ETV Bharat / state

స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు హెల్త్​ చెకప్​​లు - ఎప్పుడంటే?

గ్రామీణ మహిళలకు డిజిటల్‌ హెల్త్‌ ప్రొఫైల్‌ - మార్చి 2 నుంచి జూన్​ 9 వరకు ‘హెల్త్‌ మిషన్‌-100’ అమలు - నాలుగు దశలుగా ఈ కార్యక్రమాలు

30 Types of Diagnostic Tests for Women
30 Types of Diagnostic Tests for Women (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 27, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

30 Types of Diagnostic Tests for Women : ఈ మధ్యకాలంలో మానవ జీవనశైలిలో మార్పులు రావడంతో సహజమైంది. మరి ముఖ్యంగా మహిళలకు, చిన్నారులకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, రోగనిరోధక శక్తిలో మార్పుల వల్ల థైరాయిడ్​, గుండె సమస్యలు, డయోబెటిక్​, లివర్, కిడ్నీ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 30 రకాల ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం తప్పనిసరిగా మారింది. ఇలా పరీక్షలు చేయడం వల్ల ఆ వ్యాధి తీవ్రతను పర్యవేక్షించడానికి, చికిత్స ప్రణాళికను రూపొందించడానికి, దాన్ని నివారించేందుకు సహయపడతాయి.

100 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం : దీన్ని ఉద్దేశించి టీ-డయాగ్నస్టిక్స్​ ద్వారా 42 లక్షల మంది స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు 30 రకాల రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయనున్నారు. గ్రామీణ మహిళలకు డిజీటల్​ హెల్త్​ ప్రొఫైల్​ రూపకల్పన సహా పలు కార్యక్రమాలకు ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఓ ప్రణాళిక తయారు చేసింది. తెలంగాణ విజన్​-2047లో భాగంగా ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణకు 100 రోజుల ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు, బలహీనవర్గాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మార్చి 2 నుంచి జూన్​ 9 వరకు హెల్త్​ మిషన్​-100 పేరిట దీనిని నిర్వహించనుంది. ఇందులో మొత్తం నాలుగు దశలుగా కార్యక్రమాలు చేపడతారు. అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నాణ్యత తనిఖీలు నిర్వహించి మౌలిక సదుపాయాలు, ఇన్​ఫెక్షన్​ నియంత్రణ, పరిశుభ్రత, బయోమెడికల్​ వ్యర్థాల నిర్వహణలో లోపాలను గుర్తించి సరిదిద్దుతారు. రోగులకు కావాల్సిన సౌకర్యాలపై దృష్టి సారిస్తారు.

పోషకాహారంపై దృష్టి : ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మెడిసిన్​, గైనకాలజీ, కంటి, పిల్లల, ఎముకలు, దంత వైద్య నిపుణులతో ప్రత్యేక సేవలు చేస్తారు. మొత్తం 33 ప్రభుత్వ జనరల్​ ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక వృద్ధాప్య చికిత్స శిబిరాలు, స్క్రీనింగ్​ పరీక్షలు చేపడతారు. రొమ్ము, గర్భాశయ క్యాన్సర్​ స్క్రీనింగ్​ పరీక్షలు, ఐరన్​ మాత్రల పంపిణీ, రక్తహీనత పరీక్షలు చేస్తారు. పాఠశాలలు, అంగన్​వాడీల్లో ఆర్​బీఎస్​కే ద్వారా విద్యార్థులకు కంటి చూపు పరీక్షలు, పోషకాహారం, వ్యాధి నిరోధక టీకాల తనిఖీలు చేపడుతారు. అంతేకాకుండా మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం, మార్చి 16న జాతీయ టీకా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.

ఏప్రిల్​ 1 నుంచి 15 వరకు ఈ క్యాంపులు : క్యాన్సర్​ను నోటిఫైడ్​ వ్యాధిగా ప్రకటించడం, క్యాన్సర్​ కేర్​ పాలసీ విడుదల, క్యాన్సర్​ రిజిస్ట్రీ ఏర్పాటు, బాధితులకు సేవలు, ఆరోగ్య మహిళ కింద క్యాన్సర్​ స్క్రీనింగ్​ క్యాంపులు, జిల్లా డే-కేర్​ క్యాన్సర్​ కేంద్రాల్లో కీమోథెరపీ సేవల మ్యాపింగ్​ చేయనున్నారు.

మే 12న ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు : టీబీ కేసుల గుర్తింపు, చికిత్స, పోషకాహారం అందించడం, వడదెబ్బ, అతిసారం, డెంగ్యూ వంటి వ్యాధులపై నిఘా పెట్టారు. కింగ్​ కోఠి, వనస్థిలిపురం, కరీంనగర్​, నిజామాబాద్​, ఆసిఫాబాద్​ ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేకంగా వడదెబ్బ చికిత్స గదులు ఏర్పాటు చేశారు. మే 1 కార్మిక దినోత్సవం, మే 12 అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి.

ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మెడికల్​ యానిట్లు ఏర్పాటు : నగర ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను పాలీ క్లినిక్స్​గా అప్​గ్రేడ్​ చేయడం ఐటీడీఏ ప్రాంతాల్లో సికిల్​సెల్​, థలసీమియా స్క్రీనింగ్​కు మొబైల్​ మెడికల్​ యూనిట్ల ఏర్పాటు చేశారు. హీమోఫీలియోపై దృష్టి పాఠశాలల, వసతి గృహాల్లో ఆహార తనిఖీలు జూన్​ 2న తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రచార విజయాల ప్రదర్శన, 7న ప్రపంచ ఆహార భద్రతా దినోత్సవం నిర్వహిస్తారు.

విచ్చలవిడిగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు - భ్రూణహత్యలకు అడ్డుకట్ట వేసేదెలా?

'స్టార్​' ఉండగా రక్తహీనత బెంగే ఉండదు​ - ఇంటి వద్దకే వచ్చి పరీక్షలు చేస్తారు

TAGGED:

DIGITAL HEALTH PROFILES FOR WOMEN
HEALTH CHECKUPS FOR RURAL WOMEN
HEALTH PROFILES FOR RURAL WOMEN
30 రకాల రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు
30 TYPES OF DIAGNOSTIC TESTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.