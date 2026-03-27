నగరంలో రూ.26 కోట్ల భారీ స్కామ్ - ఆన్లైన్ గేమ్స్, బెట్టింగ్ పేరుతో మోసాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
హైటెక్ సైబర్ ముఠా మోసం - నలుగురి అరెస్టు పరారీలో మరో ఇద్దరు - వైవన్ గేమ్ పేరుతో ఉన్న నకిలీ గేమింగ్ వెబ్సైట్తో కోట్లు కాజేసిన ముఠా
Published : March 27, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 2:31 PM IST
Rs.26 Crores were Stolen Fake Gaming : ఆన్లైన్లో గేమింగ్ పేరుతో రూ.26 కోట్లకు పైగా కొల్లగొట్టిన హైటెక్ సైబర్ ముఠా గుట్టును హైదరాబాద్ సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో ఉంటూ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే ముఠాలోని నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు. సైబర్క్రైమ్ డీసీపీ అరవింద్బాబు తెలిపిన ప్రకారం హైదరాబాద్లోని పద్మారావునగర్కు చెందిన రాజేశ్ వెంకటరామన్ (48), గుజరాత్కు చెందిన రిషభ్ జశ్వంత్రాయ్ గాంధీ, ఉప్పల్కు చెందిన భమిడిపాటి అభిషేక్ (27), గోవాకు చెందిన వెబ్ డిజైనర్ మన్మీత్ శర్మ (40), కేరళలోని ఎర్నాకుళం ప్రాంతవాసి, ప్రస్తుతం నల్గొండలో ఉంటున్న అగస్టీస్ విలియమ్స్ (38) కలిసి డబ్బు కొట్టేసేందుకు ప్లాన్ చేశారు.
నకిలీ గేమింగ్ వెబ్సైట్ పేరుతో మోసం : ఆన్లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ వెబ్సైట్ల ద్వారా డబ్బు కాజేసేందుకు వైవన్ గేమ్ పేరుతో ఉన్న నకిలీ గేమింగ్ వెబ్సైట్ను స్పష్టించారు. ఎవరైనా ఈ వెబ్సైట్ను నిజమని నమ్మి డబ్బు చెల్లించి గేమ్స్ ఆడితే భారీగా లాభాలు వచ్చినట్లు వర్చువల్గా చూపించేవారు. కానీ వాటిని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే నిరాకరించేవారు. వీరికి దిల్లీకి చెందిన ఆండీ అలియాస్ సమీర్ సహకరించేవాడు. ఇలా ఫేక్ కంపెనీల పేరుతో కేవైసీ సృష్టించి బ్యాంకు అకౌంట్స్ తెరిచేవాడు. ఆ ఖాతాల వివరాలను మాత్రం గోవాలో ఉండే మన్మీత్శర్మ్, ఉప్పల్కు చెందిన భమిడిపాటి అభిషేక్ గుజరాత్లోని సూర్యోదయ బ్యాంకు అధికారులకు పంపి పేమెంట్ గేట్వే సేవలు పొందేవారు.
గేట్వేల ద్వారా వివిధ ఖాతాల్లోకి జమ : ఒకవేళ బాధితులు గేమ్స్ ఆడి పోగొట్టుకున్న డబ్బు మొత్తం ఈ పేమెంట్ గేట్వేల ద్వారానే వివిధ అకౌంట్లో జమయ్యేవి. వచ్చిన డబ్బుతో వెంకటరామన్, మన్మీత్ చెరో 5 శాతం తీసుకునేవారు. మిగతా వారు అభిషేక్, అగస్టీన్కు కొద్ది మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చి మిగిలింది ఆండీ, రిషబ్ ఖాతాకు బదిలీ చేసేవారు. ఈ తరహాలోనే ఇప్పటవరకు నిందితులు రూ.26.07 కోట్ల లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
ఎలా దొరికారంటే ? : హైదరాబాద్కి చెందిన ఓ యువతి ఇటీవల ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చిన ఆన్లైన్ గేమింగ్ ప్రకటన చూసి రూ.30 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించగా ఇన్స్పెక్టర్ శివచంద్ర బృందం దర్యాప్తు చేపట్టింది. వైవన్ గేమ్ వేదికలో డబ్బు పోగొట్టుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించి సాంకేతిక ఆధారాలతో వెంకటరామన్, అభిషేక్, అగస్టీన్, మన్మీత్శర్మలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నకిలీ ఫోన్ యాప్లతో జాగ్రత్త :
- ఏ ఆట ఆడాలన్నా గూగుల్ ప్లే స్టోర్, యాపిల్ యాప్ స్టోర్ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్ల నుంచి మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. తెలియని వెబ్సైట్లు లేదా థర్డ్-పార్టీ లింక్ల నుంచి డౌన్లోడ్ చేయడం మంచిది కాదు.
- ఇన్గేమ్ చాట్లతో, తెలియని ఆటగాళ్లతో మీ వ్యక్తిగత వివరాలు లేదా పాస్వర్డ్లను ఎప్పుడు షేర్ చేసుకోవద్దు.
- ఉచిత కాయిన్స్ లేదా అత్యధిక తగ్గింపు పేరుతో ఆఫర్లతో వచ్చే ఈ-మెయిల్లు, మెసేజ్లపై జాగ్రత్తగా ఉండండి. అలా తరచుగా వచ్చేవి మీ సమాచారాన్ని దొంగిలించడానికి పంపే ఫిషింగ్ లింకులు కావచ్చు.
- గేమ్లో వస్తువులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అధికారిక స్టోర్లను మాత్రమే నమ్మండి. ఇతర ఆటగాళ్లు ఇచ్చే ఆఫర్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
- అలాగే మీ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, గేమింగ్ యాప్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయండి. దాని వల్ల మీ ఫోన్ భద్రతా లోపాలను నివారిస్తుంది.
- ఏదైనా కొత్త గేమ్ లేదా మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసే ముందు, ఇతర ఆటగాళ్ల రివ్యూ చదివినా తర్వాత అది నమ్మదగినదో కాదో ఓసారి సరిచూసుకోండి.
