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ప్రథమ చికిత్స, ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్లే ప్రాణనష్టం పెరిగింది - వియత్నాం ప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షులు

వియత్నాంలో పడవ బోల్తాపడి 15 మంది దుర్మరణం - డిస్ట్రిబ్యూటర్లను పర్యటనకు తీసుకెళ్లిన మొబైల్‌ సంస్థ - ద్వీపానికి వెళ్లి తిరిగొస్తుండగా తిరగబడిన పడవ - మృతుల్లో ముగ్గురు ఏపీ వాసులు

15 Killed After Boat Capsizes in Vietnam
15 Killed After Boat Capsizes in Vietnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 11:53 AM IST

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Updated : July 12, 2026 at 12:11 PM IST

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Vietnam Boat Tragedy : ఆనందంగా సాగాల్సిన విహారయాత్ర పెనువిషాదాన్ని మిగిల్చింది. విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నామన్న వారి సంతోషం క్షణాల్లోనే ఆవిరైపోయింది. మెుబైల్‌ సంస్థ ఇచ్చిన బహుమతి వారి పాలిట శాపంగా మారింది. వియత్నాంలోని అందాల దీవిలో 32 మంది తనివితీరా విహరిస్తుండగా, పడవ ప్రమాదానికి గురై 15 మంది భారతీయ పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో ఏపీకి చెందిన ముగ్గురు, తమిళనాడుకు చెందిన పది మందితో పాటు కేరళకు చెందిన ఇద్దరు చనిపోయినట్లు భారత ఎంబసీ వెల్లడించింది. ఈ ఘోర దుర్ఘటన నుంచి 21మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.

రాకాసి అలల రూపంలో మృత్యువు: వియత్నాంలో అతిపెద్ద దీవి ఫూ క్వాక్‌ పర్యాటక ఆకర్షణల్లో ఒకటి. ఇచ్చిన లక్ష్యాలను చేరుకోవడంతో తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్లను లావా మొబైల్‌ సంస్థ వియత్నాం పర్యటనకు తీసుకెళ్లింది. 36 మందితో ఉన్న స్పీడ్‌బోటులో నలుగురు సిబ్బంది కాగా, 32 మంది భారతీయ పర్యాటకులు ఉన్నారు.

సంతోషంగా సాగిపోతున్న వారి ప్రయాణంలో రాకాసి అలల రూపంలో మృత్యువు కబళించింది. తిరిగి వస్తుండగా తీరానికి 400 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఒక్కసారిగా తిరగబడింది. ఈ దుర్ఘటనలో 15 మంది భారతీయులు జలసమాధి అయ్యారు. మృతుల్లో 13 మంది పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. 21 మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

మృతుల్లో ముగ్గురు ఏపీ వాసులు: పడవ బోల్తా పడిన దుర్ఘటనలో ఏపీకి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. మృతులు మచిలీపట్నానికి చెందిన గెల్లి జయలక్ష్మి, కడపకు చెందిన ముడియం శ్రీధర్, సత్యసాయి జిల్లా వాసి నల్లపేట రవితేజ ఉన్నారు. వారి కుటుంబాల్లో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. జయలక్ష్మి భర్త గెల్లి కిషోర్‌ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

సకాలంలో వైద్యం అందకే ప్రాణనష్టం: వియత్నాం బోటు ప్రమాదంలో సరైన ప్రథమ చికిత్స, సీపీఆర్, ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్లే ప్రాణనష్టం పెరిగిందని తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రత్యక్ష సాక్షులు వాపోయారు. కళ్ల ముందే సహచరులు నీట మునుగుతుంటే విలవిల్లాడామని, సహాయక చర్యలు, వైద్యం అందడంలో తీవ్ర జాప్యం జరిగిందని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ప్రమాదానికి గురైన బోటు వెనకున్న మరో మూడు బోట్లలో ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన మరికొందరు ఎక్కారని చెప్పారు.

Vietnam Boat Tragedy
ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన సాయినవీన్‌ ప్రత్యక్షసాక్షి (ETV Bharat)

కళ్ల ముందే ప్రమాదం తేరుకోలేకపోయా: "మా కళ్ల ముందే ప్రమాదం జరగడంతో షాక్‌కు గురయ్యాం" అని గొల్ల సాయినవీన్‌ తెలిపారు. ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరుకు చెందిన సాయినవీన్‌ కూడా వియత్నాం పర్యటనకు వెళ్లారు. "దక్షిణాది నుంచి 110 మంది పర్యటనకు వెళ్లాం. శనివారం ఉదయం ఐలాండ్‌కు చేరుకున్నాం. 2 గంటల తర్వాత తిరుగు ప్రయాణమయ్యాం. మొదటి పడవలో ఎక్కువమంది తమిళనాడు వారు ఎక్కారు. రెండోదాంట్లో ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వారు ఎక్కాలి. రెండు, మూడు నిమిషాల్లోనే మొదటి పడవ బోల్తాపడింది. 3 గంటల పాటు ఇతర పడవలను ఐలాండ్‌ వద్దకు రానివ్వలేదు. అనంతరం ప్రభుత్వ పడవలు వచ్చి మమ్మల్ని బయటకు తీసుకొచ్చాయి" అని నవీన్‌ వివరించారు.

గాయపడిన వారి పరిస్థితి తెలియట్లేదు: హోటల్‌ నుంచి మమ్మల్ని బయటకు వెళ్లనీయట్లేదని విజయవాడకు చెందిన మహిపాల్ ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపారు. మచిలీపట్నానికి చెందిన కిశోర్‌తో పాటు మరికొందరు గాయపడి, చికిత్స పొందుతున్నారంటున్నారు. వారిని చూసేందుకు ఆసుపత్రికి వెళ్దామన్నా పంపించడం లేదని వాపోయారు. వారి పరిస్థితేంటో తెలియట్లేదని, మా సహచర డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న షాక్‌లో నుంచి తేరుకోలేకపోతున్నామన్నారు.

Vietnam Boat Tragedy
శ్రీనివాసరావు, ప్రత్యక్ష సాక్షి, తాడేపల్లిగూడెం (ETV Bharat)

"శనివారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో ఒక్కోదానిలో 32 మంది చొప్పున 4 బోట్లలో మొత్తం 108 మంది ఫూ క్వాక్‌ ద్వీపానికి వెళ్లాం. తిరుగుప్రయాణంలో అలల ఉద్ధృతి, గాలులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఒక బోటు ఊగింది. అందులో ఉన్నవారంతా ఒకే వైపునకు వచ్చేయటంతో అది పూర్తిగా ఒరిగి, బోల్తా పడిపోయింది. మా కళ్ల ముందే అందులో ఉన్నవారంతా మునిగిపోయారు. సహాయక బృందాలు మొత్తం 32 మందిని కాపాడగలిగాయి. బోటు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యం వల్లే ప్రమాదం జరిగింది." - శ్రీనివాసరావు, ప్రత్యక్ష సాక్షి, తాడేపల్లిగూడెం

ఆసుపత్రికి తరలించినా డ్యూటీ డాక్టర్లు లేరు: ఈ నెల 8న హైదరాబాద్‌ నుంచి బయల్దేరి వియత్నాం వచ్చామని ప్రత్యక్షసాక్షి తెలిపారు. ఆదివారం ఉదయం తిరుగుప్రయాణమవ్వాలి, కానీ ఇంతలోనే ఘోరం జరిగిపోయిందన్నారు. మునిగిపోయినవారిని బయటకు తీసుకొచ్చి, ఆసుపత్రికి తరలించేసరికి అక్కడ డ్యూటీలో ఒక్క డాక్టర్‌ కూడా లేరని చెప్పారు. చాలాసేపటి తర్వాత వైద్యులు వచ్చారు. రెస్క్యూ చేసిన వెంటనే సీపీఆర్‌ చేసుంటే కొంతమంది ప్రాణాలు కాపాడగలిగేవాళ్లమన్నారు. మేం కొంత ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయిందన్నారు.

Vietnam Boat Tragedy
హైదరాబాద్​కు చెందిన ప్రత్యక్షసాక్షి (ETV Bharat)

వియత్నాం విహారయాత్రలో విషాదం - బోటు మునిగి ముగ్గురు ఏపీ వాసులు మృతి

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Last Updated : July 12, 2026 at 12:11 PM IST

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