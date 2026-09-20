ETV Bharat / state

'120' స్పీడ్​తో గాల్లో కలుస్తున్న ప్రాణాలు - ORR ఎక్కితే దిగుతామన్న గ్యారెంటీ లేదు!

అజాగ్రత్త, అతివేగం కారణంగా ఈ ఏడాది 9 నెలల వ్యవధిలోనే ఓఆర్​ఆర్​పై 28 ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఓఆర్ఆర్​పై భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

Accidents on ORR in 9 Months
9 నెలల వ్యవధిలో 28 ప్రమాదాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Accidents on ORR in 9 Months Period : అజాగ్రత్త, అతి వేగం, నిర్లక్ష్యం ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు (ఓఆర్‌ఆర్‌)పై వరస ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. మేడ్చల్, శామీర్‌పేట, కీసర, ఘట్‌కేసర్‌ పోలీస్​ స్టేషన్ల పరిధుల్లో ఓఆర్‌ఆర్‌ 35 కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉంది. వీటిలో ముఖ్యంగా 9, 7, 6 ఎగ్జిట్ల పరిధిలో ఓఆర్‌ఆర్‌పైకి వచ్చే వాహనాలు ఎప్పటికప్పుడు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రోడ్డెక్కితే తిరిగొస్తామో లేదో అనే భయం వాహనదారుల్లో నెలకొంది.

వేగానికి తోడు నిర్లక్ష్యం కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభమయినప్పటి నుంచి నేటి వరకు 9 నెలల వ్యవధిలో ఓఆర్​ఆర్​పై 28 ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇటీవల సంఘటనలను పరిశీలిస్తే మరమ్మతులకు గురైన వాహనాలు రహదారి పక్కన నిలపడం వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనక నుంచి వేగంగా వస్తున్న వాహనాలు నిలిచి ఉన్న వాహనాలను ఢీ కొనడంతోనే అనేక మంది మరణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Accidents on ORR in 9 Months Period
ఓఆర్​ఆర్​పై నిలిపిన వాహనాన్ని ఢీకొన్న లారీ (Eenadu)

ఇంకో వైపు డ్రైవర్లు వాహనాలు నడిపే సమయంలో నిద్ర మత్తులోకి జారుకోవడంతో అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఓఆర్​ఆర్​పై వేగాన్ని 120 కి.మీలకు పెంచడంతో అంతే వేగంగా ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వాహనాలను రహదారి పక్కన నిలిపే విషయంలో భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

వాహనాలను వేగంగా నడపటంతో ప్రమాదాలు
ఓఆర్​ఆర్​పై కొన్నిసార్లు వేగంగా నడుపుతున్న లారీలను అకస్మాత్తుగా నిలపడం వల్ల కూడా అనేక ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. మరోవైపు గచ్చిబౌలి నుంచి శంషాబాద్​ విమానాశ్రయానికి ఓఆర్​ఆర్​లో వెళ్తున్న కొందరు, వేగంగా కార్లను, వాహనాలను నడపడంతో ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల సర్వీస్​ రోడ్డు నుంచి ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డులోకి వచ్చేటప్పుడు వాహదారులు సిగ్నల్​ వ్యవస్థను ఉపయోగించకుండా దూసుకురావడంతో చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఔటర్ ప్రాంతంలో చెట్ల నరికివేత సమయంలో సంబంధిత హెచ్చరిక వ్యవస్థలను కూడా వినియోగించడం లేనట్లు వాహనదారులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హైవే సిబ్బంది రోడ్డు పక్కన వాహనాలను నిలిపి ఉంచడం కూడా ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.

ఎక్కువ ప్రమాదాలు అక్కడే
ఈ సంవత్సరం మార్చి నెలలో మేడ్చల్​ జిల్లా శామీర్​పేట ఓఆర్​ఆర్​ ఎగ్జిట్-7 దగ్గర కొందరు రోడ్డు పక్కన తమ వాహనాలను నిలిపి భోజనం చేస్తున్నారు. అయితే వెనక నుంచి వచ్చిన కంటైనర్​ లారీ వీరిని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ మార్గంలోని ట్రామా కేర్​ సెంటర్ల పరిధిలోనే నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతాయని అక్కడి సిబ్బంది, స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ప్రమాదకర మలుపులు ఉండటంతో
శంషాబాద్​ కాల్​ సెంటర్​కు సమాచారం అందిన పది నిమిషాల్లోనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సేవలందిస్తామని అక్కడి సిబ్బంది చెబుతున్నారు. ఒక్కో షిప్టులో ఇద్దరు ఎమర్జెన్సీ పారామెడికల్ సిబ్బంది, ఒక హెల్పర్​, డ్రైవర్​ పని చేస్తున్నారు. ఈ రహదారిపై ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్​ మార్గాల్లో ప్రమాదకర మలుపులు ఉన్నాయి. దీంతో భారీ వాహనాలు, ట్రక్కులు బోల్తా పడుతున్న ఘటనలు నమోదవుతున్నాయి. మేడ్చల్ ఎగ్జిట్​ గేట్ వద్ద ఈ పరిస్థితిని గమనించిన అధికారులు స్పీడ్​ బ్రేకర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో ఇక్కడి ప్రమాదాలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

ఈ ఏడాదిలో ఓఆర్​ఆర్​పై ప్రమాదాలు

పోలీస్​స్టేషన్సంఘటనలు మృతుల సంఖ్య
మేడ్చల్109
శామీర్​పేట68
కీసర43
ఘట్​కేసర్80

అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై నిత్యం ప్రమాదాలు - రాత్రి వేళల్లోనే 70 శాతం ఘటనలు

ఓఆర్​ఆర్​పై అడ్డదిడ్డంగా నడిపే వాహనాలకు చెక్​ - 16 అంశాలపై ట్రాఫిక్​ను పర్యవేక్షించనున్న'కెమెరా'

TAGGED:

ROAD ACCIDENTS IN ORR
ROAD SAFETY IN ORR HYDERABAD
ORR ACCIDENT HYDERABAD
ACCIDENTS ON ORR IN 9 MONTHS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.