న్యుమోనియాతో ఇన్ఫెక్ష‌న్‌ - మూడేళ్ల బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ సవీర వైద్యులు

ఎడమ ఊపిరితిత్తి చుట్టూ చీము చేరి ప్రాణాపాయం - వాట్స్ ప్రొసీజర్‌తో చీము తొలగించి, ఊపిరితిత్తులు, గుండె పనితనం పునరుద్ధరించిన వైద్యులు

kims saveera hospital
kims saveera hospital (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
3 Year Old Boy Life Saved by KIMS Saveera Anantapur: అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రికి చెందిన మూడేళ్ల బాలుడికి న్యుమోనియాతో పాటు ప‌లు ర‌కాల స‌మ‌స్య‌లు వ‌చ్చి ప్రాణాపాయం తలెత్తింది. ఒక‌టి త‌ర్వాత ఒక‌టిగా ప‌లు ర‌కాల చికిత్స‌లు చేసి ఈ స‌మ‌స్య‌ల‌న్నింటినీ ప‌రిష్క‌రించిన అనంత‌పురంలోని కిమ్స్ స‌వీరా ఆస్ప‌త్రి వైద్యులు అత‌డికి ప్రాణ‌దానం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివ‌రాలను ఆస్ప‌త్రి వైద్యులు మంగ‌ళ‌వారం నిర్వ‌హించిన విలేక‌రుల స‌మావేశంలో క‌న్స‌ల్టెంట్ పీడియాట్రీషియ‌న్ డాక్టర్. ఏ. మహేష్, డాక్ట‌ర్ సి. మ‌నోహ‌ర్ గాంధీ, డాక్టర్. మౌనిక, డాక్ట‌ర్ పి. గిరిధ‌ర్‌, క‌న్స‌ల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్ట‌ర్ హ‌రిప్ర‌సాద్, సిటిసర్జన్ డా. సందీప్ రెడ్డి, అనస్థీషీయాలజిస్ట్ డా. రవిశంకర్లు ఈ చికిత్సకు సంబంధించిన వివ‌రాలను వెల్లడించారు.

వీడియో అసిస్టెడ్ థొర‌కోస్కోపీ ప్రొసీజర్​: తాడిప‌త్రికి చెందిన మూడేళ్ల బాలుడికి ముందుగా న్యుమోనియా వ‌చ్చింద‌ని స్థానికంగా చూపించారు. ఎంత‌కీ త‌గ్గ‌క‌పోవ‌డం, స‌మ‌స్య‌లు మ‌రింత ఎక్కువ కావ‌డంతో అప్పుడు కిమ్స్ స‌వీరా ఆస్ప‌త్రికి తీసుకొచ్చారు. కిమ్స్ సవీరాకి వ‌చ్చాక బాలుడిని ప‌రీక్షిస్తే న్యుమోనియాతో పాటు ఎడ‌మ ఊపిరితిత్తి చుట్టూ చీము కూడా చేరిన‌ట్లు తెలిసింది. దాంతో ముందుగా వీడియో అసిస్టెడ్ థొర‌కోస్కోపీ (వాట్స్) అనే ప్రొసీజ‌ర్ చేశారు. తదుపరి అవసరమైన మరో శస్త్రచికిత్స చేసి ఊపిరితిత్తులు, గుండె పనితనం పెంచి బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడటం జరిగింది.

న్యుమోనియా రావడానికి వ‌య‌సుతో సంబంధం లేదు: న్యుమోనియా అనేది ప్ర‌ధానంగా చ‌లికాలంలో వ‌చ్చే స‌మ‌స్య‌. ఇది వ‌చ్చిన‌ప్పుడు వెంట‌నే త‌గిన చికిత్స తీసుకోవాలి. అందులో ఏమైనా ఆల‌స్యం అయితే ఇలాగే చీముప‌ట్ట‌డం, ఊపిరితిత్తులు పాడ‌వ్వ‌డం లాంటి స‌మ‌స్య‌లు కూడా వ‌చ్చే ప్ర‌మాదం ఉంటుంది. ముందుగానే మేల్కొంటే ఇంత తీవ్ర‌మైన స‌మ‌స్య‌లు, ప్రాణాపాయం లాంటివి సంభ‌వించ‌వు. న్యుమోనియా రావడానికి వ‌య‌సుతో కూడా సంబంధం లేదు. చిన్న పిల్ల‌ల నుంచి న‌డివ‌య‌సు వారు, వృద్ధులు, ఇలా అంద‌రికీ రావ‌చ్చు. అందువ‌ల్ల అది వ‌చ్చిన‌ప్పుడు ల‌క్ష‌ణాలు గుర్తించి వెంట‌నే వైద్యుల‌ను సంప్ర‌దించి త‌గిన చికిత్స తీసుకోవాలి అని వైద్య నిపుణులు సూచించారు.

అప్పుడే పుట్టిన చిన్నారుల నుంచి చిన్న పిల్లలకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనడానికి అంతర్జాతీయ స్థాయి అనుభవం కలిగిన ఎన్ఐసీయూ, పీఐసీయూ సేవలు కిమ్స్ సవీర హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని 'హాస్పిటల్ సీఈఓ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్, ఎంఎస్, డా. హబీబ్ రాజా, సీఓఓ సిద్దారెడ్డి తెలిపారు.

అదే విధంగా, ఆస్పత్రిలో అత్యాధునిక పరికరాలతో కూడిన పీడియాట్రిక్ క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ పనిచేస్తోంది. ఆస్పత్రిలో 24 గంటలపాటు నిపుణుల పర్యవేక్షణలో సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పిల్లలకు వెంటనే స్పందించే ప్రత్యేక శిశు వైద్య బృందం సిద్దంగా ఉంటుందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట సందర్భాల్లో వైద్యులు చూపిన నైపుణ్యం బాలుడి ప్రాణాలను రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిందని తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

