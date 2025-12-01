ETV Bharat / state

శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం - రేపు 'ఈ-డిప్' లాటరీలో భక్తులకు టోకెన్లు కేటాయింపు

తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు ముగిసిన ఈ-డిప్ రిజిస్ట్రేషన్ - 1.8 లక్షల టోకెన్ల కోసం రికార్డు స్థాయిలో 24 లక్షల మంది పేర్లు నమోదు

E-DIP Registrations for TTD Vaikunta Dwara Darshan 2025
E-DIP Registrations for TTD Vaikunta Dwara Darshan 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 10:12 PM IST

E-DIP Registrations for TTD Vaikunta Dwara Darshan 2025 : తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు ఈ-డిప్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ గడువు ముగిసింది. దాదాపు 1.80 లక్షల టోకెన్ల కోసం రికార్డు స్థాయిలో 24 లక్షల మంది భక్తులు ఈ-డిప్‌లో పేర్లు నమోదు చేసుకున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 30 వైకుంఠ ఏకాదశి, డిసెంబర్‌ 31 ద్వాదశి, జనవరి 1 ఈ మూడు రోజులకు ఆన్‌లైన్‌లో ఈ-డిప్ ద్వారా భక్తులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు. 9.6 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా 24,05,237 లక్షల మంది భక్తులు తమ పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.

రేపు ఈ-డిప్ లాటరీ : డిసెంబరు 2న నిర్వహించే ఈ-డిప్ లాటరీలో ఎంపికైన భక్తులకు టీటీడీ టోకెన్లు కేటాయిస్తుంది. అత్యధికంగా టీటీడీ మొబైల్ యాప్ ద్వారా 13.4 లక్షల మంది, టీటీడీ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా 9.3 లక్షల మంది, ఏపీ ప్రభుత్వం వాట్సాప్‌ ద్వారా 1.5 లక్షల మంది భక్తులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. మిగిలిన ఏడు రోజులు (జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు) సర్వదర్శనానికి యథాతథంగా అనుమతించనున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. రోజుకు 15వేల చొప్పున రూ.300 దర్శనం టోకెన్లు, రోజుకు వెయ్యి శ్రీవాణి టిక్కెట్లను ప్రత్యేకంగా డిసెంబరు 5వ తేదీన ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది.

స్థానికుల కోసం రోజుకు 5వేల టోకెన్లు : చివరి 3 రోజులు జనవరి 6,7,8 తేదీల్లో స్థానికుల కోసం రోజుకు 5వేల టోకెన్లు చొప్పున డిసెంబర్ 10న విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. వైకుంఠద్వార దర్శనాల్లో సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటనలో పేర్కొంది. తిరుమలలో డిసెంబర్‌ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే.

సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యం : శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్‌ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు పది రోజుల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు నిర్వహించనున్నారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. డిసెంబర్‌ 30, 31, జనవరి 1 దర్శనాలకు నవంబర్ 27వ తేదీ నుంచి ఈరోజు(డిసెంబర్‌ 1) వరకు ఆన్‌లైన్‌లో ముందస్తుగా భక్తులు నమోదు చేసుకుంనేందుకు ఈ-డిప్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌-2 ద్వారా నేరుగా సర్వ దర్శనం అమలు చేయనున్నారు. భక్తులు టోకెన్లు లేకుండా నేరుగా క్యూలైన్‌లో ప్రవేశించి స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకుగానూ ఎలాంటి టోకెన్లూ జారీ చేయరు.

  • జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో రోజువారీగా 15 వేల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ.300) టికెట్లు, రోజుకు 1000 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను రెగ్యులర్‌ పద్ధతిలో కేటాంచనున్నారు. డిసెంబర్‌ 5 ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం రూ.300 (ఎస్‌ఈడీ) కోటాను ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే విడుదల చేయనున్నారు.
  • జనవరి 6,7,8 తేదీల్లో స్థానికులకు బుక్‌ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. తిరుపతి, చంద్రగిరి, రేణిగుంట స్థానికులకు రోజూ 4500, తిరుమల వాసులకు 500 టోకెన్లను జారీ చేయనున్నారు. వీరికి డిసెంబర్‌ 10న టోకెన్లను విడుదల చేస్తారు.
  • వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో ఆర్జిత సేవలను ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తారు. అలాగే ప్రివిలేజ్‌ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. స్వయంగా వచ్చే వీఐపీ ప్రొటోకాల్‌ ప్రముఖులు మినహా సిఫారసులపై వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు సైతం రద్దు చేశారు. డిసెంబర్‌ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు ఆఫ్‌లైన్‌లో ఎటువంటి ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేయరు.
  • రూ.కోటి ఆ పైగా విరాళం ఇచ్చిన దాతలకు వారి కుటుంబ సభ్యులతో డిసెంబర్‌ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు రోజుకు 125 మందికి మాత్రమే దర్శనం కల్పించనున్నారు.
  • రూ.లక్ష నుంచి రూ.99 లక్షల వరకు విరాళం ఇచ్చిన దాతలకు డిసెంబర్‌ 30, 31 తేదీల్లో రోజుకు 1000 మందికి, జనవరి 1 నుంచి 8 వరకు రోజుకు 2,000 మందికి దర్శనం కల్పించనున్నారు. వీరు కూడా ఆన్‌లైన్‌ అప్లికేషన్‌లో డిసెంబర్‌ 5న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేసే టికెట్లను ఇప్పుడున్న విధానంలో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • టీటీడీ ఉద్యోగులు, దాతలు, జనరల్‌ బ్రేక్‌ కలిగిన భక్తులకు మహాలఘు దర్శనం మాత్రమే కల్పిస్తారు.

