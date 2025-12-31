ETV Bharat / state

వరంగల్ 2025 రీక్యాప్ : కొంచెం ఇష్టంగా - కొంచెం కష్టంగా!

2025లో ఉమ్మడి వరంగల్​లో జరిగిన కీలక సంఘటనలు - తెలంగాణ దుస్తుల పేరుతో ప్రత్యేక బ్రాండ్​ - వరంగల్​ నగరానికి అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు - మిరపకు జీఐ బ్రాండ్​

2025 Year Warangal Incidents
2025 Year Warangal Incidents (ETV Bharat)
Published : December 31, 2025 at 10:44 AM IST

2025 Year Warangal Incidents : 2025 ఏడాదికి ఇదే చివరి రోజు. ఈరోజు దాటితే 2026లోకి అడుగుపెడతాం. అయితే ఈ 2025 కొన్ని ఆనందాలను పంచగా, మరికొన్ని విషాదాలను పంచింది. ఓరుగల్లును మాత్రం ఈ ఏడాది జరిగిన సంఘటనలు అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చేశాయి. వీటిలో కొన్ని ఈ ప్రాంత పురోగతికి తోడ్పాటు అందిస్తే, మరికొన్ని విషయాల్లో మాత్రం సందిగ్ధత తొలగటం లేదు. ముఖ్యంగా అభివృద్ధికి సంబంధించి నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల్లో కొన్నింట్లో కదలిక ఉండగా, మరికొన్ని అడుగు ముందుకు పడటం లేదు. ఆయా రంగాల ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మిరపకు జీఐ బ్రాండ్‌ : ఈ ప్రాంత వారసత్వ పంటగా సాగు అవుతున్న చపాటా మిరపకు భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ) దక్కడం ఈ ఏడాది విశేషాల్లో ఒకటి. యూరప్​ దేశాలతో పాటు అమెరికాకు ఈ రకం ఎగుమతులకు డిమాండ్​ భారీగా ఉంది. రానున్న రోజుల్లో మంచి ధర దక్కేలా చూడటంతో పాటు ప్రాసెసింగ్​ యూనిట్లు వచ్చేలా చేస్తే స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నాయి.

విమానాశ్రయం : వరంగల్​ వాణిజ్యపరంగా పురోగతి సాధించటానికి విమానాశ్రయం దోహదపడనుంది. నిర్మాణానికి ఇప్పటికే అడుగులు పడ్డాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.295 కోట్లు మంజూరు చేసి భూ సేకరణను పూర్తి చేయటంతో కీలకమైన ముందడుగు పడినట్లైంది. దీనిని ఎయిర్​పోర్టు అథారిటీకి అప్పగించడమే తరువాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరిగితే, వీలైనంత త్వరగా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి అవుతుంది.

తెలంగాణ బ్రాండ్‌తో దుస్తుల ఎగుమతి : కాకతీయ మెగా టెక్స్​టైల్​ పార్క్​లో ఇప్పటికే టీ షర్టులు తయారు అవుతున్నాయి. తెలంగాణ బ్రాండ్​తో వీటిని విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కొలువైన సంస్థల ద్వారా కొందరికి ఉపాధి దొరుకుతోంది. మరికొన్ని సంస్థలు ఇక్కడ తమ కంపెనీలను ప్రారంభించే ఆలోచనతో ఉన్నాయి.

ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టులపై ఆశలు : వాగన్లు, బోగీల నిర్వహణకు మెగా వర్క్​షాప్​ ఏర్పాటు చేయాలని రైల్వే శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. మహబూబాబాద్​కు సమీపంలో ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదనలు ఉన్నతస్థాయికి చేరాయి. దీంతో అధికారులు పరిశీలించటం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే 300 ఎకరాల భూమిని చూపేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమ్మతించింది. ఈ ప్రాజెక్టు సాధించుకొనే దిశగా చొరవ చూపాల్సిన పరిస్థితి ఉంది.

  • హనుమకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి ప్రాంతంలో ట్రిపుల్​ ఐటీ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ చొరవతో ప్రభుత్వం వద్దకు వెళ్లాయి. అనుమతులు ఇస్తే తాత్కాలికంగా తరగతుల నిర్వహణకు భవన సముదాయాన్ని సిద్ధం చేశారు.
  • ధర్మసాగర్​ మండలం ఎల్కుర్తి వద్ద సైనిక్​ స్కూల్​ ఏర్పాటుకు గతంలో ఒప్పందాలు జరిగి, భూమి చూశారు. ఆ తర్వాత కేంద్రంతో సంప్రదింపులు అనేవి లేవు. ఇంకా దీనిపై స్పష్టత రావాల్సిన ఉంది.

వీటిపై ముందడుగు పడాలి :

అవుటర్​ రింగ్​రోడ్డు : వరంగల్​ మహానగరం 407.77 చదరపు కిలోమీటర్లు, కాకతీయ అర్బన్​ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీ(కుడా) పరిధి 1,805 చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉంది. ఈ వరంగల్​ నగరం హైదరాబాద్​ తర్వాత విస్తీర్ణంలో పెద్దదిగా ఉంది. అందుకే ఇక్కడ ఇప్పటికే కొంతభాగం అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డును నిర్మించారు. దక్షిణ భాగాన్ని జాతీయ రహదారి 563 విస్తరణలో భాగంగా చేపట్టాలనే ఆలోచన ఉంది. అలాగే దీనిపై చొరవ చూపాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది.

వర్షాలతో అతలాకుతలం : అక్టోబర్ చివరిలో వర్షాలు నగర జీవనాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. అప్పుడు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి పర్యటించి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. కార్యాచరణ ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. భూగర్భ డ్రైనేజీ నిర్మాణానికి ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఉన్న డీపీఆర్​లకు ఆమోదం తెలిపి పనులను చేపట్టేలా చర్యలు అవసరం.

