ETV Bharat / state

అంగవైకల్యాన్ని అధిగమించి శిఖరాన్ని అధిరోహించి - 21 మంది విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఘనస్వాగతం

ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ అధిరోహించిన 21 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు - -అరుదైన ఘనత సాధన - ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో వారి ఘన స్వాగతం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

21 Differently Abled Students Returned To AP : అవమానాలను అడుగులుగా చేసుకుని అంగవైకల్యాన్ని అడ్డంకిగా కాకుండా ఆయుధంగా మార్చుకున్న విద్యార్థులు ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు. అసాధారణ పట్టుదలతో 21 మంది ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను అధిరోహించి చరిత్ర సృష్టించారు. సమాజం సంధించిన సందేహాలతో పాటు కొందరు చేసిన వెటకారాలకు శిఖరాగ్రం నుంచే సమాధానం ఇచ్చారు. అరుదైన ఘనత సాధించి రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఘనస్వాగతం పలికింది. అది కేవలం సాహసయాత్ర మాత్రమే కాదు. సంకల్పం ఉంటే అసాధ్యం కాదని నిరూపించిన ఘట్టం. నిత్యం ఎదుర్కొన్న అవమానాలకు గట్టి సమాధానం.

ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ అధిరోహించిన 21 మంది విద్యార్థులు : అవును సరిగ్గా నడవలేరని, వినలేరని పేదరికం కారణంగా పెద్దకలలు కనలేరని తక్కువ చేసి మాట్లాడిన సమాజానికే 21 మంది విద్యార్థులు సమాధానం ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న వీరంతా నేపాల్‌లోని ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌పై విజయకేతనం ఎగురవేసి తమపై ఉన్న అపనమ్మకాలను చెరిపేశారు. ఒకప్పుడు ఎదురైన అవమానాలే నేడు వారి విజయానికి ఇంధనంగా మారాయి.

16 రోజుల పాటు కఠిన సాహసయాత్ర చేసిన విద్యార్థులు : దేశంలోనే తొలిసారిగా ఇలాంటి వినూత్న కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర శిక్ష శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థుల బృందాన్ని ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ యాత్రకు పంపడం ప్రపంచంలోనే అరుదైన ఘట్టంగా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 15న ఖాట్మండూకు చేరుకున్న ఈ బృందం. 16 రోజుల పాటు కఠిన సాహసయాత్ర చేసి. 5,364 మీటర్ల ఎత్తులోని బేస్ క్యాంప్‌ను విజయవంతంగా అధిరోహించింది.

పిల్లల విజయం పట్ల తల్లిదండ్రులు ఆనందభాష్పాలు : యాత్రకు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ స్వయంగా శ్రీకారం చుట్టి విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపారు. మీ పట్టుదలే మీ విజయానికి దారి చూపుతుందనే సందేశాన్ని నింపారు. సమగ్ర శిక్ష స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమం అమలైంది. గండికోట అడ్వెంచర్ అకాడమీ, లద్దాఖ్ ప్రాంతాల్లో ఈ విద్యార్థులకు కఠిన శిక్షణ అందించారు. మైనస్ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల్లోనూ, కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ వారు వెనకడుగు వేయకుండా శ్రమించారు. గండికోటలో 45 రోజులు, లద్దాఖ్‌లో 15 రోజులు సాధన చేసి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుకున్నారు. తమ బిడ్డల ఘనతను చూసి తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

21 మంది విద్యార్థుల ప్రయాణం ఓ స్ఫూర్తిదాయక సందేశం : ఈ విజయం 21 మంది విద్యార్థులదే మాత్రమే కాదు, సమాజంలో వివక్ష ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది స్ఫూర్తిదాయక సందేశం. సరైన అవకాశాలు, మార్గదర్శనం ఉంటే ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు కూడా అద్భుతాలు సృష్టించగలరని ఈ యాత్ర ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది.

"మా పిల్లల జీవితంలో చాల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. మా పిల్లలు ఇతర పిల్లలతో పోల్చుకుంటే కొంచెం తెలివి తక్కువగా ఉన్నారు. అంతేకాదు దివ్యాంగులుగా కూడా ఉన్నారు. పిల్లలను ఒంటరిగా వదిలేయడానికి మేము భయపడ్డాము. కానీ గండికోటలో ఇచ్చిన శిక్షణ వారికి చాలా ఉపయోగపడింది. అలాగే, ప్రభుత్వం చూపించిన చొరవ వల్లే ఈ విజయం సాధించగలిగారు." - విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు

TAGGED:

MOUNT EVEREST BASE CAMP
21 DIFFERENTLY ABLED STUDENTS
AP STUDENTS BASE CAMP
21 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు
SPECIALLY ABLED CHILDREN CLIMB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.