వేట్లపాలెం బాణసంచా ఘటన - 26కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 4, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : March 4, 2026 at 10:04 PM IST
26 People Killed in Vetlapalem Explosion Incident: కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెం బాణసంచా పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 26కి చేరింది. కాకినాడ జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ కాతేటి శ్రీను (35), కాకినాడ జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ చిటికెల లక్షి (45) ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే.
మృతులకు అసెంబ్లీలో సంతాపం: వేట్లపాలెం ఘటనకు సంబంధించి శాసనసభలో సీఎం చంద్రబాబు మృతులు 26 మంది అని ఈ ప్రమాదంలో మరణించినట్లు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత మరణించిన వారికి సీఎం చంద్రబాబు, సభలోని సభ్యులు రెండు నిమిషాల పాటు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. ఆపై మృతుల కుటుంబాలకు రూ.20 లక్షల పరిహారం ఇస్తామని తెలిపారు. కేంద్రం కూడా రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిందని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. సంతాపం అనంతరం సభను స్పీకర్ గురువారానికి వాయిదా వేశారు.
ప్రమాదంపై విచారణ కమిటీ: వేట్లపాలెంలో సూర్య శ్రీ ఫైర్ వర్క్స్లో జరిగిన ప్రమాదంపై విచారణ కమిటీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేశ్ కుమార్, ఈగల్ అధిపతి ఆకే రవి కృష్ణ నేతృత్వంలో విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రమాదానికి గల కారణాలు, బాధ్యులైన వ్యక్తులు, అధికారులను గుర్తించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
అదేవిధంగా జరిగిన ప్రమాదంపై విచారణ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఏ మేరకు అమలు అయిందో పరిశీలించి తదుపరి చర్యలను సిఫార్సు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. నెల రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని విచారణ కమిటీకి ప్రభుత్వం గడువు విధించింది. ఈ మేరకు సీఎస్ జి. సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
అధికారులపై సస్పెన్షన్: ఇదిలా ఉండగా బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు ఘటనకు బాధ్యులైన అధికారులపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఈ ఘటనపై ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టి పెద్దాపురం ఆర్డీఓ కె. శ్రీరమణి, రాజమహేంద్రవరం అసిస్టెంట్ కార్మిక కమిషనర్, కాకినాడ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్గా వ్యవహరిస్తున్న బీఎస్.ఎం. వల్లిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది.
విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారన్న నివేదికల మేరకు తక్షణం వారిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భద్రతా చర్యలను పాటించడంలో పెద్దాపురం ఆర్డీవో కె. శ్రీరమణి విఫలమైనట్లు గుర్తించి సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది.
మంటల్లో బతుకులు : సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్ పేరిట కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో కొన్నేళ్లుగా బాణసంచా తయారీ సాగుతోంది. రోజూలాగే కార్మికులు టపాసులు తయారీలో నిమగ్నం అయ్యారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ప్రాంతంలో పేలుళ్లు సంభవించాయి. పెద్ద మొత్తంలో టపాసులు నిల్వ ఉండడంతో విస్ఫోటం ఆగలేదు. కార్మికులు బయటకు రాలేక కాలిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది పురుషులు, 10 మంది స్త్రీలు సజీవ దహనం అయ్యారు. కొందరివి కాళ్లుంటే చేతులు లేవు, చేతులుంటే కాళ్లు లేవు. కొన్ని శరీరభాగాలే మిగిలాయి. పెను విస్ఫోటం నుంచి 10 మంది గాయాలతో బయటపడ్డారు. పేలుడు ధాటికి కార్మికుల శరీర భాగాలు పంటకాల్వల్లో చెల్లాచెదురుగా ఎగిరిపడ్డాయి. ఓ మహిళ పుర్రె పేలిపోయింది. మరొకరు శవమై 50 మీటర్ల దూరంలోని పంట కాల్వలో పడ్డారు.
