలని ప్రతిపాదించారు.
దీని వల్ల 4.5 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, అనేక గ్రామాలకు తాగునీరు అందుతాయి. అయితే ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా అడపాదడపా పనులు తప్ప పూర్తిస్థాయిలో నిర్మాణాలు జరగలేదు. దీంతో మూడు దశాబ్దాలుగా పశ్చిమ ప్రకాశం వాసుల కల కలగానే మిగిలింది. గత ప్రభుత్వం పనులు పూర్తి కాకుండానే ప్రారంభోత్సవం చేసి జాతికి అంకితం చేసినట్లు ప్రకటించింది. అసంపూర్తి పనులు, ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీ, నిర్వాసితులకు పరిహారం ఇవేమి చేయకుండానే జాతికి అంకితం చేయడంపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి.
కెనాల్ పనులకు రూ.456 కోట్లు మంజూరు : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రాధాన్య క్రమంలో పెట్టి పనులను వేగవంతం చేస్తోంది. పూర్తిగా ధ్వంసమైన 21 కిలోమీటర్ల ఫీడర్ కెనాల్ పనులకు 456 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి పనులు శరవేగంగా చేపడుతోంది. కొద్దిరోజుల్లో ఈ పనులు పూర్తి కానున్నాయి. మరోవైపు సొరంగాల్లో లైనింగ్ పనులు, రెండో సొరంగంలో 11 కిలోమీటర్ వద్ద TBMను వెనక్కి తీసుకురావడం, సొరంగాలు మధ్య తవ్విన రంధ్రాలను పూడ్చే పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది.
ఉద్వేగానికి లోనవుతున్న ప్రజలు : జూన్ నాటికి ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనులు పూర్తిచేసి జులై నాటికి నల్లమల సాగర్ను నీటితో నింపుతామని ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో పెండింగ్ పనులను పూర్తిచేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. ఇటీవల వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు 30ఏళ్ల క్రితం వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసింది తానేనని ఇప్పుడు ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసే జాతికి అంకితం చేసేది తానేనని ప్రకటించారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు వడివడిగా సాగుతుండటంతో దశాబ్దాల కల సాకారమవుతోందని ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఉద్వేగానికి లోనవుతున్నారు.
జులై 1 నాటికి ప్రాజెక్టు నుంచి నీరు విడుదల : అయితే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మార్కాపురం కొత్త జిల్లాగా ఏర్పడ్డాక తొలిసారి (ఫిబ్రవరి 25)న జిల్లాలో పర్యటించారు. దోర్నాలలోని గంటవానిపల్లె వద్ద వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫీజర్ కాలువ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ తర్వాత రైతులతో మాట్లాడారు. ఫీడర్ కెనాల్ పనులను పరిశీలించారు. వెలిగొండ పూర్తైతే భూగర్భజలాలు పెరిగి, బోర్లు, చెరువులకు నీళ్లు వస్తాయని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టు పనులు, ఫీడర్ కాలువ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని హర్షం వెలిబుచ్చారు.
ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన మీరే ప్రారంభోత్సవం కూడా చేయబోతున్నారంటూ సీఎంను ఉద్దేశించి రైతులు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఏడాది జులై 1 నాటికి వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నుంచి నీరు విడుదల చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఆ లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని జూన్ 15 నాటికి పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనుల్ని పరిశీలించిన సీఎం అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
వెలిగొండలో సొరంగాల పనులు - బ్లోయర్ల గాలే కార్మికులకు ఆక్సిజన్
ఉద్యానవనంగా మార్కాపురం జిల్లా - జులై 1కి వెలిగొండ నుంచి నీరు విడుదల: సీఎం చంద్రబాబు