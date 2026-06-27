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టెక్కలిలో వీధికుక్కల బీభత్సం - 4 గంటల్లో 28 మందిపై దాడి

టెక్కలిలో వీధి కుక్కల స్వైర విహారం-కుక్కల దాడిలో 28 మందికి గాయాలు - వీధి కుక్కల నియంత్రణకు చర్యలు చేపట్టాలన్న మంత్రి అచ్చెన్న

28 People Injured From Dog Bites In Srikakulam
28 People Injured From Dog Bites In Srikakulam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 8:43 PM IST

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28 People Injured From Dog Bites In Srikakulam : రోజు రోజుకు వీధిలో కుక్కల సంఖ్య ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తాజాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి నియోజకవర్గంలో వీధికుక్కలు ఒక్కసారిగా విరుచుకపడి తీవ్ర కలకలం సృష్టించాయి. శుక్రవారం సాయంత్రం వేళ కుక్కలు గుంపులుగా చేరి స్థానికులను హడలెత్తించాయి. కేవలం నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 28 మందిని కరిచి గాయపరిచాయి. దీంతో ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికే వణికిపోతున్నారు.

లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు: శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల మధ్య ఈ దాడులు జరిగాయి. ప్రధానంగా రోటరీనగర్ ప్రాంతంలో బాధితులు ఎక్కువగా కుక్కకాటు బారిన పడ్డారు. దీనితో పాటు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్, అయ్యప్పనగర్, భవానీనగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ కుక్కలు బీభత్సం సృష్టించాయి. కారు నుంచి దిగుతున్నవారిని, ద్విచక్ర వాహనాలు, సైకిళ్లపై వెళ్తున్నవారిని వెంబడించి మరీ కరిచాయి. రోటరీనగర్‌లో ఇంటి బయట కూర్చున్న ఓ మహిళపై వెనుక నుంచి దాడి చేసి, గోళ్లతో రక్కి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. బాధితుల్లో ఒక గర్భిణి కూడా ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. గాయపడిన వారందరినీ వెంటనే స్థానిక జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం: ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. పంచాయతీ, పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్య తీరుపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వీధికుక్కల నియంత్రణకు తక్షణమే కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్, ఆర్డీవోలతో ఫోన్లో మాట్లాడి, ఆసుపత్రిలో ఉన్న బాధితులందరికీ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందేలా చూడాలని సూచించారు. మంత్రి ఆదేశాలతో టెక్కలి ఆర్డీవో కృష్ణమూర్తి వెంటనే జిల్లా ఆసుపత్రికి చేరుకుని, బాధితులను పరామర్శించి వైద్యులకు పలు సూచనలు చేశారు.

కుక్కలు దాడి చేయకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : కుక్కల దాడి నుంచి రక్షణ పొందడానికి దాడి జరిగినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో నిపుణులు సూచించిన ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే.

కుక్కల దూకుడుకు గల కారణాలు :

  • సహజ స్వభావం: కుక్కలు తమ పరిధిని (టెరిటరీ) కాపాడుకునే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
  • పరిస్థితులు: ఆకలితో ఉన్నప్పుడు, భయపడినప్పుడు లేదా రేబిస్ వ్యాధి సోకినప్పుడు అవి కరుస్తాయి.
  • మాతృత్వ రక్షణ: కొత్తగా ఈనిన కుక్కలు తమ పిల్లల దగ్గరకు ఎవరైనా వస్తే దాడి చేస్తాయి.
  • హార్మోన్ల ప్రభావం: శీతాకాలం- వేసవి కాలంలో మగ కుక్కలలో టెస్టోస్టీరాన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా విడుదల కావడం వల్ల వాటిలో దూకుడు పెరుగుతుంది.

దాడి సమయాల్లో చేయకూడనివి :

  • కళ్లలోకి చూడటం: దూసుకొచ్చే కుక్కల కళ్లలోకి నేరుగా చూడకూడదు. అలా చూస్తే మనుషులు ప్రతిదాడికి సిద్ధపడినట్లు అవి భావించి మరింత రెచ్చిపోతాయి.
  • పరుగెత్తడం: కుక్కలను చూసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పరుగెత్తకూడదు.
  • వాహనాల వేగం పెంచడం: వాహనాల వెంట కుక్కలు పడినప్పుడు వేగాన్ని పెంచడం గానీ, సడన్ బ్రేక్ వేయడం గానీ చేయకూడదు. దీనివల్ల అవి వేటాడుతున్నామనే భ్రమలో (ప్రిడేటర్ మోడ్) కరిచే ప్రమాదం ఉంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • స్తబ్దుగా నిలబడటం: కుక్కలు ఎదురైనప్పుడు కదలకుండా నిశ్శబ్దంగా నిలబడాలి. అవి కేవలం వాసన చూసి వెళ్లిపోతాయి.
  • వస్తువులను అడ్డుపెట్టుకోవడం: దాడికి ప్రయత్నించినప్పుడు చేతిలో ఉన్న వస్తువులను అడ్డుగా పెట్టుకుని కరవకుండా చూసుకోవాలి.
  • వాహనాన్ని నెమ్మదించడం: వాహనం వెనుక కుక్కలు పడితే స్పీడ్ తగ్గించి, ఆపి, వాటిని గద్దించి భయపెట్టాలి.

కరిచిన తర్వాత చేయాల్సిన ప్రథమ చికిత్స :

  • సబ్బుతో కడగడం: కుక్క కరిచినా లేదా గీరినా, వెంటనే ఆ గాయాన్ని ప్రవహించే కుళాయి నీటి (రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్) కింద సబ్బుతో పది నిమిషాల పాటు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • టీకాలు తీసుకోవడం: సంఘటన జరిగిన 24 గంటల లోపు తప్పనిసరిగా టీటీ (TT) - యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి.
  • నాటు మందులు నివారించడం: ఇలాంటి అత్యవసర సమయాల్లో ఎలాంటి నాటు మందులు వాడకూడదు.

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వీధి కుక్కల దాడిలో గాయాలు
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