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కుప్పం రైతుల నిరీక్షణకు తెర - 220 మంది రైతులకు "డీకేటీ పట్టాల" పంపిణీకి మార్గం సుగమం

మంత్రివర్గ నిర్ణయంతో అన్నదాతలకు ఊరట - కుప్పంలో దీర్ఘకాలంగా నలిగిపోతున్న 3 గ్రామాల అన్నదాతలకు ఊరట - 50 ఏళ్లుగా సాగు చేస్తున్న భూములకు హక్కులు

Path Cleared For Issuing DKT Land Pattas To 220 Farmers In Kuppam
Path Cleared For Issuing DKT Land Pattas To 220 Farmers In Kuppam (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:24 PM IST

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Path Cleared For Issuing DKT Land Pattas To 220 Farmers In Kuppam : దశాబ్దాలుగా సాగు చేస్తున్న భూములపై హక్కుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుప్పం రైతుల కల నెరవేరబోతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పం నియోజకవర్గంలోని అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉన్న భూములను సుమారు 50 ఏళ్లుగా చిన్న, సన్నకారు రైతులు సాగు చేసుకుంటున్నప్పటికీ, అధికారిక రికార్డుల్లో వారి పేర్లు లేకపోవడంతో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తాజాగా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయంతో వారికి డీకేటీ పట్టాలు అందించేందుకు మార్గం సుగమమైంది.

రికార్డుల్లో పేర్లు లేక రైతుల అవస్థలు : కుప్పం మండలం కంగుంది రెవెన్యూ పరిధిలోని అంబాపురం, రాములగుట్టచేను, చిలకలవంక గ్రామాల సమీపంలోని 529.34 ఎకరాల భూమిని సుమారు 220 మంది రైతులు ఐదు దశాబ్దాలుగా సాగు చేస్తున్నారు. అయితే భూముల్లో వారు సాగు చేస్తున్నప్పటికీ రెవెన్యూ రికార్డుల్లో పేర్లు లేకపోవడంతో రైతులకు ఆ భూమి మీద ఎలాంటి హక్కులు లేవు. ఫలితంగా బ్యాంకుల నుంచి పంట రుణాలు కూడా పొందలేకపోయారు. ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పూర్తిస్థాయిలో అందలేదు. భూములపై యాజమాన్య హక్కులు లేక పెట్టుబడులు పెట్టడానికీ వెనుకంజ వేయాల్సి వచ్చింది.

సమస్యకు మూలం ఇదే : 1960 నుంచి ఈ భూములపై జమీందార్లు, అటవీ శాఖ తమదే హక్కు అని వాదనలు వినిపించాయి. ఈ వివాదం కొనసాగుతుండగానే జమీందార్ల వారసులు కొంత భూమిని స్థానిక రైతులకు విక్రయించారు. రైతులు సాగు చేస్తున్నప్పటికీ యాజమాన్య హక్కులు మాత్రం దక్కలేదు. దీంతో సమస్య దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది.

చంద్రబాబు చొరవతో మళ్లీ ఆశలు : రైతుల సమస్యను గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 2016లో పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టి, రైతులకు అనుభవ పత్రాలు పంపిణీ చేయించారు. అయితే గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అవి రద్దు కావడంతో రైతులు మళ్లీ అనిశ్చితిలోకి వెళ్లారు. హక్కుల కోసం అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేకపోయింది.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సమస్యపై సమగ్ర నివేదిక కోరింది. విచారణలో ఈ భూములు అటవీ శాఖకు చెందినవి కావని ఫారెస్ట్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ అధికారి స్పష్టం చేశారు. అనంతరం రెవెన్యూ అధికారులు భూములు ప్రభుత్వానికి చెందినవని నిర్ధారించారు. అర్హులైన రైతులకు భూములు కేటాయించాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ సుమిత్‌కుమార్‌ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించారు. దీనికి మంగళవారం జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదం లభించింది. దీంతో 529.34 ఎకరాల భూమిపై సాగు చేస్తున్న రైతులకు డీకేటీ పట్టాలు మంజూరు చేయనున్నట్లు స్పష్టమైంది.

రైతుల్లో హర్షాతిరేకాలు : దశాబ్దాలుగా సాగు చేస్తున్న భూములపై హక్కులు లభించనున్న నేపథ్యంలో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భూమిపై యాజమాన్య హక్కులు రావడంతో బ్యాంకు రుణాలు, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు పొందడంతో పాటు భవిష్యత్తుపై భరోసా పెరుగుతుందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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220 మంది రైతులకు డీకేటీ పట్టాలు
KUPPAM FARMERS DKT LAND PATTAS

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