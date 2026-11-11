22ఏ చిక్కులు - యజమానుల తిప్పలు - ULC రిజిస్ట్రేషన్లను తిరస్కరిస్తున్న అధికారులు
22a Land Issues in Telangana: విక్రయానికో, తనఖా కోసమో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లేదాకా వారి ఆస్తి నిషేధిత జాబితాలో ఉందన్న విషయం తెలియడం లేదు. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వెళితే అవి జరగడం లేదు.
Published : November 11, 2026 at 12:04 PM IST
నిషేధిత భూముల జాబితా (22ఏ)లో చేరిన స్థిరాస్తులకు ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా విముక్తి లభించడం లేదు. అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్, అసైన్డ్, వక్ఫ్, భూదాన్, దేవాదాయ తదితర భూములుగా నమోదైన ప్రైవేట్ స్థలాల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 24న ప్రత్యేకంగా మెమో నంబర్ 47934ను జారీ చేసింది. పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులను పరిష్కరించడం కోసమే ఈ మెమో జారీ చేశారు.
కానీ కొత్తగా అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ (యూఎల్సీ) కింద ఉన్నాయని వెలుగు చూస్తున్న స్థిరాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగిపోతున్నాయి. ప్రభుత్వం వద్ద వివిధ పద్ధతుల్లో కొనుగోలు చేసినవి, వేలం పాట తర్వాత లే అవుట్లుగా మారినవి, హెచ్ఎండీఏ లే అవుట్లు చేసి విక్రయించినవి, వివిధ జీవోలతో క్రమబద్ధీకరణ అయిన స్థలాలు, ఒకే సర్వే నంబరులో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్థలాలు ఉన్నవి, కోర్టు ఉత్తర్వులతో రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగిన స్థలాలు ఇలాంటి స్థిరాస్తుల సర్వే నంబర్లు 22ఏ నుంచి తీసేయకపోవడంతో యజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ తిరస్కరిస్తున్న అధికారులు
విక్రయానికో, కుదువ పెట్టడానికో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లేదాకా వారి ఆస్తి నిషేధిత జాబితాలో ఉందన్న విషయం చాలా మందికి తెలియడం లేదు. ప్రభుత్వం మెమో జారీ చేసినా, అది పాత దరఖాస్తులకేనంటూ సబ్ రిజిస్ట్రార్లు సున్నితంగా తిరస్కరిస్తున్నారు. మీ ఆస్తిని రీ సర్వే చేయించుకుని రావాలని సూచిస్తున్నారు.
సర్వేకు దరఖాస్తు చేస్తే చాలా రోజులు పడుతోందని యజమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యూఎల్సీ జాబితా నుంచి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో 2600 ఎకరాల వరకు విస్తీర్ణాన్ని తీసివేయాల్సి ఉంది. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోనూ యూఎల్సీ సమస్యలు భారీగా ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని వల్లభ్నగర్, అల్వాల్, శేరిలింగంపల్లి, రామంతాపూర్, మణికొండ, మాదాపూర్, కాప్రా తదితర ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి.
నిబంధనలు లేవంటూ
హైదరాబాద్ మణికొండలో సర్వే నంబర్ 70లో ఉన్న తమ ఫ్లాట్ విక్రయ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆ యజమాని ప్రయత్నిస్తే అది అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ జాబితాలో ఉందని సబ్ రిజిస్ట్రార్ తిరస్కరించారు. ఎక్కడో ఒక మూల చిన్న విస్తీర్ణం యూఎల్సీకి సంబంధించినది ఉండడమే దీనికి కారణంగా చూడొచ్చు. స్థానిక సంస్థల అనుమతి పత్రాలుంటే రిజిస్ట్రేషన్కు అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 24న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులున్నా కూడా అవి పాత దరఖాస్తులకే వర్తిస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆర్డీవోను, కలెక్టర్ను సంప్రదించినా ఈ అంశంలో స్పష్టత లేదన్నారని కక్షిదారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"అర్బన్ సీలింగ్ ల్యాండ్లకు సంబంధించి కోర్టు వ్యాజ్యాల్లో ఉన్నవి 8 వేలు, ఇంకొన్ని కలిపి దాదాపు 13 వేల దరఖాస్తులు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. కోర్టుల్లో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడుతున్నాం. ఇవి పూర్తికాగానే కొత్త దరఖాస్తులు తీసుకుంటాం. దీనిపై ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. యూఎల్సీ జాబితాలో ఉన్న భూములు, స్థలాల క్రమబద్ధీకరణ పూర్తికాకుండా రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగే అవకాశం లేదు." -డీఎస్ లోకేశ్కుమార్, రెవెన్యూశాఖ సెక్రటరీ
మాదాపూర్లో ఒక యజమానికీ ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది. రిజిస్ట్రేషన్కు వెళితే స్థలం ఉన్న సర్వే నంబరు 22ఏ జాబితాలో ఉందని అధికారులు తిరస్కరించారు. హెచ్ఎండీఏ నుంచి స్పష్టతనిస్తూ సర్టిఫికెట్ సమర్పించినా, రీ సర్వే చేయించి సర్టిఫైడ్ కాపీ తీసుకుని రావాలని అధికారులు సూచించారని బాధితుడు వాపోయారు.
22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితా అంశం - సీఎస్కు నోటీసులు జారీ చేసిన NHRC
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