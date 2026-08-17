మీ భూమి 22(A) నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లిందా? - అయితే ఇలా చేయండి
సెక్షన్ 22(ఏ) నిషేధిత భూముల జాబితాలోకి పట్టా భూములు, కాలనీలు - హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి, మియాపూర్ వంటి ప్రాంతాల్లో సెక్షన్ 22ఏ పరిధిలోకి కాలనీలు, ఇళ్లు - విక్రయించడానికి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి కుదరదంటున్న అధికారులు
Published : August 17, 2026 at 4:44 PM IST
Prohibited Properties List in Telangana : తెలంగాణలో భూమి కొనుగోలు చేసినా, వారసత్వంగా వచ్చినా, ఏళ్ల తరబడి తమ ఆధీనంలో ఉన్నా రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో లేదా భూమి లావాదేవీ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆ భూమి నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో ఉందని తెలిస్తే పరిస్థితి ఏంటి? అసలు నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా అంటే ఏంటి? మన భూమి అందులో ఉందో లేదో ముందుగానే ఎలా తెలుసుకోవాలి? నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే దాని నుంచి బయటపడేందుకు ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఎలాంటి ప్రక్రియను అనుసరించాలి? ఇప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలో భూములకు సంబంధించిన రికార్డులు, రిజిస్ట్రేషన్, నిషేధిత ఆస్తుల వివరాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన భూ భారతి సమీకృత భూ రికార్డుల నిర్వహణ వ్యవస్థ కీలకమైన వేదికగా ఉంది. భూ భారతి అధికారిక పోర్టల్లోనే నిషేధిత భూములు, నిషేధిత ఆస్తులను పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేక సదుపాయం ఉంది. అంతేకాదు, ఒక భూమిని నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో తప్పుగా చేర్చారని భావించే భూ యజమానుల కోసం ప్రత్యేకంగా నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో చేర్చడంపై ఫిర్యాదు అనే సేవను కూడా ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
భూ భారతి పోర్టల్లో : భూమి యజమానులు తమ భూమి నిషేధిత జాబితాలో ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా అధికారిక భూ భారతి పోర్టల్లో నిషేధిత ఆస్తుల వివరాలను పరిశీలించుకోవచ్చు. వ్యవసాయ భూములకు ప్రత్యేకంగా నిషేధిత భూముల శోధన సౌకర్యం కూడా ఉంది. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, భూ రికార్డులతో పాటు నిషేధిత ఆస్తి స్థితిని కూడా ప్రజలు ఆన్లైన్లో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యవసాయ భూమిని పరిశీలించేటప్పుడు భూమికి సంబంధించిన జిల్లా, మండలం, రెవెన్యూ గ్రామం, సర్వే నంబర్, అవసరమైన చోట సబ్ డివిజన్ వివరాలు సరిగ్గా ఉండాలి. భూమిని గుర్తించడంలో సర్వే నంబర్ అత్యంత కీలకమైన వాటిలో ఒకటి. భూ భారతి వ్యవస్థలో భూ యజమానులు తమ భూమికి సంబంధించిన హక్కుల రికార్డులు, యాజమాన్య చరిత్ర, సర్వే వివరాలు, నిషేధిత ఆస్తుల స్థితి వంటి సమాచారాన్ని పరిశీలించుకునే అవకాశం ఉంది.
నిషేధిత జాబితాలో మీ భూమి కనిపించిందని చూసి దానిపై మీ హక్కు పూర్తిగా రద్దయిందని భావించకూడదు. ముందుగా ఆ భూమి ఎందుకు నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లింది? ఏ రికార్డు లేదా ప్రభుత్వ చర్య ఆధారంగా ఆ భూమి వివరాలు నిషేధిత జాబితాలో నమోదయ్యాయి, నిషేధానికి సంబంధించిన కేటగిరీ ఏమిటి అనే అంశాలను పరిశీలించాలి. ఆ తర్వాతే సమస్యను పరిష్కరించుకునేందుకు సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. నిషేధిత ఆస్తుల విషయంలో ప్రభుత్వ భూ రికార్డుల్లో వివిధ రకాల భూములు ఉంటాయి.
ఒక్క కారణంతో : ఉదాహరణకు ప్రభుత్వ భూములు, అసైన్డ్ భూములు, సీలింగ్ చట్టాలకు సంబంధించిన భూములు, దేవాదాయ లేదా వక్ఫ్ సంబంధిత ఆస్తులు, కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన ఆస్తులు వంటి వివిధ కారణాలతో భూమిపై లావాదేవీలకు పరిమితులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రతి కేటగిరీకి వర్తించే చట్టం, అధికార పరిధి వేర్వేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి కేవలం నిషేధిత జాబితాలో ఉంది అనే ఒక్క కారణంతో అన్ని భూములకు ఒకే పరిష్కారం ఉండదు. నిషేధిత జాబితాలో తమ భూమి తప్పుగా చేర్చబడిందని భావించే వారికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పరిష్కార మార్గాన్ని కూడా కల్పించింది. భూ భారతి అధికారిక పోర్టల్లో నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో చేర్చడంపై ఫిర్యాదు అనే సేవ ఉంది. అధికారిక ప్రక్రియ ప్రకారం భూ యజమాని సంబంధిత వివరాలు, కారణాలు, అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం మీసేవలో ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలి. ఆ తర్వాత దరఖాస్తు సంబంధిత అధికారుల పరిశీలనకు వెళుతుంది.
రికార్డులను సేకరించుకోవడం అవసరం : నిషేధిత జాబితాలో భూమి ఉందని తెలిసిన వెంటనే ఆందోళన చెందడం కంటే ముందుగా రికార్డులను సేకరించుకోవడం అవసరం. పట్టాదారు పాస్బుక్, హక్కుల రికార్డు, పాత రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, అమ్మకపు పత్రం, వారసత్వ పత్రాలు, భూమికి సంబంధించిన పాత రెవెన్యూ రికార్డులు, అవసరమైన చోట కోర్టు ఉత్తర్వులు లేదా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు వంటి పత్రాలను పరిశీలించుకోవాలి. నిషేధిత జాబితాలో నమోదైన వివరాలతో ఈ పత్రాలను సరిపోల్చుకుని చూసుకోవాలి. భూ భారతి పోర్టల్లోనే భూమికి సంబంధించిన ప్రత్యేక సమస్యలపై ఫిర్యాదుల కోసం కూడా ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంది.
భూమికి సంబంధించిన సమస్య ఏ రకానికి చెందుతుందో దాన్ని బట్టి అందుబాటులో ఉన్న సంబంధిత ఫిర్యాదు సేవను ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక ప్రభుత్వ భూమి, అసైన్డ్ భూమి, సీలింగ్ భూమి వంటి కేటగిరీల విషయంలో సంబంధిత రెవెన్యూ రికార్డులను, భూమి చరిత్రను పరిశీలించాలి. భూమి నిజంగా ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉందా? లేక రికార్డుల్లో పొరపాటు జరిగిందా? అసైన్మెంట్ నిబంధనలు ఏమిటి, సీలింగ్ చట్టం కింద ఏదైనా అధికారిక ఉత్తర్వు లేదా ప్రకటన ఉందా అనేటువంటి అంశాలను సంబంధిత అధికారుల వద్ద నిర్ధారించుకోవాలి.
గెజిట్ ప్రకటన ఉందా? : ఆ తర్వాత సమస్య పరిష్కారం కోసం సంబంధిత రెవెన్యూ అధికారులను సంప్రదించి, అవసరమైన సందర్భంలో జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. అదే విధంగా దేవాదాయ లేదా వక్ఫ్ సంబంధిత ఆస్తుల విషయంలో కూడా సాధారణ రెవెన్యూ ఫిర్యాదు విధానంతోనే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని అనుకోవద్దు. ఆ భూమి ఏ రికార్డు ఆధారంగా దేవాదాయ లేదా వక్ఫ్ పరిధిలోకి వెళ్లింది? గెజిట్ ప్రకటన ఉందా? సంబంధిత సంస్థ రికార్డుల్లో ఆ భూమి ఎలా నమోదైంది వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి. అవసరమైతే సంబంధిత చట్టం కింద ఉన్న అధికార సంస్థలు లేదా న్యాయపరమైన పరిష్కార మార్గాన్ని ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే భూమిలో కొంత భాగం మాత్రమే ప్రభుత్వ అవసరాల కోసం సేకరించినా, మొత్తం సర్వే నంబర్ నిషేధిత లేదా సేకరించిన భూమి కేటగిరీలోకి వెళ్లిన సందర్భాలు కూడా ఉండవచ్చు.
ఇలాంటి సందర్భాల కోసం కూడా ప్రత్యేక ఫిర్యాదు సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. భూ యజమాని తన పట్టాదారు పాస్బుక్ వివరాలు, వాస్తవంగా సేకరించిన భూమి విస్తీర్ణం, సర్వే నంబర్, భూసేకరణ ఉత్తర్వులను సమర్పించవచ్చు. ఈ దరఖాస్తు సంబంధిత అధికారుల పరిశీలనకు వెళుతుంది. పరిశీలన అనంతరం సరైన విస్తీర్ణాన్ని నమోదు చేసి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, మిగిలిన భూమిని పాస్బుక్లో చూపించేందుకు అవసరమైన రికార్డు సవరణ, సర్వే నంబర్ విభజన వంటి ప్రక్రియ చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో : అందుకే భూ యజమానులు మీ భూమి నిషేధిత జాబితాలో ఉందా లేదా అన్నది భూమి అమ్మే సమయంలో మాత్రమే తెలుసుకోవడం కాదు. ముందుగానే అధికారిక భూ భారతి పోర్టల్లో పరిశీలించుకోవాలి. రెండోది నిషేధిత జాబితాలో ఉంటే ఏ కారణంతో ఉందో తెలుసుకోవాలి. మూడోది మీ వద్ద ఉన్న భూ పత్రాలను అధికారిక రికార్డులతో సరిపోల్చుకోవాలి. నాలుగోది తప్పుగా చేర్చారని భావిస్తే భూ భారతి అందిస్తున్న నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో చేర్చడంపై ఫిర్యాదు సేవను ఉపయోగించుకోవాలి. అధికారిక ప్రక్రియలో భూ యజమాని వివరాలు, అవసరమైన పత్రాలు సమర్పించిన తర్వాత మీసేవ ఈ-కేవైసీ, ఆ తర్వాత సంబంధిత అధికారుల పరిశీలన ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
భూమి నిషేధిత జాబితాలో ఉందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, ఎందుకు నిషేధిత జాబితాలో ఉందో తెలుసుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యం. ఒకే రకమైన పరిష్కారం అన్ని భూములకు వర్తించదు. భూమి స్వభావం, రికార్డు, నిషేధానికి కారణం, సంబంధిత చట్టం ఆధారంగా తదుపరి చర్య మారుతుంది. కాబట్టి భూమి యజమానులు మధ్యవర్తుల మాటలను నమ్మకుండా, ముందుగా అధికారిక భూ భారతి రికార్డులను పరిశీలించి, అవసరమైతే సంబంధిత రెవెన్యూ శాఖ లేదా ఆస్తికి వర్తించే చట్టం కింద ఉన్న అధికార సంస్థ సహాయంతో తదుపరి చర్య తీసుకోవడం మంచిది. మీ భూమి నిషేధిత జాబితాలో ఉందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవడానికి ఇక రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లి సమస్య ఎదురయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన భూ భారతి వ్యవస్థ ద్వారా నిషేధిత ఆస్తి స్థితిని ముందుగానే పరిశీలించుకోవచ్చు. తప్పుగా జాబితాలో చేర్చారని భావిస్తే ప్రత్యేక ఫిర్యాదు మార్గం కూడా ఉంది. అయితే సమస్య పరిష్కారానికి ముందుగా భూమి ఏ కేటగిరీలో ఉందో, ఎందుకు నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లిందో తెలుసుకోవడం అత్యంత కీలకం.
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