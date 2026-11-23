'జిల్లా కోర్టుకు 222, బార్కు 131 ఏళ్లు' - అపూర్వఘట్టానికి వేదిక కానున్న రాజమహేంద్రవరం
Anniversary Celebrations of District Principal Court : రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రధాన న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఈ నెల 28న వేడుకలు జరగనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:40 PM IST
చారిత్రక నగరం రాజమహేంద్రవరం అపూర్వఘట్టానికి వేదిక కానుంది. ఇక్కడ జిల్లా ప్రధాన న్యాయస్థానం ఏర్పడి 222 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఈ నెల 28న నిర్వహిస్తున్న వేడుకను రాష్ట్ర ఉత్సవంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించడం, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు పూర్తవుతున్నందున బార్ అండ్ బెంచ్ సంయుక్తంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నాయి.
రాజమహేంద్రవరంలో 1804లో జిల్లా ప్రధాన న్యాయస్థానం, 1895లో బార్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటయ్యాయి. బార్ అసోసియేషన్కు న్యాపతి సుబ్బారావు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరంలో 18 కోర్టులు ఉన్నాయి. అధునాతన వసతులతో కూడిన 10 న్యాయస్థానాల సముదాయాన్ని హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్ ఇటీవల ప్రారంభించారు. ఈ నగరం నుంచి అనేకమంది సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టుల్లో న్యాయమూర్తులుగా సేవలందించారు. నగరంలో జన్మించిన జస్టిస్ కోకా సుబ్బారావు సుప్రీంకోర్టు 9వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సేవలందించి నగర కీర్తిని చాటి చెప్పారు.
ఈ నెల 28న నిర్వహించే వేడుకకు సీఎం చంద్రబాబు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ పి.ఎస్.నరసింహ, జస్టిస్ ప్రశాంత్కుమార్ మిశ్ర, జస్టిస్ సరసా వెంకటనారాయణ భట్టి, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్, త్రిపుర ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎం.ఎస్.రామచంద్రరావు హాజరు కానున్నారు.
26 మంది న్యాయమూర్తులను ఇచ్చిన నగరం: తూర్పుగోదావరి జిల్లా 26 మంది హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను అందించగా పీడీజే (Principal District Judge)లుగా పని చేసిన ముగ్గురు మహిళలు పదోన్నతిపై హైకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా వెళ్లారు. తూర్పుగోదావరి రీజియన్లో న్యాయవాదులుగా ప్రస్థానం ప్రారంభించిన 16 మంది హైకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా నియమితులయ్యారు.
బ్రిటీష్ పాలనలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 5 న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చేయగా వాటిలో ఒకటి రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాటు చేశారు. 1804లో ఈ న్యాయస్థానం ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 150 మంది జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తులుగా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న పీడీజే జునైద్ అహ్మద్ మౌలానా 151వ వారు. అలానే రాజమహేంద్రవరం బార్ అసోసియేషన్లో ప్రస్తుతం 1670 మంది సభ్యులు ఉన్నారని ఇటీవల యువ న్యాయవాదుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని అధ్యక్షుడు సీహెచ్వీ ప్రసాద్ తెలిపారు.
9వ సీజేఐగా జస్టిస్ కోకా సుబ్బారావు : రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన జస్టిస్ కోకా సుబ్బారావు 9వ సీజేఐగా 1966 జూన్ 30న నియమితులయ్యారు. మద్రాస్లో న్యాయవిద్య చదివి అక్కడి హైకోర్టులో 1926లో న్యాయవాదిగా నమోదు చేసుకుని అక్కడే న్యాయమూర్తిగా 1948 మార్చిలో నియమితులయ్యారు. 1954 జులై 5న రాష్ట్ర తొలి సీజేగా బాధ్యతలు చేపట్టి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అదే హోదాలో 1958 జనవరి 30 వరకు కొనసాగారు.
తొలి ముఖ్యమంత్రిగా సేవలందించిన ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుకు రాజమహేంద్రవరంతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. ఆయన తొలి మున్సిపల్ ఛైర్మన్. ఇంగ్లండ్లో బారిస్టర్ చదివి, స్థానిక న్యాయస్థానంలో 8 ఏళ్లు న్యాయవాదిగా చేసారు.
రాజమహేంద్రవరంలో జన్మించిన జస్టిస్ ఎం.జగన్నాధరావు రాష్ట్ర హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తిగా 1982 సెప్టెంబరు 29న నియమితులయ్యారు. తర్వాత కేరళ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా సేవలందించారు.
దేశంలోనే తొలి వేడుక : జిల్లా న్యాయస్థానం ఏర్పాటు చేసి 222 ఏళ్లు, బార్ అసోసియేషన్ స్థాపించి 131 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా 28న రెండు విభాగాలు సంయుక్తంగా వేడుక నిర్వహిస్తున్నాయని పీడీజే జునైద్ అహ్మద్ మౌలానా తెలిపారు. హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసా గిల్ ప్రత్యేక చొరవతోనే ఇది సాధ్యమైందని దేశంలో ఈ తరహా కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారని అన్నారు.
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