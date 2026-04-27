ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం - ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంపును అధిరోహించిన 21 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు
ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంపును అధిరోహించిన 21 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు - ఏపీ సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థుల సాహసయాత్ర - ఈ నెల 15న సాహసయాత్ర ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 9:37 AM IST
21 Members Special Children Completed Mount Everest Base Camp : అవమానాల్ని ఇంధనంగా మార్చుకుని అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన 21 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించారు. మౌంట్ ఎవరెస్టు బేస్ క్యాంపును అధిరోహించి వహ్వా అనిపించారు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, కఠిన శిక్షణ, అచంచల పట్టుదలతో పర్వతం పైకెక్కి సత్తా చాటారు. వైకల్యాన్ని జయించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. మన విద్యార్థుల విజయం ప్రపంచానికి గర్వకారణంగా నిలిచిందని మంత్రి లోకేశ్ ప్రశంసలు కురిపించారు.
5,364 మీటర్ల ఎత్తులోని ఎవరెస్టు బేస్ క్యాంపు: ''సరిగ్గా నడవలేరు. ఏదీ వినపడదు. మీరు కొండలెక్కుతారా?'' అనే అవమానాలు ఓ వైపు! ''పెద్దవాళ్లకే సాధ్యం కానిది మీరు సాధిస్తారా?'' ''తిండికే కష్టమైన పరిస్థితిలో సాహసయాత్రలు ఎందుకు?'' అనే వ్యాఖ్యలు మరోవైపు. ఇవేమీ వారి విజయాన్ని అపలేకపోయాయి. పట్టుదలతో వారు సాధించిన ఘనత ముందు అవన్నీ చిన్నబోయాయి. ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంపుపై సగర్వంగా నిలబడి విమర్శకుల నోళ్లు మూయించడమే కాకుండా అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు 21 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న 21 మంది ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు ఈ నెల 15న సాహసయాత్ర ప్రారంభించి 5,364 మీటర్ల ఎత్తులోని ఎవరెస్టు బేస్ క్యాంపునకు శనివారం చేరారు.
గండికోట అడ్వెంచర్ అకాడమీలో 45 రోజులు శిక్షణ : ఏపీ సమగ్ర శిక్షా ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సాహసయాత్రకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 9, 10, ఇంటర్ చదువుతున్న దివ్యాంగ విద్యార్థుల్ని ఎంపిక చేశారు. ఇందులో 8 మంది ఆడపిల్లలు, 13 మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు. తొలుత విద్యార్థులకు గండికోట అడ్వెంచర్ అకాడమీలో 45 రోజులు శిక్షణ ఇప్పించారు. తర్వాత లద్దాఖ్లో మైనస్ 5 డిగ్రీల చలిలో 15 రోజుల కఠిన శిక్షణ ఇప్పించారు. అనంతరం ఏప్రిల్ 15న ఈ బృందం నేపాల్ రాజధాని కాఠ్మాండూ చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి ఎవరెస్టు అధిరోహణకు శ్రీకారం చుట్టి విజయవంతంగా బేస్క్యాంపును చేరుకుంది.
సమాజానికి ఓ సందేశంలా నిలిచింది : ఈ సాహస యాత్రను వెనుక మంత్రి లోకేశ్ ప్రోత్సాహం కీలక పాత్ర పోషించింది. విద్యార్థుల్లో ధైర్యం నింపుతూ స్వయంగా ఆయనే ఈ యాత్రను ప్రారభించారు. ఈ విజయం కేవలం 21 మంది విద్యార్థులకే పరిమితం కాకుండా సమాజానికి ఓ సందేశంలా నిలిచిందని లోకేశ్ ప్రశంసించారు. సరైన అవకాశాలు లభిస్తే ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు కూడా అద్భుతాలు చేయగలరని ఈ యాత్ర నిరూపించిందన్నారు. వైకల్యాన్ని అడ్డంకిగా భావించే లోకానికి వీరి ఆత్మవిశ్వాసం ఒక గొప్ప సమాధానమన్నారు. ఇలాంటి వినూత్న కార్యక్రమాల ద్వారా దివ్యాంగులను ప్రోత్సహించాలనేదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు.
