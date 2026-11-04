అధికారంతో నాడు కుప్పంలో అరాచకం - వైఎస్సార్సీపీ పతనానికి 2021లోనే బీజం వేసిన టీడీపీ
YSRCP Atrocities in Kuppam : భౌతికదాడులు, అక్రమ కేసులు పెట్టి, పులివెందులలో ఏ ఎన్నికలైనా ఏకపక్షంగా మార్చుకునే వైఎస్ కుటుంబం ఇప్పుడు ఘోర పరాజయం చెందడానికి 2021లో కుప్పంలోనే బీజం పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 6:54 PM IST
పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ పతనానికి ఐదేళ్ల కిందటి కుప్పం ఎన్నికలే మలుపు. 2021 ఎన్నికల్లో కుప్పంలో టీడీపీ శ్రేణులపై దాడులు చేయడంతోపాటు అక్రమ కేసులు పెట్టారు. జగన్ అధికారం అండతో భయాందోళనలకు గురిచేసి ఆ ఎన్నికల్ని ఏకపక్షం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి కసితో రగిలిపోతున్న టీడీపీ శ్రేణులు దీటుగా వ్యవహరించి పులివెందులలో వైఎస్ కుటుంబాన్ని చావుదెబ్బ కొట్టారు.
భౌతికదాడులు, హింసాకాండతో భీతావహుల్ని చేసి, అక్రమ కేసులు పెట్టి, ప్రత్యర్థి పార్టీల అభ్యర్థుల్ని నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకుని పులివెందులలో ఏ ఎన్నికలైనా ఏకపక్షంగా మార్చుకునే వైఎస్ కుటుంబం ఈ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం చెందడానికి 2021లో కుప్పంలోనే బీజం పడింది. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని కుప్పంలో ఆ పార్టీ చేసిన అరాచకంతో టీడీపీ శ్రేణులు కసితో రగిలిపోయాయి. అప్పట్లో జగన్, పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కలిసి ప్రశాంతంగా ఉండే కుప్పంలో అరాచకకాండకు తెగబడ్డారు.
అక్రమ కేసులు పెడతామని, దాడులు చేస్తామని బెదిరించి కొందరు టీడీపీ నాయకులను వైఎస్సార్సీపీలో చేర్చుకున్నారు. దౌర్జన్యంగా ఏకగ్రీవాలు చేసుకున్నారు. కుప్పం మున్సిపాలిటీతోపాటు అన్నీ గెలిచారు. అదే దౌర్జన్యంతో కట్టడి చేసి 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కుప్పంలో చంద్రబాబునూ ఓడించాలనుకున్నారు. కానీ అది కుదరలేదు. అప్పట్లో కుప్పంలో వైఎస్సార్సీపీ చేసిన అరాచకాలతో రగిలిపోయిన టీడీపీ ఇప్పుడు పులివెందులలో వ్యూహాత్మకంగా దెబ్బకొట్టింది. టీడీపీ దీటుగా ఎదుర్కోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ ఘోరంగా మట్టికరిచింది.
చంపుతామని, నరుకుతామని బెదిరింపులు : పులివెందులలో ఏ ఎన్నికలు జరిగినా వైఎస్ వర్గీయులు ప్రత్యర్థులపై బాంబులు వేస్తామని, చంపుతామని, వేటకొడవళ్లతో నరుకుతామని బెదిరించి భయాందోళనలకు గురిచేస్తారు. వాళ్ల అరాచకానికి భయపడి ప్రత్యర్థి పార్టీల తరఫున ఎన్నికల్లో నామినేషన్ వేసేందుకే ఎవరూ ముందుకు రారు. ఎవరైనా ముందుకొస్తే వాళ్లపై దాడులు జరుగుతాయి. బాంబులు పేలతాయి. ఆస్తులు ధ్వంసమవుతాయి. పోలింగ్ ఏజెంట్లుగా ఉండేందుకూ ఎవరూ ధైర్యం చేయరు. తెగించి ఎవరైనా ముందుకొస్తే వాళ్ల ప్రాణాలకు గ్యారంటీ ఉండదు. ఓట్లు వేసేందుకు వెళ్లాలన్నా ప్రజలు వణికిపోయేవారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులను, ప్రజలను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసి, బతుకుజీవుడా అనిపించేలా చేసి, ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ వైఎస్ కుటుంబం ఏకపక్షంగా గెలిచేది.
గతంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడూ పులివెందులలో గట్టిగా ఒత్తిడి పెట్టి వైఎస్ కుటుంబాన్ని ఓడించాలని చూసేవారు కాదు. అక్కడ ఒత్తిడి పెడితే అది శాంతిభద్రతల సమస్యగా మారుతుందని దాని ప్రభావం రాష్ట్రంలో ఇతర ప్రాంతాలపైనా పడుతుందని, తనకున్న క్లీన్ ఇమేజ్ దెబ్బతింటుందని అనుకునేవారు. దాన్ని అలుసుగా చేసుకున్న జగన్ పులివెందుల అరాచకాన్ని 2021లో కుప్పం వరకు తీసుకెళ్లారు.
ఒక్క దెబ్బకు ఫ్యాక్షనిజం తుస్సు : వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడూ కుప్పంలో రాజకీయంగా ఎదుర్కొనేవారే తప్ప అరాచకాలు, దాడులు, బెదిరింపులకు పాల్పడిన సందర్భాల్లేవు. కానీ జగన్, పెద్దిరెడ్డి కలిసి 2021లో కుప్పంలో చేసిన దారుణాలతో కుప్పంలోనే కాక, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టీడీపీ శ్రేణులు కసితో రగిలిపోయాయి. పులివెందులలో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి గట్టిదెబ్బ కొట్టాయి. దాంతో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు 20 చోట్ల నామినేషన్లే వేయలేదు. ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటుచేయడంతో ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓట్లు వేశారు. చివరిసారిగా 1996లో టీడీపీ అధికారంలో ఉండగా, కడప ఎస్పీగా ఉమేష్చంద్ర ఉండగా జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడంతో పులివెందులలో ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓట్లు వేశారు.
తర్వాత మళ్లీ అక్కడ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరిగిన ఎన్నికలు ఇవే. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజల తీర్పు ఏంటో ముందే అర్థమవడంతో కౌంటింగ్కు వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు వెళ్లనేలేదు. ఒక్క దెబ్బకు వైఎస్ కుటుంబం ఫ్యాక్షనిజం తుస్సుమంది. అధికారంలో ఉంటే ఫ్యాక్షనిస్టులు ఎలా చెలరేగిపోతారు, అధికారం లేకపోతే ఎలా భయపడతారనడానికి పులివెందుల ఎన్నికలే నిదర్శనం. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉండగా జగన్ అండ చూసుకుని చెలరేగిపోయి, ప్రత్యర్థి పార్టీలను అణచివేసేందుకు ప్రయత్నించిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికీ ఇప్పుడు అదే గతి పట్టింది. పుంగనూరు మున్సిపాలిటీలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల్ని పోటీపెట్టేందుకే ఆయన భయపడ్డారు.
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