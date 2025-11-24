ETV Bharat / state

ఏపీలో సొంతింటి కోసం 3.47 లక్షల దరఖాస్తులు - మరో 6 రోజులే గడువు

సొంత గూడు కోసం కోసం పెద్దఎత్తున దరఖాస్తులు - ఈ నెల 30తో ముగియనున్న గడువు

House For Every Poor Family in AP
House For Every Poor Family in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 7:12 AM IST

2 Min Read
House For Every Poor Family in AP : సొంతిల్లు కావాలంటూ గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజల నుంచి దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయక్తంగా అమలు చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన- ఎన్టీఆర్‌ పథకానికి 3 లక్షల 47 వేల దరఖాస్తులు అందాయి. స్థలం ఉన్నవారికి ఇంటి నిర్మాణానికి నిధులు, స్థలం లేనివారికి 3 సెంట్లు ఇచ్చి ఆర్థిక సాయం చేసేలా రెండు విధాలుగా ప్రభుత్వం పథకాన్ని అమలు చేయనుంది.

మీరు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉంటున్నారా? సొంతిల్లు లేదా? అయితే దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు మరో 6 రోజులే గడువుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదల ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన- ఎన్టీఆర్‌ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి. ఇందుకు అర్హులను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక యాప్‌ను తీసుకొచ్చి ఎంపిక చేపట్టాయి. ఈ నెల 30తో గడువు ముగియనుంది.

ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో 3.47 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. గతంలో పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల పరిధిలో ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్‌యోజన పథకాన్ని అమలు చేయగా కేవలం ఇళ్ల నిర్మాణాల మంజూరు కోసమే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలను యూడీఏలుగా మారుస్తున్నాయనే ఆలోచనతో కేంద్రం వీటిల్లో అనుమతిని నిలిపేసింది. దీంతో యూడీఏల్లో కూడా గ్రామీణ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. వీటి పరిధిలోనూ అర్హుల ఎంపికను చేపడుతున్నారు.

పకడ్బందీగా లబ్ధిదారుల ఎంపిక : పేదల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం రెండు విధాలుగా చేపడుతోంది. సొంత స్థలం ఉండి అక్కడే నిర్మాణం చేపడతామనే వారికి ఇంటిని మంజూరు చేయనుంది. స్థలం లేకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లను కేటాయించి అక్కడ నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ఇల్లును మంజూరు చేస్తుంది. సొంత స్థలమున్న, స్థలం లేని వారి వివరాలను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. ఇళ్ల నిర్మాణంలో లబ్ధిదారుల ఎంపిక పకడ్బందీగా జరిగేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆవాస్‌ + అనే ప్రత్యేక యాప్‌ను తీసుకొచ్చింది.

ఇంటింటికీ వెళ్లి అర్హుల గుర్తింపు : రాష్ట్రంలో అర్హులను గుర్తించే బాధ్యతను గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పరిధిలోని ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్లు, గృహ నిర్మాణ శాఖ ఏఈలకు ప్రభుత్వం అప్పగించింది. వీరు ఇంటింటికీ వెళ్లి అర్హుల్ని గుర్తించాలి. దరఖాస్తుదారు ప్రస్తుతం నివాసం ఉంటున్న ఇల్లు, లొకేషన్‌ ఫొటోలు యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తారు. కొత్తగా ఎక్కడ ఇంటి నిర్మాణం చేపడతారో ఆ స్థలాన్నీ ఫొటో తీస్తారు. దరఖాస్తుదారు ఫొటోను యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తారు. ముఖ గుర్తింపును యాప్‌ క్యాప్చర్‌ చేసిన వెంటనే ఆధార్‌ కార్డు ఆటోమేటిక్‌గా డిస్‌ప్లే అవుతుంది. జాబ్‌ కార్డు వివరాలు తీసుకుంటారు.

తుది జాబితాకు అనుగుణంగా ఇల్లు మంజూరు : దరఖాస్తుదారుల్లో మొదట అత్యంత పేదలకే ఇల్లు మంజూరయ్యేలా యాప్‌ను కేంద్రం డిజైన్‌ చేసింది. యాప్‌లో నమోదైన వివరాల ఆధారంగా అర్హుల జాబితా సిద్ధం కానుంది. ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాప్‌ ద్వారా నమోదు చేసిన వారి వివరాలను కేంద్రానికి నివేదించనుంది. అక్కడ మరోసారి తనిఖీ చేయనున్నారు. తుది జాబితాకు అనుగుణంగా ఇల్లు మంజూరు ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటి నిర్మాణానికి దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయి. ఇప్పటివరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా తొలిస్థానంలో ఉంది. అత్యల్పంగా విశాఖ జిల్లా నుంచి దరఖాస్తులొచ్చాయి.

