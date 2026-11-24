పోలవరం వద్ద 27 'PSP'లు - 36,050 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవకాశం
Pumped Storage Projects in Polavaram: పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద 36,050 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయొచ్చని దిల్లీకి చెందిన ఐ వ్యాల్యూ సంస్థ గుర్తించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నివేదించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:38 AM IST
పోలవరం డ్యాం పరిసరాల్లో 27 చోట్ల పంప్డ్ స్టోరేజీ ప్రాజెక్టుల (పీఎస్పీ) ఏర్పాటుకు అనువైన పరిస్థితులున్నట్లు తేలింది. వాటి ద్వారా సుమారు 36,050 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. పోలవరం డ్యాం ఎగువన 40 కిలోమీటర్ల వరకు, రిజర్వాయర్ కుడి,ఎడమ ఒడ్డుల వెంట ఆరు కిలోమీటర్ల వరకూ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉంది. దీనిపై దిల్లీకి చెందిన ‘ఐ వ్యాల్యూ' సంస్థ అధ్యయనం చేసి నివేదిక ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ఈ నివేదికను పరిశీలిస్తోంది.
పోలవరం ప్రాజెక్టులో 80 మెగావాట్ల చొప్పున 12 జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి యూనిట్లను జెన్కో నెలకొల్పుతోంది. వాటి ద్వారా 960 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కానుంది. దానికి అదనంగా పీఎస్పీల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలనూ జెన్కో పరిశీలిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికే పలుచోట్ల 38,460 మెగావాట్ల పీఎస్పీల ఏర్పాటుకు సర్కార్ అనుమతులిచ్చింది.
పోలవరం డ్యాం ఎగువ భాగంలో 11 చోట్ల పంప్డ్ స్టోరేజీ ప్రాజెక్టు (పీఎస్పీ)ల ఏర్పాటుకు వీలుంది. వీటితో సుమారు 27,850 మెగావాట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయొచ్చని 'ఐ వ్యాల్యూ' సంస్థ అధ్యయనంలో తేలింది. ఎడమ ప్రధాన కాలువ వెంట నది ప్రవాహంతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పటికే ఉన్న నీటి వనరులను వినియోగించుకుని రెండు ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు వెసులుబాటు ఉన్నట్లు తెలిపింది. తద్వారా సుమారు 3000ల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది.
డీపీఆర్ తయారీకి చర్యలు : పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సమీపంలోని రావరాపు సరస్సు నీటిని వినియోగించి 5200ల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంలో 3 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. వేటజంగలపాలెం దగ్గర 600 మెగావాట్లు, గైతులపాలెం 1250, ఉగ్గిలపాలెం 1200, మన్యపాలెం 2,000, డొంకాడ దగ్గర 1500 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ప్రాజెక్టుల తక్షణ ఏర్పాటుకు అనువైన పరిస్థితులున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు డీపీఆర్ తయారీకి చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
నీటి నిల్వ సామర్థ్యంతో సంబంధం లేకుండా పంప్డ్ స్టోరేజీ ప్రాజెక్టు (పీఎస్పీ)ల ఏర్పాటుకు ఏపీలో 113 రిజర్వాయర్లను జెన్కో అధికారులు గుర్తించారు. తొలుత ఒక టీఎంసీ కంటే ఎక్కువ నీటిని నిల్వచేసే 62 రిజర్వాయర్లపై పీఎస్పీల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలను ఐ వ్యాల్యూ పరిశీలించింది. ఇందుకోసం అధ్యయనానికి నిర్దేశిత ప్రమాణాలతో పాటు గూగుల్ ఎర్త్, జీఐఎస్ సాంకేతికతలను వినియోగించింది. ఇదే విధానంలో మిగిలిన రిజర్వాయర్లపైనా అధ్యయనం చేస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక 103 పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. ఇప్పటికే ప్రాజెక్టుల్లో 6530 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. మరో 10,990 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టులు వివిధ దశల్లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.
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