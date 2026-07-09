రైతులకు భారీ లబ్ధి - నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి 2074 ఎకరాలకు విముక్తి
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బుగ్గన ఇలాకాలో 22ఏ లోకి 2074 ఎకరాలు - తొలగించాలని రైతులు గగ్గోలు పెట్టినా నాడు పట్టించుకోని తీరు - 22ఏలో నుంచి తొలగిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 5:10 PM IST
2074 Acres Removed From List of Prohibited Lands: నంద్యాల జిల్లా బేతంచెర్ల మండలం గూటుపల్లి గ్రామంలోని 2074 ఎకరాలను నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఇబ్బందిపడిన రైతుల పక్షాన కూటమి ప్రభుత్వం నిలిచింది. మొత్తం 142 సర్వే నంబర్లకు చెందిన భూముల్ని నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో సుమారు వెయ్యిమంది రైతులకు భారీ లబ్ధి చేకూరింది.
నంద్యాల జిల్లా బేతంచెర్ల మండలం గూటుపల్లి గ్రామంలోని 2074.59 ఎకరాలను వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి లేఖ వచ్చిందంటూ అప్పట్లో అధికారులు ఏకపక్షంగా నిషేధిత భూముల జాబితాలోకి చేర్చారు. ఫలితంగా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కుటుంబ అవసరాలకు వీలుగా క్రయ విక్రయాలు చేయడానికి, కనీసం రుణం తీసుకోవడానికీ వారికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. చివరకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే పెట్టుబడి సాయం కూడా అందక తీవ్రంగా నష్టపోయారు. భూములు సాక్షాత్తూ నాడు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో చక్రం తిప్పిన బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి నియోజకవర్గ పరిధిలోనే ఉన్నాయి. పైపెచ్చు ఆయన సొంతం మండలం కూడా బేతంచెర్లే. దీంతో ఆయనకు మొర పెట్టుకున్నా నమ్మకం పెట్టుకుని ఎదురుచూసినా పట్టించుకోలేదు.
నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగింపు: కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తమ సమస్యను రైతులు మంత్రి ఫరూక్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై వాస్తవాన్ని తేల్చాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్, వక్ఫ్ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టర్, గ్రామ సర్వీస్ ఈనాం రిజిస్టర్, రీ సర్వే అండ్ రీ సెటిల్మెంట్ రిజిస్టర్, వక్ఫ్ సర్వే కమిషనర్లు పరిశీలించి నిషేధిత జాబితాలో కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదని నివేదించారు. దీంతో ఆ జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు మైనారిటీ సంక్షేమశాఖ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
గూటుపల్లి గ్రామంలో మరో 613.84 ఎకరాలకు సంబంధించిన 74 సర్వే నంబర్లపైనా ఇదే వివాదం నడుస్తోంది. వాటిని మరింతగా పరిశీలించాల్సిన అవసరముందంటూ నిషేధిత జాబితాలోనే ఉంచాలని బోర్డు తీర్మానం చేసి నివేదించింది. అవి 22ఏలోనే కొనసాగనున్నాయి. ఇవే కాకుండా దేవదాయశాఖకు చెందిన భూములు ఆ శాఖ ఆస్తులుగానే 22ఏ లో కొనసాగుతాయని కలెక్టర్ నివేదించారు.
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