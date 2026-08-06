మన్యంలో "గంజాయి లిక్విడ్" కలకలం - రూ.3.75 కోట్ల విలువైన ద్రావణం స్వాధీనం
చాపరాయి వద్ద 3.75 కోట్ల విలువైన గంజాయి స్వాధీనం - పక్కా సమాచారంతో దాడిచేసి పట్టుకున్న నార్కోటిక్స్ బృందం - 30 కిలోల లిక్విడ్ గంజాయిని తరలిస్తున్న ముగ్గురు అరెస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:58 PM IST
Ganja Liquid Seized in Alluri Sitarama Raju District : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డుంబురిగూడ సమీపంలోని చాపరాయి వద్ద రూ.3.75 కోట్ల విలువైన గంజాయి ద్రావణాన్ని పట్టుకున్నారు. ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. ఒడిశాలోని చిత్రకూట ప్రాతం నుంచి లిక్విడ్ గంజాయిని కేరళంకు అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నట్లు ముందస్తు సమాచారం అందింది. ఈ మేరకు చాపరాయి వద్ద పోలీసులు ముమ్మరంగా వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు.
ఈ తనిఖీల్లో కేరళకు చెందిన మాథ్యూస్, ఒడిశాకు చెందిన సాలుతో పాటు డుంబురిగూడకు చెందిన ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి 30 కిలోల గంజాయి ద్రావణాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీని విలువ బహిరంగ మార్కెట్లో 3 కోట్ల 75 లక్షలు ఉంటుందని నార్కోటిక్స్ అధికారులు తెలిపారు. ఈ కేసులో మరింత మంది అనుమానితులున్నారని వారిని అరెస్టు చేస్తామన్నారు.