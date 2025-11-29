డిసెంబర్ 1న విలీనానికి ముహూర్తం - 2007 మాదిరే శివారు ప్రాంతాలన్నీ గ్రేటర్లోకి
బృహత్ హైదరాబాద్ దిశగా వేగంగా అడుగులు - 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు జీహెచ్ఎంసీలో విలీనానికి డేట్ ఫిక్స్! - ఇప్పటికే ప్రణాళికల రూపకల్పన
Published : November 29, 2025 at 7:12 AM IST
27 Municipalities to Merge in GHMC : మహా హైదరాబాద్ ఏర్పాటు దిశగా ప్రభుత్వం వేగంగా ముందుకు దూసుకుపోతుంది. శివారులోని 20 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసేందుకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో కలిపేస్తూ, డిసెంబరు 1న ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయనున్నట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ (సీజీజీ)తో కలిసి విలీనానికి అవసరమైన ప్రక్రియను జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఇప్పటికే రూపొందించగా, విలీన ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే అవి గ్రేటర్ కమిషనర్ అధీనంలోకి వస్తాయి. అప్పటి నుంచి జీహెచ్ఎంసీ చట్టం - 1950 ప్రకారం పరిపాలన సాగనుంది.
నాడు అసలు ఏం జరిగింది : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ మున్సిపాలిటీల విలీనంతో 1955లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ (ఎంసీహెచ్)ను ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల పరిధిలోని ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, గడ్డి అన్నారం, కాప్రా, మల్కాజిగిరి, కుత్బుల్లాపూర్, అల్వాల్, శేరిలింగంపల్లి, కూకట్పల్లి, రామచంద్రాపురం, పటాన్చెరు, రాజేంద్రనగర్ మున్సిపాలిటీలను, పలు గ్రామాలను ఎంసీహెచ్లో విలీనం చేశారు. అలా విలీనం చేసి 2007లో జీహెచ్ఎంసీని ఏర్పాటు చేశారు. విలీన ప్రకటన విడుదలవగానే ఎంసీహెచ్ అధికారులు ఆయా మున్సిపాలిటీల్లోని ఇంజినీరింగ్ పనులు, నిధులకు సంబంధించిన రికార్డులు, ఆస్తి పన్ను దస్త్రాలు, చెక్కులు, ఇతర పత్రాలు అన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రెండు నెలల పాటు ఆయా మున్సిపాలిటీల అధికారులే ఎప్పటిలాగే పౌరులకు సేవలు అందించారు. అప్పటివరకు ఎంసీహెచ్ పరిధికి ఓ కమిషనర్, ఏడు సర్కిళ్లకు ఏడుగురు ఉప కమిషనర్లు ఉండేవాళ్లు. విలీనం అనంతరం 12 మున్సిపాలిటీలను, 7 సర్కిళ్లను కలిపి 18 సర్కిళ్లుగా కలిపేశారు. వాటిపై పర్యవేక్షణకు ఐదు జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత జోన్లు ఆరుకు, సర్కిళ్లు 30కి పెరిగాయి. అలా నగర విస్తీర్ణం 172 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి 650 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెరిగింది.
విభజన తర్వాత యధావిధిగా పరిపాలన : జీహెచ్ఎంసీలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనం తర్వాత వాటికి సంబంధించిన కార్యాలయాల ద్వారానే పరిపాలన కొనసాగుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఆయా మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను సర్కిళ్లుగా పేర్కొని, ప్రస్తుతం ఉన్న ఆరు జోనల్ కార్యాలయాలకు అనుసంధానిస్తారని తెలిపారు. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న 30, కొత్తగా చేరే 27 సర్కిళ్లు కలిపి మొత్తం 57 సర్కిళ్లు, ఆరు జోనల్ కార్యాలయాల కిందే పని చేస్తాయి. రెండు నెలల తర్వాత జోన్ల సంఖ్యను పెంచడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
త్వరలో సీజీజీ నివేదిక : విశాల నగరంలో పరిపాలన ఎలా ఉండాలి? జోన్లు, సర్కిళ్ల సంఖ్య, ఏ స్థాయిల్లో, ఏ హోదా అధికారులు అవసరం? మొత్తం నగరానికి ఎందరు అధికారులు ఉండాలి? వారి అధికారాలు, కర్తవ్యాలు ఇతర మార్గదర్శకాలతో సీజీజీ (సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్) ప్రభుత్వానికి త్వరలో నివేదికను ఇవ్వనుంది.
నగరం విభజనకు ఆస్కారముందా? : విలీనం ద్వారా ఏర్పడే బృహత్ హైదరాబాద్ను ఎన్ని నగరపాలక సంస్థలుగా విభజించాలనే విషయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని సమాచారం. ఒకే నగరంగా ఉంచాలనే చర్చతో పాటు రెండు, మూడు నగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటు చేయాలనే అంశాలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
