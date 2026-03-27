ETV Bharat / state

నగరంలో రూ.26 కోట్ల భారీ స్కామ్ - ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​, బెట్టింగ్​ పేరుతో మోసాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

హైటెక్‌ సైబర్‌ ముఠా మోసం - నలుగురి అరెస్టు పరారీలో మరో ఇద్దరు - వైవన్​ గేమ్​ పేరుతో ఉన్న నకిలీ గేమింగ్​ వెబ్​సైట్​తో కోట్లు కాజేసిన ముఠా

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 2:26 PM IST

|

Updated : March 27, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rs.26 Crores were Stolen Fake Gaming : ఆన్​లైన్​లో గేమింగ్​ పేరుతో రూ.26 కోట్లకు పైగా కొల్లగొట్టిన హైటెక్​ సైబర్​ ముఠా గుట్టును హైదరాబాద్​ సైబర్​క్రైమ్​ పోలీసులు రట్టు చేశారు. వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో ఉంటూ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే ముఠాలోని నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు. సైబర్​క్రైమ్​ డీసీపీ అరవింద్​బాబు తెలిపిన ప్రకారం హైదరాబాద్​లోని పద్మారావునగర్​కు చెందిన రాజేశ్​ వెంకటరామన్​ (48), గుజరాత్​కు చెందిన రిషభ్​ జశ్వంత్​రాయ్​ గాంధీ, ఉప్పల్​కు చెందిన భమిడిపాటి అభిషేక్​ (27), గోవాకు చెందిన వెబ్ డిజైనర్​ మన్మీత్​ శర్మ (40), కేరళలోని ఎర్నాకుళం ప్రాంతవాసి, ప్రస్తుతం నల్గొండలో ఉంటున్న అగస్టీస్​ విలియమ్స్​ (38) కలిసి డబ్బు కొట్టేసేందుకు ప్లాన్​ చేశారు.

నకిలీ గేమింగ్​ వెబ్​సైట్​ పేరుతో మోసం : ఆన్​లైన్​ గేమింగ్​, బెట్టింగ్​ వెబ్​సైట్ల ద్వారా డబ్బు కాజేసేందుకు వైవన్​ గేమ్​ పేరుతో ఉన్న నకిలీ గేమింగ్​ వెబ్​సైట్​ను స్పష్టించారు. ఎవరైనా ఈ వెబ్​సైట్​ను నిజమని నమ్మి డబ్బు చెల్లించి గేమ్స్​ ఆడితే భారీగా లాభాలు వచ్చినట్లు వర్చువల్​గా చూపించేవారు. కానీ వాటిని విత్​డ్రా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే నిరాకరించేవారు. వీరికి దిల్లీకి చెందిన ఆండీ అలియాస్​ సమీర్​ సహకరించేవాడు. ఇలా ఫేక్​ కంపెనీల పేరుతో కేవైసీ సృష్టించి బ్యాంకు అకౌంట్స్​ తెరిచేవాడు. ఆ ఖాతాల వివరాలను మాత్రం గోవాలో ఉండే మన్మీత్​శర్మ్​, ఉప్పల్​కు చెందిన భమిడిపాటి అభిషేక్​ గుజరాత్​లోని సూర్యోదయ బ్యాంకు అధికారులకు పంపి పేమెంట్​ గేట్​వే సేవలు పొందేవారు.

గేట్​వేల ద్వారా వివిధ ఖాతాల్లోకి జమ : ఒకవేళ బాధితులు గేమ్స్​ ఆడి పోగొట్టుకున్న డబ్బు మొత్తం ఈ పేమెంట్​ గేట్​వేల ద్వారానే వివిధ అకౌంట్లో జమయ్యేవి. వచ్చిన డబ్బుతో వెంకటరామన్​, మన్మీత్​ చెరో 5 శాతం తీసుకునేవారు. మిగతా వారు అభిషేక్​, అగస్టీన్​కు కొద్ది మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చి మిగిలింది ఆండీ, రిషబ్​ ఖాతాకు బదిలీ చేసేవారు. ఈ తరహాలోనే ఇప్పటవరకు నిందితులు రూ.26.07 కోట్ల లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

ఎలా దొరికారంటే ? : హైదరాబాద్​కి చెందిన ఓ యువతి ఇటీవల ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో వచ్చిన ఆన్​లైన్​ గేమింగ్​ ప్రకటన చూసి రూ.30 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులను ఆశ్రయించగా ఇన్​స్పెక్టర్​ శివచంద్ర బృందం దర్యాప్తు చేపట్టింది. వైవన్​ గేమ్​ వేదికలో డబ్బు పోగొట్టుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించి సాంకేతిక ఆధారాలతో వెంకటరామన్​, అభిషేక్​, అగస్టీన్​, మన్మీత్​శర్మలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

నకిలీ ఫోన్​ యాప్​లతో జాగ్రత్త :

  • ఏ ఆట ఆడాలన్నా గూగుల్​ ప్లే స్టోర్​, యాపిల్​ యాప్​ స్టోర్​ లేదా అధికారిక వెబ్​సైట్ల నుంచి మాత్రమే డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి. తెలియని వెబ్​సైట్లు లేదా థర్డ్​-పార్టీ లింక్​ల నుంచి డౌన్​లోడ్​ చేయడం మంచిది కాదు.
  • ఇన్​గేమ్​ చాట్​లతో, తెలియని ఆటగాళ్లతో మీ వ్యక్తిగత వివరాలు లేదా పాస్​వర్డ్​లను ఎప్పుడు షేర్​ చేసుకోవద్దు.
  • ఉచిత కాయిన్స్​ లేదా అత్యధిక తగ్గింపు పేరుతో ఆఫర్లతో వచ్చే ఈ-మెయిల్​లు, మెసేజ్​లపై జాగ్రత్తగా ఉండండి. అలా తరచుగా వచ్చేవి మీ సమాచారాన్ని దొంగిలించడానికి పంపే ఫిషింగ్​ లింకులు కావచ్చు.
  • గేమ్​లో వస్తువులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అధికారిక స్టోర్​లను మాత్రమే నమ్మండి. ఇతర ఆటగాళ్లు ఇచ్చే ఆఫర్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
  • అలాగే మీ మొబైల్​ లేదా కంప్యూటర్​ ఆపరేటింగ్​ సిస్టమ్​, గేమింగ్​ యాప్​లను ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​ చేయండి. దాని వల్ల మీ ఫోన్​ భద్రతా లోపాలను నివారిస్తుంది.
  • ఏదైనా కొత్త గేమ్​ లేదా మోడ్​ డౌన్​లోడ్​ చేసే ముందు, ఇతర ఆటగాళ్ల రివ్యూ చదివినా తర్వాత అది నమ్మదగినదో కాదో ఓసారి సరిచూసుకోండి.

TAGGED:

FAKE GAMING CYBER CRIME IN HYD
FRAUD NETWORK BUSTED POLICE
LATEST CYBER CRIME CASE
హైటెక్‌ సైబర్‌ ముఠా మోసం
CYBER GANG STOLEN MONEY FAKE GAMING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.