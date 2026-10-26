బతుకుదెరువు కోసం వస్తే నీటి కుంట మింగేసింది - బట్టలు ఉతికేందుకు వెళ్లి ముగ్గురి మృత్యువాత
Three Tragically Died While Washing Clothes : సంచార జీవితం గడుపుతూ బతుకుతున్న వారి తలరాతలు ఒక్కసారిగా అయోమయంలో పడ్డాయి. దుస్తులు ఉతుక్కోవడానికి వెళ్లి నీటి కుంటలో పడి దుర్మరణం పాలయ్యారు.
Published : October 26, 2026 at 11:53 AM IST
Three Died While Washing Clothes : చేతిలో అణాపైసా లేదు. తెలిసిన పనితో జీవనం సాగిద్దామనే ఆశతో పొట్టచేత పట్టుకొని ఊరు ఊరు తిరుగుతున్న వారి పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. తెలియని ప్రాంతానికి వచ్చి గ్యాస్ పొయ్యిలు బాగు చేస్తూ సంచార జీవనం చేస్తున్న కుటుంబాలు అవి. దుస్తులు ఉతుక్కుందామని వెళ్లి ఓ మహిళతో పాటు ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రమాదవశాత్తు నీటి కుంటలో పడి ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ విషాదకర ఘటన ఖమ్మం జిల్లా జైపూర్ మండలం ఇందారం గ్రామం కాసీంపల్లిలో ఆదివారం చోటుచేసుకుంది.
ఒకరోజు ముందే గుడారాలు
పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లా గ్రామీణ మండలం మంగళగూడెం పంచాయతీ కొత్తూరుకు చెందిన మోటం రాములు అనే వ్యక్తికి మోషయ్య అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అలాగే నలుగురు కుమారైలూ ఉన్నారు. అందులో కీర్తన (16) ఒకరు. మోషయ్య మణియమ్మ (24) అనే మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు. మోషయ్య-మణియమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. రాములు చెల్లెలి చిన్న కుమార్తె కావ్య(9). వీరు గ్యాస్ పొయ్యిలు రిపేర్లు చేస్తూ తమ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. ఈ నెల 24వ తేదీన వీరు ఇందారం చేరుకుని అక్కడ గుడారాలను సిద్ధం చేసుకున్నారు.
నీటిలో విగత జీవులుగా
మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి మణియమ్మ, కావ్య, కీర్తన సమీపంలో ఉన్న నీటి కుంట వద్దకు వెళ్లారు. చాలా సమయమైనా తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులకు అనుమానం వచ్చింది. దీంతో వారు నీటి కుంట వద్దకు వెళ్లి చూడగా ఎవరూ కనిపించలేదు. అనుమానం వచ్చి నీటి కుంటలో వెతకగా, నీటిలో చనిపోయి కనిపించడం వారిని తీవ్రమైన దుఃఖానికి గురిచేసింది. చనిపోయిన వారంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు కావడంతో కుటుంబీకుల ఆక్రందన చూసి స్థానికుల కళ్లు చెమర్చాయి.
పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి
స్థానిక సీఐ నవీన్, ఎస్సై భూమేశ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాలను సమీపంలోని మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల కుటుంబాలు 4 నెలలుగా పెద్దపల్లి జిల్లాలో సంచార జీవనం చేసి ఒకరోజు ముందే ఇందారం వచ్చాయి. మంచిర్యాలకు చేర్చిన మృతదేహాల వద్దకు వెళ్లడానికి సైతం కుటుంబ సభ్యుల వద్ద డబ్బులు లేని దయనీయ పరిస్థితి వారిది. ప్రమాదకర రీతిలో నీటి కుంట ఏర్పాటు చేసి, ముగ్గురి ప్రాణాలు పోయేందుకు కారణమైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేశారు.
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