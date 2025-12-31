2025లో మెరిసిన హైదరాబాద్ మహానగరం - ఒకవైపు అందాల భామలు, ఇంకోవైపు భారీ పెట్టుబడులు
2025లో హైదరాబాద్లో జరిగిన సంఘటనలు - ఈవెంట్ నిర్వహించాలన్నా భాగ్యనగరమే కేరాఫ్ అడ్రస్ - పెట్టుబడులకు క్యూ కట్టిన కంపెనీలు - ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఇక్కడి నుంచే పరికరాలు
Published : December 31, 2025 at 11:56 AM IST
2025 Year Incidents in Hyderabad : 2025లో హైదరాబాద్ ఎంతో కీర్తిని గడించిందనే చెప్పాలి. ఈ ఏడాది భాగ్యనగరానికి సిరులు కురిశాయి. హైదరాబాద్లో ఏ ఈవెంట్ నిర్వహించిన సక్సెస్ అయింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమాలకు హైదరాబాద్ వేదికైంది. తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్, మిస్ వరల్డ్, మెస్సి ది గోట్ పర్యటన, సల్మాన్ఖాన్ ఇండియన్ సూపర్క్రాస్ రేసింగ్ లీగ్, హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ వంటి ప్రత్యేక ఈవెంట్లను సమర్థంగా నిర్వహించి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఎక్కడైనా ఈవెంట్ నిర్వహించాలన్నా దానికి భాగ్య నగరాన్నే ఎంచుకునే స్థాయికి ఎదిగింది. ఆపరేషన్ సిందూర్లో యుద్ధవిమానాలు, చంద్రయాన్ పరిశోధనకు నగరం నుంచే పరికరాలు వెళ్లాయనే విషయం తెలుసు కదా. ఆయా కార్యక్రమాల సమర్థ నిర్వహణతో అత్యంత సురక్షిత నగరంగా ప్రపంచానికి గట్టి సందేశాన్నే పంపించింది.
ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య మహాసభలు : ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య 12వ ద్వైవార్షిక మహాసభలు జనవరి 3 నుంచి 5 వరకు హెచ్ఐసీసీ వేదికగా వైభవంగా నిర్వహించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వాళ్లని సంఘటితం చేసి తెలుగు భాష, తెలుగు జాతి వారసత్వ సంపద, సాహిత్యం పరిపుష్టం చేయడానికి పలు సమావేశాలు, చర్చలు, సమాలోచనలు, కళా ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు హాజరయ్యారు. ఈ మహాసభలు ఎంతో వైభవంగా జరిగాయి.
భళా బయో ఏషియా సదస్సు : హైదరాబాద్ నగరం వేదికగా బయో ఏషియా సదస్సు ఘనంగా నిర్వహించారు. బయో టెక్నాలజీ రంగ పరిశ్రమలు, మార్పులు, నూతన ఆవిష్కరణలు చర్చించడానికి ఫిబ్రవరి 24 నుంచి 26 వరకు ఈ సదస్సును నిర్వహించారు. ఇందులో సుమారు 50 దేశాల నుంచి 3000 మంది ప్రతినిధులు హాజరు అయ్యారు. ఈ బయో ఏషియా సదస్సులో 200 కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి.
మెస్సి మేనియా : ది గోట్ ఇండియా టూర్ పర్యటన నేపథ్యంలో ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సి డిసెంబరు 13న హైదరాద్కు వచ్చారు. మెస్సి రాకతో నగరం మొత్తం ఫుట్బాల్ జోష్లో మునిగిపోయింది. మెస్సితో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ ఆడటంతో ఆ సంబరం అంబరాన్ని అంటింది. ఆరోజు రాత్రి సుమారు గంటపాటు ఉప్పల్ స్టేడియంలో కనిపించడంతో క్రీడా అభిమానులు ఉర్రూతలు ఊగారు.
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ని ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించింది. మీర్ఖాన్పేటలోని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో డిసెంబరు 8,9 తేదీల్లో ఈ సదస్సు కొనసాగింది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమిట్ విజయవంతమయ్యేలా కృషి చేశారు. ఈ సదస్సు చివరిరోజు తెలంగాణ రైజింగ్-2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ను విడుదల చేశారు.
అందాల పోటీలతో అదరహో : హైదరాబాద్ సిటీ వేదికగా 72వ ఎడిషన్ మిస్ వరల్డ్-2025 పోటీలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ పోటీల్లో మొత్తం 108 దేశాల నుంచి పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్ మే 10న ప్రారంభమైంది. గచ్చిబౌలిలోని ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా నిలిచింది. అనంతరం చార్మినార్, గోల్కొండ కోట సందర్శన, లాడ్ బజార్ హెరిటేజ్ వాక్ చేశారు. మే 31న గ్రాండ్ ఫినాలేలో థాయ్లాండ్ భామ ఓపల్ సుచాత ప్రపంచ సుందరి కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నారు.
ఇలాంటివి మరెన్నో : ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలకు హైదరాబాద్ మహానగరం వేదికైంది. హైటెక్ సిటీలో జనవరి 24 నుంచి 26 వరకు హైదరాబాద్ లిటరరీ ఫెస్టివల్ అనేక అంశాలపై చర్చించారు. డిసెంబరు నెలలో జరిగిన హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్. ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నగర వేదికగా దేశంలోనే అతిపెద్ద పాప్ కల్చర్ ఫెస్టివల్ కామికాన్ ఇండియా 2025-26 జరిగింది. బాలీవుడ్ నలుడు సల్మాన్ఖాన్కి చెందిన ఇండియన్ సూపర్క్రాస్ రేసింగ్ లీగ్ కూడా ఇక్కడి గచ్చిబౌలి స్టేడియంలోనే నిర్వహించారు.
తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్ రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు - 66 వేల మందికి ఉపాధి!