అల్వాల్లో రాత్రికి రాత్రే ఇళ్లు లూటీ - 29 తులాల బంగారం, 27 తులాల వెండి అపహరణ
major theft at alwal - శుభకార్యం కోసమని ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా దమ్మాయిగూడలోని బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారు. అదను చూసి దుండగుడు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బంగారం, వెండి, నగదును తీసుకుని పరారయ్యాడు.
Published : November 1, 2026 at 3:49 PM IST
తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లే దొంగల లక్ష్యం. అర్ధరాత్రి తాళాలు పగులగొట్టి ఇంట్లోకి చొరబడతారు. ప్రధానంగా బీరువా తీసి అందులోని డబ్బు, నగలను ఎత్తుకుని వెళ్తుంటారు. దీనికోసం వారు పగలు ఏదో ఒక రూపంలో రెక్కీ నిర్వహించి, తాళాలు వేసిన ఇళ్లను గుర్తిస్తారు. రాత్రి అయ్యాక తమ పని మొదలుపెడతారు. తాజాగా సికింద్రాబాద్లోని అల్వాల్లో ఇదే తరహా చోరీ జరిగింది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
శుభకార్యం కోసమని బంధువుల ఇంటికి
అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జానకి నగర్ కాలనీలో శనివారం అర్ధరాత్రి చోరీ జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నరసింహమూర్తి కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి దమ్మాయిగూడలో బంధువుల ఇంట్లో శుభకార్యానికి వెళ్లారు. వాళ్లు తిరిగి ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టి ఉన్నాయి. అలాగే బీరువాలోని వస్తువులు చిందరవందరగా పడి ఉండడంతో దొంగతనం జరిగినట్లు భావించారు. వెంటనే వారు అల్వాల్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
"మా కుటుంబ సభ్యులమంతా కలిసి పెళ్లి శుభలేక ఇచ్చేందుకు మా మరదలు వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లాం. మా పిల్లలందరూ వెళ్లిపోయారు. రాత్రి నేను, నా భార్యనే అక్కడ ఉన్నాం. ఉదయాన్నే నాకు ఫోన్ వచ్చింది. మా ఇంటి పక్కనే ఉండే అతను నాకు ఫోన్ చేశాడు. అతను మా ఇంటి తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయని చెప్పాడు. నేను అతన్ని లోపలికి వెళ్లి చూడమని చెప్పాను. అతను లోపలికి వెళ్లి చూడగా బీరువా తెరిచి ఉంది. అలాగే వస్తువులన్నీ చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయని చెప్పాడు" - నరసింహమూర్తి, బాధితుడు
సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పరిశీలన
పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చి దొంగతనం జరిగిన తీరును సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా పరిశీలించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో గుర్తు తెలియని ఓ వ్యక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, పడక గదిలో ఉన్న బీరువాలోని 29 తులాల బంగారం, 28 తులాల వెండి, రూ.లక్షన్నర నగదును తన వెంట తెచ్చుకున్న టవల్లో చుట్టుకుని అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడిని వీలైనంత త్వరగా పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
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