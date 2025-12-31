ETV Bharat / state

2025లో మెరిసిన హైదరాబాద్​ మహానగరం - ఒకవైపు అందాల భామలు, ఇంకోవైపు భారీ పెట్టుబడులు

2025లో హైదరాబాద్​లో జరిగిన సంఘటనలు - ఈవెంట్​ నిర్వహించాలన్నా భాగ్యనగరమే కేరాఫ్​ అడ్రస్​ - పెట్టుబడులకు క్యూ కట్టిన కంపెనీలు - ఆపరేషన్​ సిందూర్​ సమయంలో ఇక్కడి నుంచే పరికరాలు

2025 Incidents in Hyderabad
2025 Incidents in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 31, 2025 at 11:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2025 Year Incidents in Hyderabad : 2025లో హైదరాబాద్​ ఎంతో కీర్తిని గడించిందనే చెప్పాలి. ఈ ఏడాది భాగ్యనగరానికి సిరులు కురిశాయి. హైదరాబాద్​లో ఏ ఈవెంట్​ నిర్వహించిన సక్సెస్​ అయింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమాలకు హైదరాబాద్ వేదికైంది. తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​, మిస్​ వరల్డ్​, మెస్సి ది గోట్ పర్యటన, సల్మాన్​ఖాన్​ ఇండియన్​ సూపర్​క్రాస్​ రేసింగ్ లీగ్​, హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్​ వంటి ప్రత్యేక ఈవెంట్లను సమర్థంగా నిర్వహించి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఎక్కడైనా ఈవెంట్​ నిర్వహించాలన్నా దానికి భాగ్య నగరాన్నే ఎంచుకునే స్థాయికి ఎదిగింది. ఆపరేషన్ సిందూర్​లో యుద్ధవిమానాలు, చంద్రయాన్​ పరిశోధనకు నగరం నుంచే పరికరాలు వెళ్లాయనే విషయం తెలుసు కదా. ఆయా కార్యక్రమాల సమర్థ నిర్వహణతో అత్యంత సురక్షిత నగరంగా ప్రపంచానికి గట్టి సందేశాన్నే పంపించింది.

ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య మహాసభలు : ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య 12వ ద్వైవార్షిక మహాసభలు జనవరి 3 నుంచి 5 వరకు హెచ్​ఐసీసీ వేదికగా వైభవంగా నిర్వహించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వాళ్లని సంఘటితం చేసి తెలుగు భాష, తెలుగు జాతి వారసత్వ సంపద, సాహిత్యం పరిపుష్టం చేయడానికి పలు సమావేశాలు, చర్చలు, సమాలోచనలు, కళా ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్​రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు హాజరయ్యారు. ఈ మహాసభలు ఎంతో వైభవంగా జరిగాయి.

భళా బయో ఏషియా సదస్సు : హైదరాబాద్​ నగరం వేదికగా బయో ఏషియా సదస్సు ఘనంగా నిర్వహించారు. బయో టెక్నాలజీ రంగ పరిశ్రమలు, మార్పులు, నూతన ఆవిష్కరణలు చర్చించడానికి ఫిబ్రవరి 24 నుంచి 26 వరకు ఈ సదస్సును నిర్వహించారు. ఇందులో సుమారు 50 దేశాల నుంచి 3000 మంది ప్రతినిధులు హాజరు అయ్యారు. ఈ బయో ఏషియా సదస్సులో 200 కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి.

నగరం వేదికగా బయో ఏషియా సదస్సు ఘనంగా నిర్వహించారు. బయో టెక్నాలజీ రంగ పరిశ్రమలు, నూతన ఆవిష్కరణలు, మార్పులపై చర్చించడానికి ఫిబ్రవరి 24 నుంచి 26 వరకు ఈ సదస్సు నిర్వహించారు. ఇందులో సుమారు 50 దేశాల నుంచి 3వేల మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. 200 కంపెనీలు.. తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి.

మెస్సి మేనియా : ది గోట్​ ఇండియా టూర్​ పర్యటన నేపథ్యంలో ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం మెస్సి డిసెంబరు 13న హైదరాద్​కు వచ్చారు. మెస్సి రాకతో నగరం మొత్తం ఫుట్​బాల్​ జోష్​లో మునిగిపోయింది. మెస్సితో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఎగ్జిబిషన్​ మ్యాచ్​ ఆడటంతో ఆ సంబరం అంబరాన్ని అంటింది. ఆరోజు రాత్రి సుమారు గంటపాటు ఉప్పల్​ స్టేడియంలో కనిపించడంతో క్రీడా అభిమానులు ఉర్రూతలు ఊగారు.

తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్‌ సమిట్‌ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ని ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించింది. మీర్​ఖాన్​పేటలోని భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో డిసెంబరు 8,9 తేదీల్లో ఈ సదస్సు కొనసాగింది. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమిట్​ విజయవంతమయ్యేలా కృషి చేశారు. ఈ సదస్సు చివరిరోజు తెలంగాణ రైజింగ్​-2047 విజన్​ డాక్యుమెంట్​ను విడుదల చేశారు.

అందాల పోటీలతో అదరహో : హైదరాబాద్​ సిటీ వేదికగా 72వ ఎడిషన్​ మిస్​ వరల్డ్​-2025 పోటీలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ పోటీల్లో మొత్తం 108 దేశాల నుంచి పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్​ మే 10న ప్రారంభమైంది. గచ్చిబౌలిలోని ఇండోర్​ స్టేడియం వేదికగా నిలిచింది. అనంతరం చార్మినార్​, గోల్కొండ కోట సందర్శన, లాడ్​ బజార్​ హెరిటేజ్​ వాక్​ చేశారు. మే 31న గ్రాండ్​ ఫినాలేలో థాయ్​లాండ్​ భామ ఓపల్​ సుచాత ప్రపంచ సుందరి కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నారు.

ఇలాంటివి మరెన్నో : ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలకు హైదరాబాద్​ మహానగరం వేదికైంది. హైటెక్​ సిటీలో జనవరి 24 నుంచి 26 వరకు హైదరాబాద్​ లిటరరీ ఫెస్టివల్​ అనేక అంశాలపై చర్చించారు. డిసెంబరు నెలలో జరిగిన హైదరాబాద్​ బుక్​ ఫెయిర్​. ప్రసాద్​ ఐమాక్స్​లో ఇంటర్నేషనల్​ షార్ట్​ ఫిల్మ్​ ఫెస్టివల్​ నిర్వహించారు. హైదరాబాద్​ నగర వేదికగా దేశంలోనే అతిపెద్ద పాప్ కల్చర్​ ఫెస్టివల్​ కామికాన్​ ఇండియా 2025-26 జరిగింది. బాలీవుడ్​ నలుడు సల్మాన్​ఖాన్​కి చెందిన ఇండియన్​ సూపర్​క్రాస్​ రేసింగ్​ లీగ్ కూడా ఇక్కడి​ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలోనే నిర్వహించారు.

తెలంగాణ గ్లోబల్​ సమిట్​ రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు - 66 వేల మందికి ఉపాధి!

72వ మిస్ వరల్డ్​గా థాయ్‌లాండ్‌ సుందరి ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌

TAGGED:

HYDERABAD MAJOR INCIDENTS
NEW YEAR 2026
2025లో హైదరాబాద్​లో జరిగిన సంఘటనలు
2025 YEAR HYDERABAD
2025 MAJOR INCIDENTS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.