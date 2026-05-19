24 ఏళ్లకే సివిల్ జడ్జిగా ఎంపిక - తల్లి కలను నిజం చేసిన యువతి
24 ఏళ్లకే సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికై తల్లి కలను నిజం చేసిన యువతి - ఫోన్ ద్వారానే పాఠాలు వింటూ సబ్జెక్టుపై పట్టు - మొదటి ప్రయత్నంలోనే సివిల్ జడ్జిగా విజయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
May 19, 2026 at 12:11 PM IST
Updated : May 19, 2026 at 12:40 PM IST
24 Year Old Woman from Visakha Selected as Civil Judge: ఆమె తలచుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో లక్షల ప్యాకేజీలు అందుకునేది. కానీ సమాజానికి సేవ చేయాలన్న తపన లా వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. కుటుంబ బాధ్యతల వల్ల తన తల్లి జడ్జి కాలేకపోయినా ఆ కలను తాను నిజం చేయాలని గట్టిగా సంకల్పించారు. కోచింగ్ లేకుండా పట్టుదలతో శ్రమించారు. చిన్న వయసులోనే సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికయ్యారు విశాఖపట్నంకు చెందిన కొట్టాన బిందు.
కొట్టాన బిందు స్వస్థలం విశాఖపట్నంలోని గాజువాక. తండ్రి వ్యాపారవేత్త, తల్లి లాయర్. చిన్నప్పుటి నుంచి తల్లిని చూస్తూ పెరిగిన బిందు న్యాయవ్యవస్థపై మక్కువ పెంచుకున్నారు. కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా తల్లి జడ్జి కాలేకపోయినా ఆ కలను తాను నిజం చేయాలని సంకల్పిచారు. హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ పూర్తి చేసిన బిందు సీఎల్ఏటీ (Common Law Admission Test)లో 927వ ర్యాంకు సాధించి ప్రతిష్టాత్మక దామోదరం సంజీవయ్య నేషనల్ లా యూనివర్సిటీలో సీటు సాధించారు.
సోషల్ మీడియాకు పూర్తిగా దూరం: 2023లో పట్టా అందుకున్న వెంటనే గాజువాక బార్ అసోసియేషన్లో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు బిందు. పగలు తల్లితో కలిసి కోర్టు ప్రాక్టీస్కు వెళ్తూ చెక్ బౌన్స్, పోక్సో వంటి క్లిష్టమైన కేసులను అర్థం చేసుకునేవారు. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తూనే రాత్రి సమయంలో జుడిషియరీ పరీక్షల కోసం సన్నద్ధమయ్యేవారు. ఎక్కడా కోచింగ్ తీసుకోకుండా కేవలం ఇంటి వద్దే ఉంటూ ఫోన్ను జ్ఞాన సముపార్జనగా మార్చుకున్నారు బిందు. యూట్యూబ్ క్లాసులు వింటూ సొంతంగా నోట్స్ తయారు చేసుకుంటూ సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించారు.
పరీక్షల సమయంలో సోషల్ మీడియాకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండి ఏకాగ్రతతో చదివారు. ఫలితంగా మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం సాధించి సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికయ్యారు. కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు తల్లిదండ్రులు. బిందు చదువుకునే సమయంలో ఇంట్లోకి ఎవరినీ రానివ్వకుండా తన ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా అండగా నిలిచామని అన్నారు. తల్లి కన్న కలను నిజం చేస్తూ మొదటి ప్రయత్నంలోనే సివిల్ జడ్జిగా బిందు విజయం సాధించారు.
''నాకు స్పూర్తి మా అమ్మనే. నేను జడ్జి అవ్వడానికి కూడా కారణం మా అమ్మనే. ఆవిడ జడ్జి కావానుకున్నారు. కాని కాలేదు. ఆవిడ కన్న కలను నేను సాధించాను. నేను ఇంటర్ నుంచి క్లాట్ కోచింగ్ తీసుకున్నాను. గాజువాక బార్ అసోసియేషన్లో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాను. అక్కడ నేను పలు రకాల కేసులు వాదించాను. ఆ సమయంలో గాజువాకలో నాకు అందరి దగ్గర నుంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. నేను నా ఫోన్లోనే సన్నద్ధమయ్యాను.''- కొట్టాన బిందు, జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన యువతి
