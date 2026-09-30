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22ఏలోని యజమానులకు మరింత రిలీఫ్​ - మరిన్ని రకాల ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్

22ఏ నిషేధిత జాబితాలోని ఆస్తులపై సర్కారు మరింత ఉపశమనం కల్పించింది. సెక్షన్ 22ఏ(1)బి కింద ఉన్న ఆస్తులనూ రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకునేలా అవకాశం కల్పించింది. ఈనెల 24 నుంచే వీటికోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి మినహాయింపులు వర్తించనున్నాయి.

22A lands (Representative image)
22ఏ భూములు (ప్రతికాత్మక చిత్రం) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 11:03 AM IST

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Telangana Government On 22a(1)b Lands : 22ఏలోని నిషేధిత జాబితా పరిధిలో ఉన్న పలు రకాల ఆస్తులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం మరింత ఉపశమనం కల్పించేలా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇదివరకు ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి అనుమతులు పొందిన లేదా కోర్టు తీర్పులు ఉన్న ఆస్తులను సెక్షన్ 22ఏ పరిమితి నుంచి మినహాయించి రిజిస్ట్రేషన్‌కు అనుమతి ఇస్తున్న విధానాన్నే, ఇప్పుడు సెక్షన్ 22ఏ(1)బి కింద ఉన్న ఆస్తులకు కూడా వర్తింపజేయాలని సర్కార్​ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు స్టాంప్స్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు మంగళవారం దీనికి సంబంధించిన మెమోను జారీ చేశారు.

నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాపై పునఃపరిశీలన
సెక్షన్ 22ఏకు సంబంధించిన వివిధ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఇటీవల శాసనసభ సమావేశాల్లో ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ (యూఎల్​సీ) పరిధిలోని ఆస్తులు, సింగరేణి భూములతో పాటు ఎల్బీ నగర్ ప్రాంతంలోని ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించేందుకు ఇప్పటికే ఆదేశాలు సైతం జారీ చేశారు. దీనికి కొనసాగింపుగా ప్రభుత్వ ఖాళీ స్థలాలు, ఇతర స్థలాలు, చెరువులు, కుంటలు, కాలువలు, ప్రభుత్వ మిగులు భూముల వంటి తదితర సెక్షన్ 22ఏ(1)బి పరిధిలోకి వచ్చే ఆస్తులపై మరోసారి పరిశీలన చేయనున్నారు.

ఈ ప్రాంతాల్లోని వారికి మరింత ఉపశమనం
కోర్టు తీర్పులతో పాటు జీహెచ్​ఎంసీ, హెచ్​ఎండీఏ సంస్థలు లేదా ఇతర స్థానిక అధికారుల నుంచి 22ఏ(1)బి ఆస్తులకు సంబంధించి అనుమతులు ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించి రిజిస్ట్రేషన్‌కు అర్హత కల్పించనున్నారు. ఇలాంటి ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్‌ను సులభతరం చేయాలని జిల్లా రిజిస్ట్రార్లు, సబ్​ రిజిస్ట్రార్లకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. దీంతో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​ మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని అనేక మందికి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని రెవెన్యూ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి ఈ తరహా రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఈ మినహాయింపులు వర్తిస్తాయని అధికారులు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

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